Govern, Generalitat i Ajuntament signen el conveni per a invertir 550 milions en l'accés ferroviari a València

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han subscrit aquest dijous el conveni del canal d'accés ferroviari a la capital, un projecte que contempla una inversió de 550 milions d'euros per a huit actuacions i que permetrà “materialitzar la metamorfosi urbana” de la ciutat i “impulsar el Corredor Mediterrani”.

Així ho ha recalcat la titular de Transports de l'Executiu central, que ha subratllat que amb aquest acord -que València esperava des de 2003, ha recordat- “s'obri una nova etapa en la integració del ferrocarril a València i en el desenvolupament del Corredor”, així com unes “immenses possibilitats per a la Comunitat en els pròxims anys per a millorar la vida dels valencians”.

El conveni permetrà realitzar huit actuacions, entre les quals destaquen el nou canal d'accés, que contempla el soterrament de totes les vies d'accés a les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla, prolongant els túnels del nuc sud, i la remodelació de l'estació de l'AVE. Es contempla una dotació de 550 milions, finançats al 50% per l'Estat, un 25% per la Generalitat i el mateix percentatge per l'Ajuntament. Així mateix, està previst que 163 milions vagen a càrrec dels fons europeus Next Generation.

D'aquest muntant global, Adif licitava aquest dimarts uns 530, ja que els 20 restants els assumirà l'administrador ferroviari per les adequacions que cal dur a terme en l'estació. Precisament, Sánchez ha asseverat que un dels motius pels quals és necessària l'actuació és l'increment d'usuaris previst per la liberalització del transport.

En aquest punt, ha comentat que si actualment passen per l'estació al voltant de 3,8 milions de passatgers anuals, s'espera, d'acord amb els estudis de demanda elaborats, que en cinc anys “es puga superar la xifra dels 8,7 milions”.

“La liberalització serà un èxit per al sector ferroviari i per a València”, ha ressaltat la ministra, que ha agregat que la voluntat és que aquest espai siga, “no sols una estació, sinó una destinació”.

Per part seua, el president Ximo Puig i l'alcalde Joan Ribó han coincidit a demanar que les actuacions per a completar la reordenació ferroviària en la capital valenciana -amb el túnel passant i la doble plataforma València-Castelló amb ample europeu- es facen amb rapidesa.

“Ministra, saps bé que aquesta és una d'aqueixes antigues reivindicacions. S'ha parlat molt d'aquest projecte, però la diferència és que ara qui parla és el BOE i per això la directora d'Adif ens ha dit que en els pròxims dies es pujarà a la plataforma la licitació. Per això done les gràcies a la ministra i al Govern. El Ministeri està liderant aquest esforç compartit de les tres administracions que canviarà València però també al Comunitat Valenciana”, ha remarcat el cap del Consell.