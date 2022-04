La Generalitat Valenciana insisteix en un fons que compense l’injust finançament autonòmic

La possibilitat d’ajornar una vegada més la reforma del sistema de finançament autonòmic, caduc des del 2014, ha indignat els representants de l’autonomia que menys recursos rep d’Espanya. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamat al president del Govern i al líder de l’oposició que incorporen a la seua agenda d’acords a debatre el problema de la insuficiència financera de les comunitats autònomes, en general, i de les infrafinançades en particular, una qüestió que, després de dos anys de crisi sanitària i dos mesos amb la guerra impactant en l’economia, no pot “arraconar-se”. És “el pacte d’Estat fonamental” per al país, subratllava el president valencià en un acte dimarts, i recordava que el finançament autonòmic és el principi per a garantir la igualtat entre ciutadans.

L’executiu valencià insisteix a reclamar un fons compensatori mentre es debat el model, una posició que s’ha exigit diverses vegades en els últims anys, tant des del Govern autonòmic com en el parlament valencià i el Congrés dels Diputats. La petició, sota el nom de fons d’anivellament o fons compensatori, rau en el fet que mentre es consensua el model entre els partits majoritaris i les comunitats autònomes, un debat que resultarà llarg i complex, es garantisca a les administracions autonòmiques els recursos per a costejar els seus serveis públics bàsics.

El conseller d’Hisenda, el socialista Vicent Soler, recalca que el seu departament seguirà amb les mateixes reivindicacions que eleva des de l’inici de la legislatura. “El Govern ha d’aprovar un fons d’anivellament o compensatori amb què iguale els recursos que rebem les comunitats autònomes finançades per davall de la mitjana amb l’objectiu de poder finançar la nostra sanitat, educació i serveis socials en igualtat de condicions, sense haver de recórrer per fer-ho a l’endeutament, ja que no és ni econòmicament, ni financerament, ni políticament ni moralment acceptable”, assenyala Soler a elDiario.es.

El titular d’Hisenda creu que al president gallec i acabat d’elegir líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no li interessa iniciar la reforma, ja que ha sigut l’impulsor del bloc de comunitats autònomes “l’objectiu de les quals és mantindre l’statu quo actual”. “És cert que aquesta reforma requereix majories àmplies, una aprovació en el Congrés dels Diputats i, per tant, el suport del grup majoritari de l’oposició. Ningú va dir que seria un tràmit senzill, però per això amb més motiu cal continuar treballant perquè la reforma puga aprovar-se com més prompte millor”, considera el dirigent socialista.

El conseller admet que el calendari electoral dificulta la negociació, però insisteix que “no és possible que guanye el debat de la por i el dramatisme com a argument per no canviar res entre els territoris que ara són més ben finançats”. El dirigent socialista reconeix que el Ministeri d’Hisenda ha fet un pas en plantejar la base del sistema amb el document per al càlcul de la població ajustada, al qual les comunitats autònomes han presentat al·legacions, per establir el primer puntal del nou model, però considera que no és prou. “El debat ha de començar i continuar ara sobre la base de les al·legacions i els documents que ha aportat cada comunitat. És fonamental que el ministeri les estudie i ens convoque a totes les autonomies a una reunió en què totes puguem conéixer, des del rigor i el debat tècnic, les propostes de la resta, debatre quins són els punts en comú i configurar la base d’un nou model”.

La Comunitat Valenciana vol obtindre uns càlculs que siguen senzills, transparents i clars i eliminar els fons que distorsionen els càlculs, centrant l’equació en el cost per habitant de la prestació dels serveis públics. La proposta elaborada pel comité d’experts assenyala que el conjunt d’administracions autonòmiques té un problema d’escassetat de recursos per a sufragar despeses bàsiques i reclama un repartiment “que garantisca l’equitat per habitant” en tots els territoris. “Hem de dissenyar un model el repartiment del qual es base en criteris demogràfics objectius i quantificables”, subratlla.

Més vehement s’ha mostrat el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, que ha subscrit diversos acords amb el PSOE de Pedro Sánchez i en tots s’inclou la reforma del sistema de finançament i la suficiència financera valenciana. El problema de recursos “ja s’hauria d’haver resolt”, indica el parlamentari, que culpa el PSOE i el PP de l’infrafinançament valencià i creu que en les eleccions caldria recordar als dos grans partits que “són ells els que fan que els valencians estiguem en una situació d’inferioritat respecte de quasi tots els territoris de l’Estat”.

El diputat de Compromís recorda que en l’última legislatura molts acords han tirat avant amb un marge mínim i adverteix el PSOE: “Hem demostrat que som lleials. Si el PSOE decideix trencar els acords amb Compromís i no resol el problema del finançament, Compromís es plantejarà seriosament la seua posició en allò en què el vot resulte imprescindible”.