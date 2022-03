Camps, entre dos bancs dels acusats

Hauran passat quasi dotze anys quan Francisco Camps s'asseurà a partir del pròxim mes de gener en el banc dels acusats des que ho va fer per primera i única vegada en el judici del denominat cas dels vestits, del qual va eixir absolt. La trama Gürtel, una de les versions més escandaloses de la corrupció protagonitzada pel PP en els seus anys de govern, ha acumulat condemnes per als seus integrants, els polítics que van participar en les malifetes i els empresaris que hi van col·laborar. Però l'expresident valencià ha sobreviscut a totes les causes, fins i tot algunes en què va arribar a ser investigat. Entre elles, les relatives al contracte de l'entramat que liderava Francisco Correa per al pavelló de la Generalitat Valenciana en el certamen Fitur del 2009. També ha eixit indemne d'investigacions com la de l'organització de la visita del Papa Benet XVI a València en 2006, el contracte per a la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 en la capital valenciana i l'aval que el Govern autonòmic va donar a la suposada empresa organitzadora de la competició automobilística, que van redundar en l'endossament als comptes públics dels ruïnosos costos generats pels grans esdeveniments que va promoure.

Si no ha aconseguit deslliurar-se d'aquest nou pas pel banc dels acusats, aquesta vegada per prevaricació administrativa i frau a l'administració, és en bona part gràcies a que alguns condemnats en les peces de Gürtel, com l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, processat pel finançament irregular del partit, i el que fou capitost local de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, a qui Camps considerava un "amiguito del alma" en una famosa conversa gravada per la policia, el van assenyalar en seu judicial com la persona que va donar instruccions per a actuar amb empreses com Orange Market, terminal valenciana del tinglado corrupte. Encara que ha intentat evitar-ho, el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata, una de les seues "bèsties negres" a qui ha buscat apartar per tots els mitjans, l'envia a judici per contractes de diversos departaments del Govern valencià amb la Gürtel executats en "una situació d'il·legalitat manifesta que Camps Ortiz coneixia", en paraules del jutge instructor.

Malgrat que el jutge va considerar durant la instrucció que hi ha indicis clars que Camps va ordenar que el PP valencià finançara les seues campanyes a través d'Orange Market amb contractes públics adjudicats de manera irregular o amb diners negres procedents d'empresaris que han confessat el fet, l'expresident no serà jutjat per finançament irregular ni per malversació de cabals públics, a causa de la prescripció d'aqueixos delictes. Sí que serà jutjat, no obstant això, per les declaracions de testimonis que asseguren que Camps, encara que no signara cap resolució, és responsable de l'adjudicació d'una dotzena de contractes irregulars a la trama que liderava Francisco Correa. A diferència del que va passar en 2011, quan va ser un jurat popular el que els va absoldre a ell i a Costa, donant lloc a la paradoxa que van ser exculpats tots dos d'un delicte de suborn impropi que una altres dos càrrecs del PP, el que fora vicepresident de la Generalitat, Víctor Campos, i l'excap de gabinet de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, van confessar en assumir una multa per haver rebut regals en forma de vestits i peces de roba que pagava la Gürtel, el mes de gener vinent serà un tribunal professional el que veurà l'assumpte. Amb unes expectatives també incertes sobre el resultat.

Perquè Camps es presenta com a víctima d'una persecució de l'esquerra i d'una conspiració de determinats sectors de les forces de seguretat i del món judicial, emparat en l'absència de condemnes. Però, en realitat, succeeix el contrari, ja que l'exdirigent del PP és un exemple de com faciliten de vegades els procediments judicials que un polític sota el mandat del qual es van cometre uns quants delictes ja establits en sentències fermes puga escapolir-se de les seues responsabilitats. La condició d'aforat i la decisió del Tribunal Superior de Justícia de no vincular els regals de vestits per part de la trama al sumari del finançament irregular del PP valencià van resultar claus, en els inicis del recorregut judicial de la Gürtel, perquè Camps quedara "desconnectat" de la resta de peces. En bona part, quan va ser forçat a dimitir al juliol de 2011 com a president de la Generalitat Valenciana davant la imminència de la vista oral, va començar la seua bona sort judicial. El TSJ havia intentat arxivar la causa, però el Tribunal Suprem l'havia obligada a reobrir i, contra el criteri de la fiscalia i de l'inicial jutge instructor de la Gürtel a Madrid, Antonio Pedreira, que van demanar que Camps fora jutjat al costat de Correa i El Bigotes, el tribunal valencià envià a l'assumpte dels vestits a judici al marge de la instrucció que portaria a establir més endavant que el partit que Camps dirigia es va finançar irregularment a través de la trama que precisament havia fet regals per milers d'euros a diversos alts càrrecs.

És improbable que Camps es prenga realment de debò les aspiracions polítiques que proclama últimament en entrevistes i declaracions, encara que mai se sap. En tot cas, els seus suposats desitjos de ser candidat a l'alcaldia de València, comicis que, segons ell, guanyaria amb la mateixa facilitat que va acumular majories absolutes en l'època d'hegemonia del PP a la Comunitat Valenciana, formen part de l'instrumental de la seua defensa, amb el qual pressiona per a tancar les peripècies judicials tal com les va començar, esquivant ara la petició de la Fiscalia Anticorrupció de dos anys i sis mesos de presó i inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys. Tot per a poder fer-se definitivament el llonguis sobre el seu lideratge en un dels períodes més foscos de la corrupció política en aquest país.