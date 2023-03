El període 'fake'

Pilar Baselga, una dona que es dedica, entre altres faules, a expandir en programes de televisió i en xarxes socials calúmnies sobre l'esposa del president del Govern d'Espanya, explica als seus seguidors, després de ser denunciada en els tribunals, que la seua és “una guerra espiritual del mal contra el bé”. El president de Fox News, Rupert Murdoch, infinitament més cínic, reconeix davant un tribunal que la seua cadena de televisió ha promogut la idea que Donald Trump no va perdre les eleccions als Estats Units enfront de Joe Biden malgrat que sabia que el suposat frau electoral no va existir mai, i confessa: “Podria haver-ho parat però no ho vaig fer”. Des d'una pirada del submón conspiranoic a Espanya fins al magnat d'un dels principals grups mediàtics globals, la veritat sembla haver perdut tot valor. És el signe d'un temps en què la mentida infecta com mai la comunicació i la política.

La cara fosca de la modernitat s'exhibeix en aquesta època amb el mecanisme de viralització de la falsedat més descarnada gràcies a la globalització, la immediatesa de la comunicació i la proliferació d'intoxicacions mediàtiques per a consum domèstic. Als Estats Units es ventila en un judici si les plataformes digitals com Twitter, Facebook o Google són responsables de recomanar i promocionar el contingut que publiquen els usuaris quan es tracta d'organitzacions terroristes, la qual cosa pot afectar de la mateixa manera la seua responsabilitat sobre la difusió, en general, de continguts que atempten contra la veritat fins a l'extrem de resultar delictius. Són plataformes d'abast gegantesc que han expropiat als mitjans de comunicació tradicionals la funció de difondre informació (una informació que en el seu cas produeixen uns altres), però que estan funcionant en una espècie de terra de ningú respecte a les obligacions que les lleis imposen als continguts de diaris i cadenes de ràdio i televisió en els seus corresponents països. Mentrestant, campanyes polítiques i lluites ideològiques xipollegen en el fang de la tergiversació, la desqualificació sumària i la demolició del prestigi de persones i institucions com si no hi haguera cap possibilitat d'establir fets certs i arguments veraços, en una espècie d'imperi del fake al qual s'han adherit amb entusiasme tot tipus d'oligarques multimilionaris, sàtrapes en el poder i mercenaris de la falòrnia.

No és fàcil establir quan va començar aquesta fase fosca de la modernitat radicalitzada, quan va mutar la mentida clàssica en la política, que es basava fonamentalment en el secret d'Estat o la desqualificació de la veritat com una simple opinió de part, per a transformar-se en una manipulació massiva mitjançant la creació de relats alternatius de vertiginosa difusió, com a bombardejos de ram en una autèntica guerra de mentides. Hi ha els qui situen un possible origen o punt d'inflexió en els “papers del Pentàgon”, que va revelar The New York Times en els anys setanta del segle passat i que van posar en evidència la sostinguda falsedat de la narrativa oficial del Govern dels Estats Units sobre l'evolució real de la guerra de Vietnam. Han vingut després episodis similars, com les fantasmals armes de destrucció massiva que es van inventar en la guerra de l'Iraq; la falsa atribució a ETA dels atemptats islamistes de l'11 de març de 2004 a Madrid o, ara mateix, l'aberrant pretensió de Putin que intenta justificar la invasió d'Ucraïna per a “desnazificar” el país, només per fer referència a alguns dels més grollers.

Convertida la demagògia a un format digital potencialment viral, s'ha contagiat la deformitat a molts àmbits d'una conversa pública soscavada per una desconfiança creixent cap a la política, la premsa i el debat inherent a tota societat plural. Amb efectes perversos de tota mena. En les eleccions de mig mandat als Estats Units va ser triat un congressista republicà anomenat George Santos la biografia i el currículum del qual han resultat ser absolutament falsos, un personatge a qui persegueixen per frau al Brasil i que es nega a dimitir. Paul Krugman reflexionava en un article recent sobre les teories de la conspiració que atribueixen al Govern federal la culpa d'un greu descarrilament de tren ocorregut en East Palestine, Ohio, una comunitat blanca rural, amb l'argument d'un presentador de Fox News que va acusar l'executiu de Joe Biden d'estar “abocant químics tòxics sobre les persones blanques pobres”. Assenyalava Krugman, estupefacte: “És repugnant. També és sorprenent. Em sembla que els comentaristes de dreta acaben d'inventar una nova classe de teoria de la conspiració, una que ni tan sols tracta d'explicar com se suposa que funciona la suposada conspiració”.

Segur que ens venen al cap manipulacions similars, quasi tan repugnants, en les xarxes socials i en publicacions i mitjans del nostre país a propòsit de l'actual Govern espanyol. Recordem les barbaritats que van recórrer les xarxes durant la pandèmia? Sabem també, perquè ho ha revelat una investigació judicial, que un ministre de l'Interior, en l'època del PP, va utilitzar la policia per a difamar dirigents de forces polítiques rivals, fabricant impostures i fins i tot documents ficticis en un dels usos més obscens dels aparells de l'Estat que s'hagen donat a Espanya. I podríem seguir.

La resposta de les societats democràtiques a l'auge de les fake news és incipient, però existeix i va inexorablement a més: des de la introducció a la cultura d'internet en els sistemes educatius fins a la promulgació de la recent, i important, llei europea de Serveis Digitals (que estableix normes comunes als intermediaris i processos de rendició de comptes amb l'objectiu de posar fre al contingut il·lícit, responsabilitzar les plataformes digitals dels seus algorismes i millorar la moderació dels continguts); passant per l'actuació de fiscalies especialitzades contra els delictes d'odi; els programes governamentals i de la UE (però també aquells sorgits d'iniciatives civils) contra la desinformació; l'activisme antifeixista en la xarxa o els mitjans experts a combatre les faules i les informacions falses mitjançant la verificació de fets o fact check. El periodisme, al seu torn, tracta de recuperar el seu prestigi i la validesa de les capçaleres que l'exerceixen amb unes regles clares enmig d'una crisi de model tecnològic, de relació amb les audiències i de negoci que ha accentuat la confusió i que encara està lluny de resoldre's.

Hannah Arendt, una pensadora que el temps no deixa de revaloritzar, va apuntar que la mentida política moderna de consum massiu posa en qüestió un aspecte fonamental de qualsevol comunitat humana, l'existència d'una realitat comuna i objectiva, i que això ens impedeix distingir la veritat de la falsedat i exercir la capacitat de jutjar els fets i comprendre el món. El gran desafiament de la democràcia radica de manera urgent a contindre aquesta distorsió sense menyscabar la llibertat d'expressió.