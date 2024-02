Los consellers de Vox se desmarcan de una campaña LGTBI del Gobierno valenciano: “No compramos el marco ideológico de la izquierda”

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha anunciado que él y los otros dos representantes de Vox en el Consell --los titulares de Justicia y Agricultura-- se desvinculan de la campaña para fomentar el reconocimiento del colectivo LGTBI 'Orgull de Comunitat' de la Generalitat Valenciana porque, según ha asegurado, no tenían conocimiento previo y consideran que “en esta comunidad no existe un problema de discriminación, inclusión o tolerancia”.

“No estamos dispuestos a comprar el marco ideológico que la izquierda quiere imponernos. Comprar ese marco solo nos puede llevar antes o después a volver a repetir leyes tan perniciosas para todos y que todos conocemos que son absolutamente ideológicas como fue la del 'sí es sí'”, ha manifestado.

Barrera ha comparecido en la sede de la Vicepresidencia primera, acompañado por la consellera de Justicia, Elisa Núñez, para mostrar el rechazo de los representantes de Vox en la Generalitat a la campaña anunciada este fin de semana en el Benidorm Fest. Con 'Orgull de Comunitat' se pretende unificar las campañas que se llevarán a cabo durante esta legislatura en materia de diversidad para fomentar la inclusión y el reconocimiento de las personas LGTBIQ, según anunciaron el 'president' y la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, los 'populares' Carlos Mazón y Susana Camarero.

Tras tener conocimiento de esta iniciativa, de la que ha remarcado que los representantes de Vox no habían sido informados, Barrera ha explicado que no se van a sumar a ella porque no la ven necesaria, aunque ha aseverado que “no supone ninguna crisis de nada” en el seno del Consell.

“Simplemente queríamos dejar claro cuál era nuestra posición”, ha subrayado, para reiterar que están “absolutamente alineados” con el PP en otros temas como el agua. “Esto es algo que se activa desde la consejería de Igualdad, que tiene su propia autonomía y que respetamos profundamente desde la Vicepresidencia”, ha abundado.

“Ningún problema” con Mazón

Preguntado por si ha trasladado esta discrepancia a Mazón en el pleno del Consell de este martes, el vicepresidente ha señalado que “las deliberaciones son secretas” y que el president tendrá conocimiento de estas declaraciones: “No hay ningún problema entre el presidente y yo, pero entendemos que desde nuestra posición política tenemos que decir o dar nuestra opinión”.

Respecto a si se trata de una posición dirigida desde Vox a nivel estatal, ya que Barrera asistió este lunes a la ejecutiva de Vox en Madrid, ha asegurado que este tema “no se comentó” en la reunión y ha reiterado que “simplemente” quieren dejar clara su posición, que parte “fundamentalmente” de su departamento junto a las otras dos conselleries de Vox (Justicia y Agricultura).

De cara al futuro, cuestionado por si a partir de ahora Vox exigirá al PPCV deliberar previamente todas las políticas, Barrera ha defendido que “lo lógico y lo correcto es que todo se hable y luego después pueden haber diferencias”. “No hay ningún problema, simplemente queríamos hacer una declaración de intenciones y posicionarnos”, ha insistido.

En esta línea, ha advertido que “comprar este marco ideológico de la izquierda es pernicioso y a la larga puede llevarnos a consecuencias terroríficas”. “No nos gusta, sobre todo, marcar a la gente (...) --ha dicho-- Nos gusta colectivizar. Nos gusta la inclusión, que los mensajes sean para todos, no para unos cuantos. Porque eso de marcar a la gente con un sello nos parece que va en contra de ese propio colectivo al que se quiere defender. Nosotros no estamos en eso”.

Sobre qué valores propone Vox como alternativa para la visibilización de la Comunitat, el titular de Cultura ha sostenido que “no es una cuestión de alternativa”. “Nosotros queremos que todas las personas son iguales (...) No nos metemos para nada en la orientación sexual de nadie (...)”, ha asegurado, y ha rechazado que “se señale a colectivos concretos” o “el apropiarse de un colectivo”.

“Esta bandera es de todos, no de unos cuantos, y es una bandera de la que se ha apropiado la izquierda. Nosotros vamos a defender siempre la igualdad y esa diversidad de la que se habla es una diversidad que no es de nadie, es de todos”, ha ahondado, para hacer hincapié en que “en ningún caso” supone “ninguna ruptura” entre PPCV y Vox porque son “un gobierno unido”.

Dicho esto, ha repetido que son partidos diferentes y que hay aspectos en los que no coinciden: “Tenemos nuestros votantes y nuestra línea ideológica, tenemos que marcar cuál es nuestra línea ideológica y tenemos que expresarla porque es nuestra responsabilidad, pero esto no supone ningún problema entre el Partido Popular”.