La Fiscalía investiga el mercadeo de citas previas para pedir asilo en València

La Fiscalía Provincial de Valencia investiga el supuesto mercadeo de las citas previas gratuitas en el servicio de Extranjería para ejercer el derecho a solicitar protección internacional tras una denuncia presentada por SOS Racismo y Extranjeristas en Red.

Según consta en la denuncia, facilitada a EFE por el letrado valenciano Francisco Solans, presidente de SOS Racismo y secretario de Extranjeristas en Red, la situación empezó en 2020 y se agravó con la pandemia.

La sospecha de ambas asociaciones es que existen organizaciones que logran hacerse con todas las citas previas que se habilitan de forma telemática en cuestión de segundos para posteriormente venderlas a los interesados.

“El derecho a solicitar protección internacional debe ejercerse mediante solicitud a la Administración Pública y necesariamente a través de una entrevista con un funcionario de la Policía Nacional. Ello supone que no cabe presentar una solicitud válidamente en cualquier registro público, como sí ocurre con cualquier otro derecho que se ejerce mediante solicitud ante la Administración”, se detalla en la denuncia.

“Aunque las instrucciones conjuntas de la Secretaria de Estado de Seguridad y la Subsecretaria de Interior de 30 de abril de 2021 dejaron claro que los derechos como solicitantes comienzan en el momento en que se manifiesta la voluntad de pedir esa protección, lo cierto es que muchos de los derechos y ayudas anejos a la solicitud sólo se reconocen con posterioridad a esa entrevista”, añade.

“Nos referimos especialmente a la posibilidad de recibir ayudas sociales tales como alojamiento en centro especial para refugiados o ayudas económicas y los efectos de la falta de esa resolución en el plazo de seis meses, como son el reconocimiento del derecho a ser documentado con una tarjeta emitida por la Administración Española, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones con un español y la libre circulación por el territorio español”, precisa.

“La situación, por tanto, es que mientras no se consigue formalizar dicha solicitud a través de la oportuna entrevista, para la cual es necesario contar con la cita previa, el ejercicio del derecho de solicitud de protección internacional se ve fuertemente limitado o impedido”, según refleja la referida denuncia.

Las dificultades para lograr esa cita previa consisten en que la plataforma muestra constantemente el mensaje “en estos momentos no hay citas disponibles. Vuelva a intentarlo más tarde”, mientras ha surgido un mercado negro de citas, según ha adelantado este jueves el diario Levante-EMV.

Los denunciantes explican que varias ONG han presentado quejas sobre este asunto ante el Defensor del Pueblo y a la propia Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Así, las mismas fuentes explican que tanto la Delegación del Gobierno como la Jefatura Superior “niegan la realidad”, afirmando que sí que se dan citas dado que se tramitan solicitudes.

“En estos momentos, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha ido llegando a un cierre efectivo y completo de la posibilidad de obtener una cita previa para formalizar la solicitud de protección internacional sin acudir a filtros no previstos legalmente”, lamenta el denunciante, Francisco Solans.

“Lo único que queda a quienes se asesoran para ello es dejar una constancia de su voluntad mediante la comparecencia ante un registro público y esperar, sin fruto alguno, a que se le conteste. La plataforma de solicitud de cita previa se ha convertido en una auténtica inutilidad, como lo demuestran casos en que se ha accedido en días y horas distintos por un número de veces suficientemente demostrativo de ello”.

Por ello, el asunto se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial, cuyo máximo responsable, Francisco Ortiz, ha incoado un expediente gubernativo, al que se le dará “traslado oportuno”.