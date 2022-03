Dues manifestacions confluiran aquest 8M a València en la primera gran mobilització des de la pandèmia

La vaga del 8 de març de 2018 va posar el feminisme en l’agenda pública i va eixamplar els seus marges, un espai en què s’han reobert debats històrics en el moviment. L’abolició de la prostitució és el tema al voltant del qual s’han refermat les posicions en els últims mesos, una qüestió a què se suma la manera de legislar els drets de les persones trans –si cal donar-hi cabuda a l’autodeterminació de gènere– i com es defineix el subjecte polític del feminisme, debats que han anat tibant el moviment en els últims quatre anys. Dos anys després de l’última gran mobilització, a les portes de l’emergència sanitària, el moviment feminista torna als carrers a València amb dues convocatòries.

La Coordinadora Feminista, que agrupa dos centenars d’entitats, convoca la protesta a les 19 h al carrer de Xàtiva, davant de l’institut Lluís Vives. La Coordinadora difon un manifest abolicionista de la prostitució, reivindica les cures com a treball, reclama la reversió de les privatitzacions i el reforç dels serveis públics i exigeix el desenvolupament normatiu i pressupostari de les mesures adoptades en el Conveni d’Istanbul.

En el seu manifest, denuncien la bretxa salarial, la presència escassa de dones en els llocs de poder, “l’escalada bel·licista patriarcal” i les pràctiques de devastació mediambiental, com altres formes de violència que se sumen a les agressions i els abusos. La crisi sanitària, exposen, “està resultant llarga i penosa, i aguditza les discriminacions i les violències estructurals que, a causa de la perpetuació dels rols i dels estereotips de gènere, hem patit i patim més les dones”. Així doncs, apunten, s’ha evidenciat que la faena de cures és essencial i, per tant, ha de ser assumit per la societat en conjunt, amb implicació de les institucions.

L’Assemblea Feminista de València, constituïda per a la vaga del 2018, convoca una sèrie de protestes “antiracistes i anticapitalistes” que culminaran amb una manifestació a les 17 h en el Centre d’Internament d’Estrangers de València. L’assemblea, que ha convocat accions en barris durant tota la setmana, busca la mobilització general en un context quasi lliure de restriccions per la pandèmia.

Sota el lema “Ara que estem juntes, aliances feministes”, posa el focus en les aliances que el moviment feminista tix amb diferents causes que afecten les dones i les “identitats dissidents”, com els moviments antiracistes o la solidaritat amb el poble kurd o de les preses polítiques nicaragüenques. La protesta de l’Assemblea seguirà fins al carrer de Xàtiva, on confluirà en part del recorregut amb la manifestació de la Coordinadora Feminista, i després tornarà a dividir-se i acabarà en la Delegació del Govern.