Els socialistes valencians inicien una campanya perquè s'alliberen les patents de les vacunes contra la COVID-19

"L'accés a les vacunes no pot estar determinat ni pel poder adquisitiu de cada territori ni tampoc pels interessos privats dels laboratoris", en opinió del president valencià, Ximo Puig. Per això, els socialistes valencians, dels quals és secretari general, han emprés una campanya a favor de l'alliberament a la Unió Europea de les patents de les vacunes contra la COVID-19

El PSPV-PSOE presentarà mocions en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a demanar l'alliberament de les patents de les vacunes contra el COVID-19 i la posada en marxa de “tots els mecanismes possibles” per augmentar la producció de dosis. Segons ha informat el partit, "el text segueix les indicacions de l'OMS, partidària de suspendre les patents de vacunes, tractaments i altres eines sanitàries contra el coronavirus, i insisteix que aquesta iniciativa ens situaria més prop de la immunitat global”.

"Davant d'una pandèmia mundial en què tots els països es veuen afectats, necessitem una solució mundial”, subratlla el PSPV-PSOE, que adverteix que “molts països, especialment els que menys recursos tenen, han patit i s'enfronten a una greu escassetat de productes mèdics com els test de diagnòstic, però sobretot de vacunes”.

“Fins que no estiga l'última persona protegida, no superarem la pandèmia”, indica el text de la moció, que proposa als ajuntament que "insten el Govern d'Espanya i les autoritats europees a actuar i exigir que no hi haja patents mèdiques en aquesta pandèmia, perquè així les vacunes, medicaments i diagnòstics de la COVID-19 arriben a totes les persones del món”.