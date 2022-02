Compromís davant la reforma laboral: la cultura del pacte com a patrimoni polític

L’acord que ratifique l’acord de la reforma laboral és una de les qüestions que més tiba les aliances que van possibilitar la investidura de Pedro Sánchez i ha fet emergir algunes metàfores. La negativa d’alguns socis de legislatura a validar el text i l’amenaça de pactar amb Ciutadans per tirar avant el document negociat per Yolanda Díaz han propiciat la imatge de l’acord polític com un pitxer xinés, en paraules del portaveu d’Unides Podem, o la resurrecció del sobrenom Frankenstein, encunyat per la dreta, per a un pacte construït a retalls.

L’anunci dimarts del Compromís-Més País de donar suport a un text que no és exactament del seu grat, després d’obtindre algunes millores negociades amb la ministra de Treball, trastoca l’imaginari de fragilitat del pacte de govern en un parlament acostumat a l’alternança bipartidista de majories. Els representants de Compromís i Més País en el Congrés confirmen amb el seu vot que, davant el dubte i la dificultat d’aconseguir equilibris, prefereixen optar pel pragmatisme. “La legislatura no s’acaba dijous”, recorda Joan Baldoví, diputat de la formació valencianista en el Congrés, que cita els seus companys d’escó a aportar millores durant els dos anys que resten en la cambra baixa. “Hem pensat que valia més la pena fer un pas avant que el fet que guanyara la dreta. Davant la disjuntiva, preferim avançar”, explica el representant valencià en conversa amb elDiario.es.

L’aliança Compromís-Més País ha introduït tres canvis en la proposta que se sotmetrà a votació el dijous en el ple del Congrés. El primer, impulsar iniciatives legislatives per abordar la relació entre salut mental i precarietat laboral, especialment evidenciada en les dues últimes crisis econòmiques. El segon, un pla de xoc per a dotar la Inspecció de Treball de recursos per a intensificar la faena davant els abusos laborals, entre els quals inclouen l’excés de temporalitat i les hores extra no retribuïdes, amb el focus en els treballadors joves i dones. El tercer, un conveni entre el Ministeri de Treball i la Conselleria d’Economia del Govern valencià per a impulsar accions en igualtat en les empreses. “Encara que no és la reforma que esperàvem”, matisa Baldoví, “preferim estrényer el Govern per avançar”.

La coalició valencianista procedeix d’una cultura pactista. Es va formar, seguint l’afirmació d’Andrea Camilleri, per escissió d’altres formacions d’esquerres, que van compondre una coalició per accedir a les Corts Valencianes. Amb aquest sistema d’aliances ja fa set anys que governa amb el PSPV i Unides Podem-Esquerra Unida. “Compromís en si mateix és un pacte”, assenyala el diputat, que posa en valor l’aliança a la Comunitat Valenciana. Baldoví recorda la retòrica de la dreta parlamentària quan es va compondre el Govern del Pacte del Botànic, batejat per la líder del PP llavors, Isabel Bonig, com “pacte del Titànic”, al·ludint al fet que feia aigües pertot arreu. Set anys i set pressupostos després, tots aprovats dins del termini i en la forma escaient, són les metàfores les que s’afonen. “Quan parlen de Titànic o de Frankenstein, la millor manera de respondre és demostrar que avancem”, sentencia el parlamentari.