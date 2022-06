Així és el bo jove de lloguer a València: com es demana i en quins terminis l’ajuda de 250 euros mensuals

Els joves menors de 35 anys que residisquen en un habitatge de lloguer a la Comunitat Valenciana ja poden sol·licitar el bo jove. La mesura, una ajuda mensual de 250 euros per a facilitar l’emancipació juvenil, entra en vigor dijous i podrà sol·licitar-se fins al 31 d’octubre, preferentment per via telemàtica.

La Generalitat Valenciana gestionarà 45 milions d’euros del Ministeri de Transports en els pròxims dos anys per complir una de les mesures acordades en els pressupostos generals de l’Estat, com a antecedent de la Llei d’habitatge. L’objectiu d’aquestes ajudes és “facilitar l’emancipació en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a la gent jove amb mitjans econòmics escassos, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes”, ha indicat el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca. Així mateix, ha ressaltat que la Comunitat “és la primera comunitat autònoma que començarà a tramitar aquestes ajudes enguany”.

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes les persones majors d’edat, amb menys de 35 anys o amb aquesta edat a l’hora de sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament, l’habitatge o l’habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l’ajuda, segons indica la Generalitat.

El lloguer o preu de cessió de l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals, mentre que en el cas de lloguer d’habitació aquesta renda s’estableix com a màxim en 300 euros mensuals. Les bases estableixen un quadre de preus màxims segons la ubicació dels immobles. Així mateix, no seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs, o càrregues.

Illueca ha destacat que aquesta convocatòria inclou una demanda social: “No es requerirà tindre ja signat el contracte de lloguer quan es demane l’ajuda, i podrem avançar l’equivalent de fins a dues mensualitats per ajudar els joves a accedir amb solvència suficient a un lloguer digne, evitant deixar ningú arrere”.

La sol·licitud i la documentació requerida es formalitzarà mitjançant un formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb tota la informació i la documentació de la convocatòria.

Els ajuntaments i les mancomunitats per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc, així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l’Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant un formulari.