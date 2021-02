El Gobierno valenciano multiplica por ocho las ayudas de alquiler en cinco años

El Gobierno valenciano ha multiplicado por ocho las ayudas destinadas al alquiler de vivienda en poco más de una legislatura. De los 5,5 millones de euros que se presupuestaban en 2015, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda cerraba 2020 con más de 40 millones de euros en ayudas al alquiler de vivienda general, ayudas de emergencia por la Covid-19 y los temporales y ayudas al alquiler para jóvenes.

El Ejecutivo valenciano fue el primero en aprobar una convocatoria específica de ayudas al alquiler por la emergencia sanitaria, una medida que cuenta con 7,5 millones de euros tras la primera ampliación y que colabora con el alquiler mensual hasta los 650 euros. En 2018, el departamento que elige Rubén Martínez Dalmau dedicó un apartado específico de ayudas al alquiler joven, al que se destinaron 6,5 millones de euros en su primera convocatoria y 8,2 millones de euros en esta última.

En 2020, el importe total de las ayudas de vivienda concedidas asciende a 28,2 millones de euros, siendo la ayuda media de subvención de 1.761,87 € anuales (146,82 € mensual) y las personas beneficiarias 16.037. Respecto al programa joven, el importe total de las ayudas concedidas ha sido de 8,2 millones, más de la mitad (el 55%) concentradas en la provincia de Valencia.

Según los datos de la conselleria, se concluye que las ayudas se concentran en los municipios de tamaño medio, donde vive la mayor parte de la población de la Comunitat Valenciana, y no en las capitales de provincia. El informe recoge los principales motivos de denegación de solicitudes son la falta de documentación obligatoria, no estar al corriente de las obligaciones tributarias o no pagar el alquiler mediante domiciliación bancaria.

Entre los grupos que más reciben las ayudas, "las circunstancias especiales que más se repiten en las solicitudes presentadas son las familias numerosas y las unidades de convivencia con algún miembro con diversidad funcional, un 13.8% y un 8.5% sobre el total de las solicitudes", indica el informe sobre vivienda.

Unidad antidesahucios

El vicepresidente segundo anunció este miércoles la creación de una Unidad Antidesahucios, un equipo "dedicado específicamente al seguimiento y la respuesta de las situaciones de emergencia habitacional que se dan en nuestro territorio". La unidad es un mecanismo de coordinación entre Vivienda, Emergencia Habitacional, las plataformas, los ayuntamientos y la Sareb. Así, ha asegurado que esta unidad es capaz de generar una respuesta integral "gracias a su coordinación con los servicios territoriales y a las oficinas Xaloc de cada municipio", en una corporación que, según han explicado fuentes de la Generalitat, "atenderá, caso por caso, todas las notificaciones que lleguen por parte de personas individuales, entidades financias o asociaciones".