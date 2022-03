Feministas y creyentes: por una Comisión de la Verdad sobre los abusos en la Iglesia e igualdad de las mujeres

"Las mujeres estamos capacitadas y llamadas a participar en todos los espacios de decisión y, también, algunas nos sentimos llamadas a practicar los ministerios". La coordinadora de mujeres creyentes Alcem la Veu ha convocado una concentración este domingo al mediodía en la plaza de la Mare de Déu de València para reivindicar una estructura de la Iglesia católica como una "verdadera asamblea del pueblo de Dios" y una mayor transparencia.

Bajo el lema 'En la Iglesia con voz y voto, por la igualdad y la dignidad de las mujeres', la organización, que forma parte del Catholic Women Council (CWC), ha convocado concentraciones en varias ciudades españolas para reivindicar la inclusión y el reconocimiento de la paridad.

Alcem la Veu pide también la creación de una Comisión de la Verdad, "con carácter independiente", sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia que acabe con la ocultación y propicie un acompañamiento a las víctimas. La organización valora la auditoría externa anunciada recientemente por la Conferencia Episcopal como un "paso adelante" y queda "a la expectativa de los resultados".

También valoran los nombramientos del papa Francisco de algunas mujeres al frente de puestos de responsabilidad en el Vaticano, aunque lamentan que son pasos "pequeños e insuficientes". Las convocantes de la concentración creen que estas mujeres "pueden abrir paso a otras" y piden una mayor celeridad y agilidad.

"Jesús no hace distinciones"

Sin embargo, la organización lamenta que no haya ninguna intención por parte de la jerarquía eclesiástica "de propiciar el acceso a la ordenación que podría culminar en el sacerdocio femenino".

Alcem la Veu advierte de que la Iglesia "está perdiendo un caudal de aportación intelectual, emotiva y de afectividad que empobrece al conjunto". "No es de justicia reducirnos a ser únicamente receptoras de lo que han decidido los varones, Jesús no hace distinciones", agrega el manifiesto, que pide que las mujeres creyentes no sean excluidas por "razones de sexo".

La coordinadora Alcem la Veu es heredera del Colectivo de Mujeres de la Iglesia, con una trayectoria de más de tres décadas, y reivindica la "larga tradición de lucha que arranca en el primer cristianismo" y continúa con "multitud de mujeres fundadores de órdenes y congregaciones, místicas, escritoras, poetas, filósofas, pero sobre todo con el trabajo invisible de muchas mujeres anónimas de todas las edades, condiciones y continentes que han sostenido las comunidades y la Iglesia".