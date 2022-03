Compromís pedirá explicaciones al Puerto de Valencia en las Corts por la ocultación de contratos a miembros del Consejo de Administración de la entidad

La síndica de Compromís en las Corts, Papi Robles, ha solicitado la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, en la Comisión de Obras Públicas del parlamento valenciano, “para rendir cuentas de su gestión al frente del Puerto de València después de haber conocido por la prensa las irregularidad cometidas a la hora de otorgar contratos o el ocultamiento de esos datos a miembros del Consejo de Administración de la APV”.

Anticorrupción archiva la investigación por la permuta a Boluda al haber decidido el Puerto de València anularla

Saber más

Según Robles, “queremos aclarar todas las circunstancias que rodean unas prácticas que, desde Compromís, consideramos inaceptables y contrarias al buen gobierno de una administración pública. Pedir esta comparecencia es una oportunidad que le ofrecemos al señor Martínez para dar explicaciones en sede parlamentaria”.

“Y me reafirmo e insisto en lo que ya he dicho: después de los hechos conocidos en el informe de la Abogacía General del Estado, el presidente de la Generalitat tendría, como mínimo, que cuestionarse el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria valenciana. No tenemos que olvidar que el Botánico es sinónimo de transparencia y decencia. Y Martínez tendría que cumplirlo”, ha añadido Robles.

Por otro lado, el portavoz y diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una serie de preguntas dirigidas a Puertos del Estado a raíz del bloqueo en Twitter que ha hecho la APV a la cuenta de la Asociación de Vecinos de la Dehesa del Saler y que esta asociación ha denunciado en su perfil de la red social.

Desde ayer @Autportvalencia nos ha bloqueado en Twitter.

Tenemos una profunda preocupación por ello....

Rogamos a los interesados en la sostenibilidad, cuando dejen de contaminar y afectar a la regresión de la costa de Valencia nos informéis. Gracias. pic.twitter.com/U8BZOPzcDd — AAVV DEHESA EL SALER (@AavvSaler) 3 de marzo de 2022

Según Baldoví, “el bloqueo de cuentas vecinales por parte de un perfil institucional como el de la Autoridad Portuaria supone un agravio y una traba en el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. Y no sabemos cómo su presidente, Aurelio Martínez, pretende compatibilizar esta práctica obscena con la supuesta transparencia y participación de la que intenta presumir”.