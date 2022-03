El alegato contra la extrema derecha de un conseller socialista detenido por el franquismo

"He escuchado un lenguaje que me recordaba cuando la justicia me señaló como persona que quería acabar con el odio", un lenguaje que "recuerda cuando a mí me encerraron por defender la democracia y el respeto a las personas y a los derechos humanos". El conseller de Hacienda del Gobierno Valenciano, Vicent Soler, abroncaba este jueves a la extrema derecha el uso del parlamento autonómico como espacio de confrontación y altavoz de valores antidemocráticos.

En una bronca sesión de control, agitada por la simbología y por continuos "viva España" procedentes de la bancada de extrema derecha, el conseller socialista rememoró su encarcelamiento por la Brigada Políticosocial en el tardofranquismo. Soler, entonces miembro de los Socialistes Valencians Independents (SVI) y profesor de la facultad de Económicas junto a Ernest Lluch, fue detenido en 1975 y encausado con una petición de seis años de prisión por el tribunal de orden público.

El dirigente socialista y otras nueve personas fueron detenidas en una operación contra la oposición al régimen que se conoció como "Els deu d'Alaquàs". El grupo impulsó la Taula Democràtica del País Valencià, una plataforma para la recuperación del autogobierno valenciano, que seguía los pasos de nacionalidades históricas como la vasca o la catalana. La mesa se formó por representantes del socialismo valencianista -que pronto se convertiría en el Partit Socialista del País Valencià (PSPV)-, el Partido Comunista de España (PCE), el Partit Carlista del País Valencià (PCPV) y los demócratas cristianos de la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV).

El conseller de Hacienda respondía así a una pregunta parlamentaria de Vox, que acusó al Gobierno valenciano de desprotección de los menores tutelados y dedicó una ristra de improperios a sus dirigentes. La extrema derecha considera que el Ejecutivo del Botánico y su presidente, Ximo Puig, han "secuestrado el bienestar" de los ciudadanos, han "metido el separatismo en las aulas", "ponen por delante a los delincuentes" en la política de vivienda y van "mariposeando" de un lado al otro. Al presidente autonómico se refirieron como "ruin", "cobarde", "corrupto", "indigno".

El alegato del conseller coincidía con el acuerdo del PP para formar en Castilla y León un gobierno de coalición con la extrema derecha, que tendrá tres consejerías y la presidencia de las Cortes autonómicas, un acuerdo que el presidente del PP europeo desaprueba.