Toca fer-se fotre

Prometeu li va robar el foc a Zeus per a donar-li'l als homes, no a l'FMI. Ho va fer perquè deixàrem de passar fred, vencérem les bèsties, ens alimentàrem decentment i campàrem de la millor manera possible. Però el que n’hem fet és una gran falla en què hem dilapidat la major part de les energies fòssils del planeta i amb què hem alterat el seu equilibri de manera irreversible. Tot perquè uns pocs individus, menys de l’u per cent de la humanitat, acumulen i coven com a lloques el tresor del tio Gilito. Hem estat cremant com a esperitats carbó, petroli, gas i tot el que hem trobat. Al principi potser ho féiem perquè ens apretaven els dogals, però d'un temps ençà ho fem absolutament complaguts, sense parar esment en el fet que tot això és limitat, no és intel·ligent malgastar-ho en foteses i fer-ho comporta conseqüències imprevisibles, com alguns fa temps que advertien i qualsevol que no s'haja arrancat els ulls pot veure ja. És un fet que el món se'n va al canyet, i se'n va per tal que uns pocs acumulen tot el que puguen pillar, a les bones o a les males, i últimament tot indica que van a les males.

Potser a aquesta minoria la seua obscenitat els isca a compte, encara que al final acaben també socarrats. Els plaers que van associats al seu poder inimaginable han de ser la llet, si han merescut la destrossa. Però, què passa amb els altres? Han valgut la pena les compensacions? Ja sabeu, aquesta alegria de veure vindre el repartidor d'Amazon amb un paquetet, la subscripció a Netflix, els viatgets en Ryanair, el pis que està costant quaranta anys pagar, la formidable pensió en l'horitzó… ¿Algú dels que formen part d’aquesta majoria que hi ha en l'amplíssima base de la piràmide, un poc per damunt del sòl, entre la inequívoca innocència dels de baix, molts d'ells ocupats a morir-se de gana, i la no menys inequívoca complicitat dels que estan un poc més amunt, fent cua per a agafar l'ascensor social cap a les plantes superiors, algú pensa de veritat, després de donar una ullada al seu voltant, que ha pagat la pena deixar el planeta fet una merda? La pregunta, més que llarga i retòrica, és estúpida, perquè és evident que hi ha molts que pensen que sí, que ha pagat la pena, no caldria sinó, així que fem-la d'una altra manera: A ningú li pareix açò una estafa de dimensions històriques?

No els ho deu paréixer a molts, perquè ara mateix estem ocupats a aconseguir que la rapinya i l'acaparament continuen, que els diners continuen pujant i la merda baixant, fins i tot enmig d'aquest lent apocalipsi —lent per ara—, i que fins a l'últim moment continue viva la idea que ambdues coses, rapinya i acaparament, són legítimes. Per a solucionar el deteriorament mediambiental se’ns acudeixen coses com ara promoure els cotxes elèctrics, que no mostren la seua empremta de carboni, de manera que embrutem allà, en algun lloc, però ho tenim tot endreçadet ací, i de pas podem continuar asfaltant. O instal·lar panells solars domèstics, seguint la consigna «que se salve qui puga i tinga teulada». Si més no, sempre ens serviran per a fregir ous. Ous de gallines criades en Sibèria, perquè les d’ací s’asfixien. I els ports, siga dit com de passada, cada vegada més grans. Perquè, per molt que li pese al planeta i al sursumcorda, per tal de continuar produint i gastant el que ens donen per a comprar el que produïm —el mecanisme d'aquest sistema adorable és tan complex com el d'un supositori—, necessitem ja no mantindre, sinó incrementar la taxa de productivitat i de consum, tant d'energia com de béns. I la taxa de benefici, no cal dir-ho.

Ho han aconseguit. Durant dècades, mentre mantenien el negacionisme al nivell que els calia per a ofegar les alarmes, ens han entretingut amb tota mena de cimeres celebrades a so de bombo i platerets i amb acords destinats a passar-se'ls per l’entrecuix. I ara que el desastre aguaita diuen que ja no es pot parar, que l'única cosa que podem fer és preparar-nos per a l'inevitable i, per descomptat, que anem gastant en els pal·liatius que s'estan començant a fabricar a aquest efecte. En cap cas fan referència a la possibilitat de decréixer controladament. Si de cas, s’aferren al concepte de sostenibilitat —que alguns escèptics consideren un significant buit, una altra estafa—, o trauen a col·lació l'espiral deflacionista, que segons sembla és una cosa de molt acollonar. Créixer, no hi ha cap més alternativa, fins i tot enmig de l’infern. Cal tindre barra i ells en tenen. Però no hi ha tribunal que els jutge. Si esteu pensant en Déu, heu de saber que fa temps que el tenen en nòmina. I el que ha significat sempre la màxima nulla poena sine culpa (no hi ha pena sense culpa), és que on no hi ha pena no hi ha culpa, així que, tant si pilleu el matís com si no, a fer marxa. A més, la culpa fa temps que hem decidit assumir-la entre tots, de manera que toca fer-se fotre.