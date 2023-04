Wagner torna a Les Arts després de 10 anys d’absència amb l’estrena de ‘Tristan und Isolde’

L’òpera de Richard Wagner torna a la programació de Les Arts amb l’estrena de ‘Tristan und Isolde’ el pròxim 20 d’abril, en una producció amb direcció musical de James Gaffigan i posada en escena d’Àlex Ollé.

Després de cancel·lar les seues representacions en 2021 per les restriccions de la pandèmia, el director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha presentat hui en roda de premsa aquest títol, que ha descrit com un “esdeveniment de primera magnitud, molt esperat pels melòmans i coneixedors de l’excel·lència artística de Les Arts”.

“Després de deu anys d’absència, l’òpera wagneriana, amb la qual aquest teatre i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) van irrompre en el panorama internacional, torna a Les Arts. I ho fa amb un títol indispensable en el repertori de les cases d’òpera internacionals i fonamental en la història de la música: ‘Tristan und Isolde’, en les que seran les seues primeres representacions a la Sala Principal”.

Acompanyat per James Gaffigan, Àlex Ollé i el tenor Stephen Gould, que canta el paper de Tristan, Iglesias Noriega ha destacat l’aposta per la màxima qualitat per a ‘Tristan und Isolde’, que reuneix “primeres veus del circuit wagnerià, un dels muntatges de referència de l’obra i la direcció musical de James Gaffigan, que després del seu apoteòsic ‘Wozzeck’ ens fascinarà amb un altre ‘tour de force’ musical”.

En aquest sentit, el mateix Gaffigan ha destacat com és d’important el repte musical que suposa ‘Tristan und Isolde’, a l’abast únicament de les formacions musicals de primer nivell. En el seu cas, es tracta de la segona incursió en aquest drama musical, que va debutar en 2022 en l’Òpera de Santa Fe amb elogis de publicacions com ara el diari ‘The New York Times’ o ‘Musical America’, considerada com a la ‘bíblia’ de la música clàssica als Estats Units.

Àlex Ollé dirigeix el seu primer muntatge a València, amb aquesta producció de l’Òpera de Lió, que compta amb escenografia d’Alfons Flores, videoprojeccions a càrrec de Franc Aleu i vestuari dissenyat per Josep Abril.

El director català aposta per una posada en escena impactant i, alhora, minimalista i exempta d’elements superflus, que confereix protagonisme absolut als cantants i la música de Wagner.

L’escena, explica Ollé, està presidida per una esfera gegant de 5,2 tones, que serveix de marc per a narrar la història d’amor: una gran lluna durant el primer acte; el castell del rei Marke, en el segon, i en el tercer, esdevé una gran llosa, que carrega Tristan per la seua traïció al rei.

Les Arts reuneix en ‘Tristan un Isolde’ consagrades veus del repertori alemany, habituals als grans teatres internacionals i imprescindibles en els repartiments del Festival de Bayreuth, epicentre de la cultura wagneriana per antonomàsia.

El mateix Stephen Gould s’ha coronat en el teatre de la Colina Verde com a l’intèrpret de referència de Tristan en l’actualitat. Segons assenyala el Heldentenor estatunidenc, el rol del noble bretó és el seu paper favorit. Musicalment, per les seues exigències i necessitats, el considera com a l’“última estació” en la trajectòria d’un tenor wagnerià. Stephen Gould va debutar en Les Arts en 2011 com a Enée en ‘Les Troyens’, de Berlioz.

Després de cantar per primera vegada el paper d’Isolde a Hamburg, el debut de Ricarda Merbeth en Bayreuth com a la princesa irlandesa, en substituir ‘in extremis’ Petra Lang, va ser la sensació del festival en 2017. El seu rotund èxit la va enaltir com una de les veus de referència en l’obra del compositor alemany. Amb compromisos a Berlín, Milà, Londres, Nova York, París i Viena, la premsa especialitzada elogia Merbeth per la seua musicalitat exquisida, fraseig d’intensitat dramàtica incommensurable i excel·lents qualitats actorals.

L’artista de la baixa Estònia Ain Anger (rei Marke) és un altre nom habitual en els principals escenaris operístics del circuit, especialment per les seues incursions en l’obra de Wagner. Distingit, igual que Merbeth, com a Kammersänger pel Govern austríac, en el seu currículum figuren més de 40 papers.

Tanca el quartet protagonista l’alemanya Claudia Mahnke (Brangäne), Kammersängerin de l’Òpera de Frankfurt i una de les ‘mezzosopranos’ predilectes pels grans teatres per al repertori alemany, a més d’habitual en els repartiments del Bayreuther Festspiele.

L’elenc de ‘Tristan und Isolde’ es completa amb les veus de Kostas Smoriginas (Kurwenal), a més de l’antic alumne del Centre de Perfeccionament Moisés Marín (Melot) i d’Alejandro Sánchez (Un timoner), que pertany a l’actual promoció del projecte formatiu.

Les Arts estrena ‘Tristan und Isolde’ el dijous 20 abril. Les representacions restants tindran lloc els dies 23, 26, 29 d’abril i 3 de maig.

Activitats paral·leles

Amb motiu de l’estrena de ‘Tristan und Isolde’, Les Arts, en col·laboració amb La Filmoteca, ha programat la projecció de ‘Melancholia’ (2011), de Lars von Trier, en la qual la música de l’òpera de Wagner té un paper capital.

A més, el dilluns 17 d’abril, la Sala Principal acollirà la preestrena per a menors de 29 anys de l’obra amb les entrades esgotades des de fa dies.