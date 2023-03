La Guàrdia Civil identifica l’autor de les amenaces ultres al senador de Compromís: “Mira davall del cotxe”

“Mira tots els dies davall del cotxe” o “Sabem on vius, així que no provoques si no vols estar en un taüt o anar d’enterrament”. Són algunes de les amenaces que va rebre el senador de Compromís, Carles Mulet, en el seu compte d’Instagram el 6 de gener passat després d’haver presenciat la retirada de la creu franquista del Parc Ribalta de Castelló. Mulet va denunciar els fets i la Policia ha aconseguit identificar l’autor de les amenaces.

L’Equip d’Investigacions Tecnològiques de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de València ha identificat l’usuari D.M.M.G. com l’autor dels missatges amenaçadors. Els especialistes de la Guàrdia Civil investiguen l’usuari d’Instagram, que ja ha esborrat el seu perfil en la xarxa social, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces. Les diligències s’han remés al jutjat en funcions de guàrdia de València.

El senador de Compromís va presenciar la retirada de la creu franquista per part de l’Ajuntament de Castelló, avalada per una jutgessa després d’una querella de Vox i de l’entitat ultraconservadora Advocats Cristians, i va rebre un al·luvió d’insults i amenaces en xarxes socials. Durant la retirada del monument, cedit al bisbat de Sogorb-Castelló, els càrrecs públics de la formació ja van ser insultats per alguns ultres que havien convocat una protesta.

“Ens van insultar i ens van amenaçar greument en ple carrer davant la Policia Nacional, que va permetre que s’amenaçara de mort càrrecs públics davant la seua cara”, ha recordat Mulet. A més, l’assetjament va continuar en xarxes socials “durant dies” per part de “perfils anònims” i “organitzacions feixistes”. El missatge d’Instagram denunciat al·ludia a un tuit de Mulet en què proposava volar per l’aire el Valle de los Caídos.

“Sabem on vius”

“Tu ets el fill de puta que vol posar una bomba al Valle de los Caídos. Doncs, una cosa et diré, mira tots els dies davall del cotxe, per si la tens tu o la puça de la teua dona, sabem on vius així que no provoques si no vols estar en un taüt o anar d’enterrament”, li va etzibar l’usuari d’Instagram D.M.M.G.

“Aquest”, ha dit Carles Mulet, “va ser el missatge que va fer perdre la paciència i per això va ser denunciat el dia 7 [de gener] davant la Guàrdia Civil”. “Ni com a persona ni com a càrrec públic he de suportar aquestes amenaces”, afig el senador de Compromís.

Les perquisicions de l’institut armat s’han prolongat durant dos mesos i han permés identificar D.M.M.G., veí de València, com a autor de les amenaces. Encara que ha esborrat el seu perfil d’Instagram, encara manté altres xarxes socials. Així doncs, Meta-Instagram ha certificat que el compte corresponia a l’usuari identificat.

Carles Mulet ha agraït la investigació de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de València que “en tot moment ha estat informant de les gestions i els avanços fets”. El senador espera que el jutjat que assumisca la instrucció “actue amb diligència per posar fi a aquesta mena de comportaments”.

“Segurament, si aquestes amenaces s’hagueren fet a càrrecs públics d’altres partits, obririen telenotícies; contra nosaltres sembla que hi ha impunitat, com hem vist, quan li hem demanat explicacions al Govern per permetre amenaces el dia de la retirada de la creu del Parc Ribalta”, ha criticat Mulet.

“Si haguérem de denunciar tots els insults i les amenaces que rebem de normal, no eixiríem dels jutjats o les casernes, però n’hi ha algunes que superen tot el permés”, ha afirmat el senador de la formació valencianista. “La millor manera de fer-les desaparéixer és amb condemnes exemplaritzants”, conclou.