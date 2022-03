La Comunitat Valenciana destina 300.000 euros a material farmacéutico para Ucrania y tiene en reserva 2,3 millones más

La Comunitat Valenciana ha activado ya su respuesta humanitaria ante la situación que vive Ucrania, invadida por Rusia, y lo primero que ha hecho es movilizar 300.000 euros en material farmacéutico para el país. Además, tiene en reserva 2,3 millones de euros más para cuando sean necesarios.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras presentar el proyecto de digitalización e innovación del sector agroalimentario que opta al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agro. El acto ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, donde ondeaba una bandera de Ucrania.

El president ha informado de que esta mañana ha mantenido un encuentro, entre otros, con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, la consellera de Justicia, el secretario autonómico de Relaciones Exteriores y el presidente de la Federación de Municipios para abordar la situación de Ucrania, "sometida a una invasión absolutamente terrible".

"La Comunitat no es indiferente al dolor jamás, y en este momento tampoco es indiferente ante una guerra absolutamente irracional", ha afirmado Puig, para continuar desgranando una serie de medidas acordadas por el Gobierno valenciano ante esta situación.

En primer lugar, la Comunitat ha movilizado "de carácter inmediato" 300.000 euros para material farmacéutico a través de Farmamundi. El material se ha remitido a Torrejón para que, junto a la ayuda prestada por otras comunidades autónomas, llegue al conflicto.

Al respecto, Puig ha recordado que el Consell tiene un convenio con Farmamundi de 600.000 euros y, por el momento, ya ha ejecutado la mitad del presupuesto con esta ayuda a Ucrania. Además, dispone de un convenio con Cruz Roja de otros 600.000 euros y la mitad también se movilizará cuando la ONG lo estime conveniente.

Junto a esta ayuda, la Conselleria de Cooperación dispone de un Fondo de Emergencia de casi dos millones de euros y que se podría utilizar para este conflicto. "Ahora estamos pendientes de las decisiones que se puedan proponer por parte de la Agencia Española de Cooperación y de la Embajada Ucraniana", ha dicho Puig.

Por otro lado, la Conselleria de Justicia prestará, a través de los Colegios de Abogados, asesoramiento jurídico a las personas que lleguen de Ucrania a la Comunitat o que ya se encuentren en el territorio y necesiten esclarecer su situación legal.

Así mismo, desde Emergencias se habilitará una línea especial de '112 Ucrania' para atender a los refugiados, a las personas que se encuentran en la Comunitat y necesitan saber todo tipo de información relacionada con el conflicto. En la autonomía hay censados unos 21.000 ucranianos aunque probablemente en estos momentos haya en torno a los 30.000.

Ayuda sanitaria

Además, la Conselleria de Sanidad ha informado al Ministerio de Sanidad de que dispone de 2.094 camas hospitalarias por si fueran necesarias para atender a personas heridas por la guerra. Y, también, desde Sanidad se habilitará un SIP provisional y simplificado para las personas provenientes de Ucrania.

Por otro lado, la Comunitat montará en los próximos días un dispositivo de coordinación para canalizar material alimentario u otro tipo de equipamientos a Ucrania. "Intentaremos enviar un convoy importante de productos alimentarios, vestidos y otros equipamientos para abastecer desde la base que se sitúa en Polonia a las personas que están en estos momentos sufriendo el conflicto", ha afirmado el president.

Dos reuniones más

Puig ha avanzado que mañana, miércoles, se reunirá la comisión interdepartamental para abordar cuatro aspectos: los ciudadanos ucranianos que, sin familia, están en la Comunitat; las familias solicitantes de protección y asilo con menores; los adultos que han salido de la guerra y han llegado a la autonomía; y los trabajadores marineros ucranianos que están empleados en empresas de barcos situadas en la Comunitat.

Además, este miércoles se reunirá la comisión mixta de atención a personas refugiadas y desplazadas para atender la vertiente humanitaria valenciana y dar la mejor respuesta; y se mantendrá un encuentro con los sectores económicos sociales afectados por esta crisis, los agentes sociales, la patronal y la Cámara de Comercio para situar la respuesta económica a la crisis.

En este punto, preguntado por las consecuencias económicas que puede tener para la Comunitat las restricciones comerciales con Ucrania, siendo ésta la primera región importadora y exportadora con el país, ha respondido que la autonomía tiene una relación "interesante" con Ucrania pero "cuantitativamente no es que tenga gran trascendencia".

Puig ha indicado que hay sectores de la economía que tienen una directa implementación, como el de la cerámica de Castellón, pero ha afirmado que "todos los sectores de la economía se verán afectados no tanto por las relaciones bilaterales sino por el conjunto de la crisis en la confianza del sistema y la estabilidad".

El president ha concluido haciendo una llamada a la solidaridad del pueblo valenciano, "a la máxima solidaridad que podamos, sobre todo desde un punto de vista anímico y cívico. Es el momento en el que tenemos que expresar nuestro afecto y cariño; y también, en lo que podamos, nuestra ayuda", ha destacado. "La sociedad valenciana nunca falla", ha apostillado.

Preguntado por si se han roto las relaciones institucionales con Rusia, Puig ha recordado que las relaciones exteriores son competencia del Gobierno de España y ha afirmado que coincide con el Ejecutivo y la UE en que hay que cortocircuitar al máximo la relación política con Rusia. "Pero tampoco hay que hacer rusofobia. No se trata de satanizar a los países. No debemos castigar a los pueblos. Debemos poner el acento en los dirigentes, no en los pueblos", ha pedido.