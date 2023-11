Pintadas de “traidores” y “asesinos” en diferentes sedes del PSPV durante los últimos días de protestas contra la amnistía

Diversas sedes del PSPV han sido objetivo de los violentos tras aparecer pintadas en sus fachadas con la palabra “traidores” como denominador común. Estos actos vandálicos se enmarcan dentro de las protestas que durante los últimos días se han producido ante muchas sedes socialistas en señal de protesta contra el pacto con Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y con la amnistía como principal foco de las críticas.

El primero en denunciar ataques ha sido el secretario general del PSPV en la provincia de València, Carlos Fernández Bielsa, que ha condenado el ataque a varias sedes socialistas en las casa del pueblo de València Nord, Albalat dels Sorells o Godella.

Tras estos casos de acoso el líder provincial reclama a todos los partidos democráticos contundencia en la condena de los actos violentos. Bielsa ha asegurado que el acoso de la ultraderecha a las sedes socialistas denota “un profundo desprecio por la democracia” y ha reclamado a los partidos democráticos que se posicionen claramente contra la violencia y el hostigamiento. Bielsa ha pedido una condena enérgica de todos y ha lamentado que algunas formaciones políticas animen a que se produzcan altercados contra las sedes socialistas.

“No van a conseguir amedrentar a un partido con 145 años de historia en defensa de la libertad y la concordia”, ha asegurado el dirigente provincial que ha animado a los militantes a ejercer “plenamente su libertad y los derechos democráticos frente a quienes solo saben usar el insulto, el acoso, la violencia y el hostigamiento”. “Los demócratas somos más”, asegura Bielsa.

“Los intolerantes no aceptan otro gobierno que no sea el suyo, pero los ciudadanos y ciudadanas han dicho claramente en las urnas que no quieren un gobierno de PP y Vox, sino un gobierno que llegue a pactos con otras formaciones, construya puentes desde el acuerdo y cierre heridas”, asegura el dirigente provincial, que defiende el acuerdo alcanzado por el PSOE con otras fuerzas políticas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez porque es un paso decisivo en favor de la convivencia.

Ataque en Nules

Por otro lado el secretario general del PSPV de Castellón, Samuel Falomir, ha condenado el ataque sufrido en la pasada noche del domingo en la agrupación socialista de Nules, donde han aparecido pintadas en las que puede leerse “traidores”, “asesinos” y “hemos despertado”. Este ataques se produjo después de otro recibido otra localidad castellonense, Viver, días antes.

“Este lamentable incidente es un claro reflejo del clima de crispación, polarización y violencia que alienta un PP incapaz de aceptar que el bloque de izquierdas continuará liderando el futuro de España durante los próximos cuatro años”, ha sostenido Falomir, según ha indicado la formación en un comunicado.

En este sentido, ha instado al PP a desaprobar “estas actuaciones propias de 'kale borroka'” y a “dejar de instigar a los ultras a convertir las calles en campos de batalla”. “Las diferencias políticas se resuelvan con el diálogo y el respeto mutuo y no atacando las sedes de partidos profundamente democráticos como ha ocurrido en Nules y en Viver”, ha defendido.

Falomir ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad política” y ha subrayado que “la sociedad espera que los partidos fomenten un debate democrático constructivo, no la violencia y la confrontación en la vía pública”. “No son el camino para expresar desacuerdo político”, ha apuntado.