Els processos militars contra el poeta Miguel Hernández: irregularitats, avals desapareguts i un protagonista ‘anonimitzat’

El poeta comunista Miguel Hernández (Oriola, 1910 - Alacant, 1942) va romandre empresonat pel franquisme en la postguerra fins que va morir per les dures condicions carceràries. Malgrat la bibliografia abundant sobre el poeta –han passat exactament huit dècades des de la seua tràgica mort– encara quedaven detalls per cobrir sobre el final de la seua vida i la condemna per part de la dictadura. El Ministeri de Defensa i la Universitat d’Alacant han editat ensems Los consejos de guerra de Miguel Hernández, l’estudi més actualitzat sobre els processos contra l’escriptor que inclou un facsímil amb els dos sumaris militars i que ressenya les irregularitats de la justícia franquista.

Es tracta de dos sumaris paral·lels, a Oriola (el 4487) i en el Jutjat de Premsa de Madrid (el 21001). “Fins i tot en el marc jurídic de la postguerra era il·legal a la llum del Codi de justícia militar del 1890 aplicat llavors”, explica a elDiario.es el catedràtic de la Universitat d’Alacant Juan Antonio Ríos Carratalá, autor d’un extens estudi introductori.

En el sumari 21001, depositat en l’Arxiu General Històric de Defensa de Madrid, l’investigador ha detectat una “sorprenent” i “sospitosa” absència dels testimonis de personatges pròxims al règim, com l’advocat Juan Bellod Salmerón (secretari de la Jefatura Provincial de la Milicia de Falange Española y de las JONS de València), el clergue Luis Almarcha o els escriptors José María de Cossío, Ernesto Giménez Caballero o Rafael Sánchez Mazas. Cap d’ells va ser citat a declarar davant el jutge Manuel Martínez Gargallo.

L’actuació del grup de poetes i intel·lectuals falangistes, que va defensar després de la mort del poeta la tesi d’haver treballat per aconseguir el seu alliberament, queda qüestionada en l’estudi històric que revela algunes atribucions falses, silencis sorprenents sobre els vincles amb els repressors i dades que relativitzen l’abast real d’aquelles gestions.

Amb el precedent de l’assassinat del poeta Federico García Lorca, el règim va intentar evitar la repercussió internacional a l’espera del “penediment per pura desesperació”. “Estic convençut”, assegura Juan Antonio Ríos Carratalá, “que mai van pensar executar-lo; van preferir condemnar-ho a mort i després deixar passar mesos i mesos a l’espera que es retractara”.

Els sumaris inclouen errors (com ara dates equivocades, dades incompletes, absència d’informes preceptius, variacions no justificades en l’avaluació de les proves o falta de comunicació entre diferents organismes judicials) que són fruit de la precipitació i de l’absència evident de garanties jurídiques en el marc de la naixent dictadura franquista, desbordada en la postguerra per la interminable tasca repressiva.

“Va haver-hi una il·legalitat evident, perquè tots dos consells de guerra simultàniament van jutjar els mateixos fets d’un sol encausat”, abunda l’investigador, que incideix en el fet que els jutjats d’Oriola, Elx i Alacant van continuar la instrucció a pesar que el jutge Martínez Gargallo havia sol·licitat que se n’inhibiren. “Aquesta actuació va ser irregular a la llum del Codi de justícia militar i es va dur a terme amb plena consciència per part dels implicats”, afig.

“La validesa legal dels avals localitzats en favor de Miguel Hernández, o dels que hi ha referències sobre la seua existència, és pràcticament nul·la”, precisa Ríos Carratalá. Així doncs, els avaladors mai van confirmar els seus testimoniatges prestant declaració en el Jutjat Militar de Premsa. El jutge instructor tampoc va tindre l’oportunitat d’incloure en el sumari els documents signats pels avaladors perquè pogueren ser tinguts en compte en la sentència del poeta pel fet de no haver-se’n inhibit els jutjats alacantins.

“La sentència es va dictar sense cap possible testimoniatge en defensa de l’acusat, que va mancar, a més, d’advocat defensor [l’alferes Diego Romero Pérez] fins a poques hores de la sessió plenària”, recorda l’editor de l’obra.

El paper d’Antonio Luis Baena Tocón

Sobre l’actuació del secretari del Jutjat Militar de Premsa, l’autor indica en una curiosa nota a peu de pàgina que es veu obligat a preservar el seu anonimat en el treball de recerca editat per la Universitat d’Alacant i el Ministeri de Defensa. Es refereix, sense esmentar-lo expressament, a Antonio Luis Baena Tocón, el fill del qual va emprendre una batalla en els tribunals per a intentar censurar els treballs acadèmics que al·ludeixen a la implicació de l’alferes jurídic en el procés contra Miguel Hernández.

A pesar que una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant va avalar que el dret dels investigadors acadèmics a al·ludir al paper d’Antonio Luis Baena Tocón, el seu fill manté una demanda davant el Jutjat de Primera Instància número 5 de Cadis contra 107 persones (entre aquestes el mateix catedràtic Juan Antonio Ríos Carratalá, historiadors, periodistes i fins i tot institucions acadèmiques), en què sol·licita una indemnització d’11,5 milions d’euros per la presumpta intromissió a l’honor de son pare difunt.

A més, el descendent del secretari del Jutjat Militar de Premsa també ha plantat cara a Google en l’Audiència Nacional per intentar que es retiren de la xarxa les referències al paper de son pare en el procés contra Miguel Hernández. “Les circumstàncies esmentades i el més respecte absolut a les decisions judicials em porten a preservar l’anonimat del secretari a l’espera que unes noves sentències favorables als meus interessos em permeten facilitar el seu nom, com passa amb la resta dels protagonistes d’aquests episodis històrics”, indica l’autor de l’estudi en la cridanera nota al peu de pàgina (“Una història sense noms és un impossible, a més d’un desficaci”, postil·la a continuació).

Malgrat la prudència, el catedràtic Juan Antonio Ríos Carratalá no es resisteix, fins i tot sense esmentar-lo expressament, a ressenyar el paper de l’alferes jurídic. “Sempre va ser l’encarregat de localitzar o recaptar les proves de càrrec al marge, fins un cert punt, del que s’estableix explícitament per l’article 377 del Codi de justícia militar”, deixa caure l’autor.

Al marge de prevencions jurídiques, l’estudi (que es presenta dilluns, coincidint amb el 80 aniversari de la defunció de Miguel Hernández, a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres de la Universitat d’Alacant) culmina els treballs biogràfics sobre els tràgics últims anys del poeta comunista. “Pot aparéixer algun document més, però és complicat, no ens queda per furgar en quasi cap lloc”, conclou Juan Antonio Ríos Carratalá.