La Vila del llibre de l’Escala, llaços literaris i futur compartit

Bufe el vent que bufe, la gent de l’Empordà sempre tira endavant. La prova n’és la IV edició de la Vila del Llibre a l’Escala, que habitualment s’ubica mirant la mar, a la platja de les barques, antic port de l’Escala, i que enguany ha suportat els embats d’un marejol sense treva. Tanmateix, els elements, la pluja i el vent no van poder amb la cultura i els actes programats s’hi van desenvolupar amb normalitat en la ubicació que es contemplava en un pla C, el qual es va activar dijous al vespre.

Així doncs, i de manera semblant a les edicions anteriors de climatologia hivernal molt més benèvola, en què diuen que els visitants fins i tot es banyaven a la platja, la Vila del llibre de l’Escala es va desenvolupar els passats dies 11, 12 i 13 de març en un microcosmos peculiar i interessant, i amb el bon humor i l’empenta de tota l’organització i participants. I així va ser com va començar, amb l’avanç de l’obra teatral De Sueca a l’Empordà, escrita per Sebastià Bennassar i produïda per la Vila. Una peça teatral musicada que recrea la relació i la conversa que van establir Joan Fuster i Josep Pla durant molts anys.

Amb escriptors, editors i artistes valencians com a convidats d’honor en aquesta darrera edició de la Vila del Llibre de l’Escala, la fira ha estat un èxit, segons els organitzadors i els participants. I malgrat aquell xàfec de dissabte, una mena de diluvi sobre el qual Joan Francesc Mira va fer més d’una ironia, totes els actes tiraren endavant. Per descomptat, la pluja va fer minvar el públic assistent i la xifra de llibres venuts a les parades dels editors convidats, com sol passar sota aquests imponderables. Tanmateix, totes les activitats –xerrades, conferències, presentacions de llibres, concerts, com ara el de Pau Alabajos, recitals de poesia, conta contes, tallers infantils, etc.– van comptar amb bona cosa d’assistència i, contra tot pronòstic, la fira no va defallir.

Així ho destaca Juli Capilla. escriptor, editor i comissari d’aquesta Vila del Llibre, qui amb un to positiu i resilient assegura que de l’experiència es queda “amb la qualitat de les propostes i amb una presència valenciana representativa i de projecció, que ha permès el públic visitant conèixer la producció literària en català que es fa del País Valencià estant.” Per a Capilla l’esdeveniment “ha servit, entre altres beneficis directes i col·laterals, per a connectar i aprofundir en la relació cultural, literària econòmica i sentimental entre Catalunya i el País Valencià. Una relació –matisa– que mai s’ha interromput del tot i que cal preservar i potenciar al màxim, en un món cada vegada més globalitzat en què les sinergies entre territoris de llengua compartida són fonamentals per a la supervivència.”

A Catalunya, la primera experiència d’aquestes característiques va tindre lloc a Bellprat (Anoia) el 2008. La iniciativa fou un èxit i avui dia la Xarxa de Viles del Llibre, el circuit literari més gran en català, compta amb vuit festivals anuals. El de l’Escala es dedica a la Mediterrània, i per això en la darrera tardor va ser Mallorca la cultura convidada, ara fa uns dies el País Valencià, i en la pròxima edició els protagonistes hi seran els escriptors de la Catalunya Nord, sota el comissariat de Joana Serra, i el 2024 l’escriptor i professor Joan Elies Adell en prendrà el relleu com a representant de l’Alguer. Altres municipis on es celebren viles del llibre són, ara pera ara, Piera (Anoia), Manacor (Mallorca), Sitges (Garraf), Cambrils i Malgrat de Mar (Maresme), Cervera (La Segarra) i la Rambla de Barcelona, l’única vila, de moment, dins d’una ciutat gran.

Un compromís individual i institucional

Enric Bono, director de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya des del començament, no dubta en fer una valoració molt positiva d’aquesta darrera edició, malgrat les inclemències patides. “El programa era molt bo, amb debats molt interessants i la cultura valenciana hi ha estat molt ben representada, amb un alt nivell intel·lectual entre les diferents taules rodones i amb una harmonia com ara aquesta relació d’anada i tornada entre l’Empordà i el País Valencià que representen Josep Pla i Joan Fuster, dos escriptors que superen la part més literària amb un vessant més humà, preocupats com van viure pel temps que els va tocar viure i sobre el qual van escriure”. Per a Bono haver mantingut la programació al cent per cent, amb actes plens de gent, és la prova que aquesta Vila “ja està consolidada”. “De fet –insisteix– cap institució ni ponent es va fer enrere, la qual cosa demostra el compromís individual i institucional, en especial, per part dels valencians, que venien de ben lluny”.

Ser valencians, una altra manera de ser catalans

I així fou: enmig d’aquest oratge va desembarcar a l’Escala Joan Francesc Mira, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, i un dels intel·lectuals valencians de major renom que, a pesar de tenir ja certa edat, no va dubtar a emprendre el viatge. Mira va arribar a l’Escala en companyia de Vicenta Tesa, Àngels Gregori i Ramon Ferrer, tots en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Amb cert cansament al rostre, el viatge és ben llarg, i encara més si plou a bots i barrals! l’escriptor valencià –que va donar, en paraules d’ell, una “xarrada” informal sobre Joan Fuster i la seua visió de l’assaig– va traçar un retrat de l’assagista de Sueca, de qui enguany celebrem el centenari del naixement, amb records, anècdotes i evocacions. Amb aquest rerefons de l’Any Joan Fuster, declarat oficial per la Generalitat de Catalunya i per la Generalitat Valenciana, però amb un to relaxat, ple d’humor, detalls i connexions sorprenents, Joan Francesc Mira es va guanyar l’auditori des del primer moment.

“Han posat un títol a la meua conferència, D’Homer a Fuster va que ens podria tenir ací diversos dies i que sobrepassa les circumstàncies d’avui –va dir amb ironia–si us sembla parlaré de Fuster i de l’assaig, de com ell l’entenia, i potser un altre dia ja parlarem d’Homer”. Entre altres concessions al públic, l’escriptor valencià va mostrar la seua alegria d’haver arribat sa i estalvi al lloc i va fer broma sobre els moments puntuals d’angoixa en la carretera, tot evocant de passada la pluja que queia a Sueca aquell dia llunyà de 1962 en què Josep Pla va visitar Fuster a sa casa per primera vegada.

Potser la pluja fos, una vegada més, un senyal de fertilitat i apropament literari entre la del País Valencià i la resta dels territoris de cultura catalana. D’això, també se’n va parlar al llarg del cap de setmana.

L’impacte social, cultural i econòmic de les Viles del Llibre

Per la seua banda, Enric Bono destaca l’impacte que tenen les Viles sobre els municipis menuts i mitjans perquè generen molt de moviment i hi ha un públic cosmopolita que va als mercats editorials, però que també fa un tast de la cultura del territori en tot el seu conjunt: museus, rutes, restaurants i gastronomia, productes locals, llibreries, tot plegat. “A l’Escala –matisa Bono– arriba un turisme cultural d’un nivell mitjà alt amb ganes de conèixer el territori i una mica de tot. De fet, entre 2019 i 2020 hi vam moure 10.000 persones”. En tot cas, “esdeveniments com aquests –afegeix– suposen una injecció de vida, motivació i autoestima per moltes poblacions menudes, com ara el cas de l’Escala, un poble dedicat al turisme des de fa dècades que ha sabut combinar el lleure amb la cultura, i que durant uns dies esdevé la capital cultural del país i es posa en el centre d’atenció del món literari”. En aquest sentit, i com explica Bono, “les Viles ajuden a posar el patrimoni dels municipis en valor i a involucrar moltes persones i institucions locals en una iniciativa cultural de gran ressò”.

Per al director de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, “és cabdal que la societat civil agafi les regnes pel que fa a com ens volem relacionar en aquelles qüestions que ens són vitals, com ara la cultura. A mi m’encoratja seguir treballant en aquesta línia, i trobo que les viles del llibre demostren que, com deia, al capdavall som els ciutadans, al marge dels polítics, els que marquem com ens volem veure els uns als altres i com ens relacionem. Tant Mallorca, com el País Valencià hem demostrat que podem fer-ho i sabem com fer-ho, i que tenim una cultura i una llengua comuna que tractem amb diversitat i molta capacitat des de diferents perspectives”.

Sens dubte, això de les Viles del Llibre és un gran invent. Amb origen en les Booktown que van sorgir al País de Gal·les a principi dels anys seixanta, es tracta d’organitzar fires del llibre i encontres literaris en poblacions apartades de les grans ciutats. Justament, aquest fet, els dona una intensitat especial. Enguany ---i amb el suport d’un seguit d’organismes com ara l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i d’institucions catalanes (ajuntaments i diputacions) i d’institucions valencianes, com ara l’Associació d’Editors del País Valencià, la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València l’Acadèmia Valenciana de la Llengua— per l’Escala han passat poetes, escriptors i intel·lectuals com els valencians Martí Domínguez, Pau Viciano, Gustau Muñoz, Tobias Grimaltos, però també autors del Principat, com ara David Castillo, Susanna Rafart, Glòria Coll Domingo, Llucia Ramis, Rafa Nadal, Toni Cruanyes, Xavier Pla i el mallorquí Sebastià Bennassar, tot un veterà d’aquesta fira.

Entre tots hi han generat un debat divers i ric en què s’ha parlat d’aspectes com ara: la relació i complicitat intel·lectual entre Joan Fuster i Josep Pla, les dones que han escrit i parla de sobre Joan Fuster, així com la persistència de la memòria en la literatura, la literatura del dolor com a teràpia, de la mà de la traductora Caterina Riba i l’autora i editora Carme Ripoll. Altre dels temes debatut ha estat el “corredor literari del Mediterrani”, és a dir, el possible o desitjable flux i les relacions literàries que hi ha entre les Illes, el País Valencià i el Principat. I lligat a aquest aspecte, també s’hi va parlar de l’evolució de la narrativa al País Valencià, la qual, en qüestió de cinquanta anys ha passat de la carència –aquella “carència singular” que assenyalava Fuster en els anys setanta– a la potència actual del 2022.

Finalment, i com a cloenda, l’actor valencià Ismael Sempere, presentat per Vicent Berenguer, va recitar poemes dels poetes publicats per la Institució Alfons el Magnànim. És a dir: Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Antoni Ferrer, Teresa Pasqual, Marc Granell, Jaume Pérez Muntaner i Josep Piera.

La Vila del Llibre de l’Escala, un backstage de connexions literàries

Tot siga dit, feia pena marxar de l’Escala, en gran part per l’acollida rebuda, les noves coneixences i les complicitats amb amics i coneguts, i en part, perquè aquest poble, de gran tradició marinera, i que des d’unes dècades està orientat al turisme, té un caliu cultural innegable que l’embolcalla i embolcalla els visitants. Un caliu que li ve, probablement, de la mà del llegat literari de Caterina Albert (Víctor Català), de la presència de Josep Pla, i també de la proximitat de les ruïnes hel·lèniques d’Empúries.

A l’Escala es pot caminar imaginant paraules, frases perdudes, pensaments de tots els escriptors i artistes que hi han viscut i hi han passejat. Com a prova, una de les visites més interessants es pot fer a l’Espai Víctor Català, ubicat a l’Alfolí de la sal, conegut també com Museu de l’Escala –un edifici de final segle XVII que va funcionar com magatzem de la sal a principi del segle XVIII, perfectament conservat, de fet ha estat premiat per la seua reconstrucció– i que es va salvar de l’enderrocament en els anys setanta de miracle.

Resseguint les pistes, trobareu la casa natal de l’escriptora i la Casa Museu Clos del Pastor, avui en vies de reconstrucció, i el jardí romàntic on l’escriptora empordanesa es reunia amb les seues amigues i coetanis a parlar de literatura i llegir versos. I una mica més enllà, mirant el mar –si no fos per un hotel malauradament ubicat just al davant (encara passen aquestes bestieses!)– hi ha el cementiri marí de l’Escala. Amb una part petita reservada a les tombes dels protestants i la resta al catòlics. Allà, en companyia de la seua família, reposen les restes i tots els somnis i drames evocats per la literatura de Víctor Català

Ras i curt, passejar per l’Escala és ensumar la mar i amarar-se de records i referents culturals i literaris, però també d’una vida que fou dura i sacrificada. Potser per això, els seus habitants reben amb tant de goig iniciatives cultural com aquestes.

Enguany, de nou aquesta Vila del Llibre ha reeixit i ha rebut una acollida encoratjadora, senyal que l’experiència pot continuar ser perfectament extrapolable i que llegir sembla, i és, una gran festa.

En definitiva, la Vila del Llibre de l’Escala s’ha consolidat com un espai i un temps per tal que escriptors, periodistes i artistes catalans vinguts de diferents punts s’hi coneguen o s’hi retroben. Una mena de backstage de connexions literàries. Perquè a banda de les actuacions, els debats i les taules redones, hi ha pauses i un temps per a dinar o sopar junts, prendre un cafè, passejar i conversar. De segur que més d’un projecte pot eixir d’aquests àpats i aquests carrers.