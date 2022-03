Pla hidrològic: detindre la sobreexplotació i protegir rius, aqüífers i zones humides

Com a membres de la “Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua al Xúquer”* denunciem les pressions de certs usuaris privatius de l'aigua a la demarcació del Xúquer i alertem dels riscos d'incompliment de la normativa europea, si no es produeixen canvis profunds a l'esborrany del Pla Hidrològic del Xúquer actualment en la fase final de tramitació.

Hem analitzat amb detall els aspectes tècnics de la proposta i no descartem posar en coneixement de les autoritats europees els incompliments del procediment si no s'esmenen abans de l'aprovació definitiva del Pla.

La tercera revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer es troba actualment en fase d'anàlisi de les al·legacions presentades per les parts interessades i el públic en general durant el període de participació conclòs el desembre passat.

Aquesta revisió està prevista per la legislació com l'última oportunitat per assolir els objectius de recuperació del bon estat de rius, llacs, aqüífers, etc. i l’adaptació sostenible dels usos de l’aigua.

El procés per a aconseguir aquests objectius està detallat en la Directiva Marc de l'Aigua, aprovada amb el vot favorable dels representants espanyols l’any 2000, i les normes internes que emanen de la transposició. Això inclou, entre altres coses, l'obligatorietat de determinar els cabals necessaris per a mantindre els ecosistemes aquàtics, i terrestres associats, en bon estat de manera prèvia al repartiment entre els usuaris. Això es tradueix en una limitació a la detracció d'aigua, tant en aqüífers com en les aigües superficials de rius i llacs. Les propostes de cabals mínims recollides pel Pla són clarament insuficients, sense que les mínimes modificacions proposades puguen evitar el deteriorament progressiu de les masses d'aigua en un context d'emergència climàtica. Com es pot comprovar amb la proposta de la Generalitat Valenciana de deixar un cabal de tan sols 0'5 m3/s els darrers 4 km del riu Xúquer, a partir de l'Assut de la Marquesa cosa que representa tan sols el 2 % del cabal estimat del riu en règim natural.

De l'anàlisi detallada dels documents de planificació es desprèn que en zones amb evident sobreexplotació s'han forçat els càlculs per a mantindre l'statu quo del repartiment entre usuaris.

El cas del Xúquer és el més evident, però no és l'únic. Aquest riu està afectat en la seua capçalera per la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental, del qual se segueix repartint aigua per a reg i uns altres usos per damunt de la capacitat de recàrrega, cosa que implica que no només no se'n recupera l'estat, sinó que aquest s'agreuja any rere any. D'altra banda, les conques del Túria, del Palància o del Vinalopó, connectades mitjançant transvasaments amb el Xúquer, llasten la seua recuperació, mentre brillen per la seua absència mesures efectives per a ajustar els usos a les disponibilitats reals de les conques.

Les extraccions abusives de l'aqüífer a partir de la dècada dels huitanta han privat el riu Xúquer de gran part del seu cabal base, a més de causar l'assecament del 30 % de les fonts i brolladors a les valls del Cabriol i el Xúquer. Aquesta sobreexplotació juntament amb els problemes de qualitat que comparteix amb moltes altres zones de la demarcació, posa en risc la pervivència del Parc Natural de l’Albufera, en reduir les aportacions d’aigua que han fet possible la seua existència no salina. Es constata la disminució progressiva dels cabals que entren al llac. L'Albufera necessita més aigua i de bona qualitat, per la qual cosa cal una aportació directa d'aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius.

Pel que fa al transvasament Xúquer-Vinalopó, cal tenir en compte que tant el riu Xúquer com l'Albufera estan lluny d'assolir el bon estat ecològic, per tant, no és possible atendre noves demandes sense posar en greu risc la conca cedent. El mateix Pla Hidrològic reconeix la gravetat de la situació futura, i afirma que “la forta disminució de recursos que es preveu en el sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic suposarà l'aparició d'un important dèficit de més de 300 hm3/any en el sistema”. Malgrat això, no s'adopten les mesures necessàries per a ajustar els usos a la disponibilitat.

Les organitzacions integrades en la Xarxa entenem que les pressions exercides per usuaris i representants polítics podrien estar desviant la planificació hidrològica dels seus objectius.

En l'anàlisi dels documents de planificació s'han identificat irregularitats en els procediments tècnics que, si es mantenen, podrien derivar en incompliments legals, els quals ja han estat posats en coneixement de l'Administració hidràulica mitjançant les al·legacions oportunes.

Per això, des de les organitzacions ecologistes i sindicals que formen la Xarxa reiterem la necessitat de revisar aquests aspectes abans de l'aprovació del Pla i advertim de les conseqüències lesives per al medi aquàtic i l'interès general que es derivarien de greus incompliments. Igualment demanem que es tinguen en compte mesures de protecció de l'ocupació i per una transició justa.

*La Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua al Xúquer està formada, entre altres per les següents organitzacions: Acció Ecologista Agró, ACEM-Ecologistas de la Manchuela de Cuenca i Albacete, ADIRA, AEMS-Ríos amb Vida, CCOO PV, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Grup per a l'Estudi i Conservació dels Espais Naturals, Intersindical Valenciana, Per l'Horta, Plataforma Ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis, SEO/BirdLife, Túria Verd, UGT- PV, WWF i Xúquer Viu

Maria José Escrivá (Plataforma Riu Serpis)

Mario Giménez (SEO/Birdlife)

Francesc La-Roca (FNCA)

Pere Merino (Ríos con Vida)

Daniel Patiño (CCOO)

Helena Prima (Ecologistes en Acció)

Ester Rincón (Intersindical Valenciana)

Paco Rubio (Túria Verd)

Paco Sanz (Xúquer Viu)

Josep Tresancos (Per l’Horta)

Eva Tudela (Acció Ecologista – Agró)

David Villalba (ACEM, Ecologistas de la Manchuela)