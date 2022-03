La Justicia tumba al Ayuntamiento de Vall d'Alba, del PP, el cobro de una cuota urbanística de casi tres millones

El Ayuntamiento de Vall d'Alba, cuya primer edil es la presidenta del PP en Castelló, Marta Barrachina, se queda de momento sin cobrar una cuota urbanística de casi tres millones de euros de los propietarios de suelo urbanizaban industrial del Plan Parcial de la localidad. El consistorio arrastra las consecuencias de los proyectos urbanísticos de los anteriores mandatos del alcalde popular Francisco Martínez, que ostentó la vara de mando entre 1991 y 2015.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado el recurso del consistorio contra la sentencia que avaló que la firma Centro de Tratamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos del Mediterráneo SL no debía pagar 2,9 millones de euros, tal y como acordó la Junta de Gobierno Local el 12 de enero del 2017 con la aprobación de la Cuenta de Liquidación Definitiva de los gastos de urbanización de la Unidad de Ejecución número 5 del Plan Parcial de los sectores 2 a 6 de suelo urbanizaba industrial.

El acuerdo municipal aprobó el cobro de una cuota de urbanización única de 2,9 millones de euros “a pagar por los propietarios afectados conforme al aprovechamiento adjudicada a cada propietario”. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló estimó parcialmente el recurso de la empresa alegando que “si bien es cierto que entre las cargas de urbanización no se contemplan las indemnizaciones compensatorias de la imposibilidad de restitución in natura [a un estado anterior al daño] de los terrenos, no lo e menos que sí aparecen consideradas como tales las correspondientes a las instalaciones demolidas por su incompatibilidad con el planeamiento”.

“La compensación sustitutoria debía venir referida al valor real y objetivo de dichos terrenos y no al aprovechamiento”, reza el fallo en primera instancia. La empresa Centro de Tratamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos del Mediterráneo SL transmitió los terrenos durante la tramitación del recurso inicial contra el cobro de la cuota. En la escritura pública de compraventa, la empresa transmitió a la mercantil New Ser Costa SLU un total de 40.622 metros cuadrados del solar de su propiedad por un importe de un millón de euros. En esa cifra se incluía 478.772 euros para la Cuenta de Liquidación Definitiva, cuya aprobación por parte del consistorio es el objeto del recurso, además de los intereses y los recargos legales.

La firma se encontraba en proceso de ejecución por vía de apremio a través de la Oficina de Recaudación de la Diputación de Castellón, que fue el organismo que recibió los cheques bancarios expedidos a su nombre por parte de la entidad compradora.

Así, el TSJ-CV alude a otros recursos en los que se han resuelto cuestiones urbanística similares en la Vall d'Alba. Es el caso de la Cuenta de Liquidación Definitiva por la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI), proyecto de urbanización y de reparcelación de la Unidad de Ejecución número 5 del Plan Parcial de los sectores 2 a 6 y 8 de la Vall d'Alba. El Tribunal Supremo fijó, en sentencia firme, las cantidades en concepto de indemnizaciones compensatorias y condenó al consistorio a abonarlas, al no poder restituir a los propietarios los terrenos originales y haber elementos demolidos por su incompatibilidad con el planeamiento.

El Ayuntamiento de Vall d'Alba “debió haber abonado a los afectados las expresadas indemnizaciones compensatorias y, con posterioridad, si consideraba que existían responsables de su abono, repetir frente a éstos por los cauces legales precedentes”. Sin embargo, agrega, “en lugar de proceder así, se limitó a incluir tales indemnizaciones compensatorias en la Cuenta de Liquidación Definitiva de los gastos de urbanización de la unidad de ejecución, repercutiéndolas automáticamente a los propietarios de la actuación en proporción al aprovechamiento urbanístico adjudicado a cada uno y comprendiéndolas en la cuota de urbanización”.

El consistorio gobernado por el PP desde 1991 actuó “soslayando” la condena al pago de las cuotas. La sentencia del TSJ-CV, en definitiva, rechaza las alegaciones del ayuntamiento y desestima el recurso de apelación.