Mazón insta al Senado a “reaccionar ante un ataque inaudito al Estado de las autonomías”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considera “un insulto” la propuesta de amnistía que negocia el Gobierno central con los partidos independendistas. Mazón ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de admitir chantajes y de gobernar de forma egoísta respecto a las propuestas de Esquerra Republicana y Junts. El dirigente popular se ha pronunciado así en la comisión de las comunidades autónomas del Senado, donde todos los presidentes autonómicos del PP han acudido uno tras otro a cargar contra las negociaciones del Gobierno y a presentar un listado de agravios autonómicos.

Mazón ha insistido en que el posible acuerdo de Pedro Sánchez con el independentismo catalán se produce “en un entorno internacional más incierto que nunca” donde el “aspirante a presidir este país” ha elegido “más incertidumbre” y la “negación del diálogo” para ofrecerlo a quién “impone su diagnóstico, sus criterios y sus soluciones”. “Quien gobierna desde el egoísmo lo tiene más fácil a la hora de hablar con otros egoístas”, ha diagnosticado el presidente valenciano, que cree que una hipotética amnistía para los procesados por el referéndum rompería el principio de igualdad entre los españoles. Es un principio tan “rancio y viejo” como el Antiguo Régimen, ha considerado el presidente, que ha asegurado que tiene la mano tendida y que en su figura encontrarán una propuesta de consenso y colaboración.

El dirigente popular ha acusado al anterior Ejecutivo, formado por PSPV, Compromís y Unides Podem de ser cómplices de un “procés a la valenciana” y de “imponer” el valenciano en las zonas castellanohablantes. Es el ejemplo que ha utilizado para alertar de las “ensoñaciones” del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, que como hacía el PP en la vieja época de la batalla cultural, enmarca en un ansia por unificar Catalunya y la Comunitat Valenciana. Ese fantasma, que el PP agita periódicamente, tiene un coste oculto, según apuntan. “No sabemos qué gobierno tendrá España ni qué España tendrá este gobierno. Está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar”, ha avisado, lo que a su juicio dará alas a “discursos peligrosos y populistas que se alimentan de la desilusión”.

En esta línea, el líder de los populares valencianos ha instado al Senado debe “reaccionar ante un ataque inaudito al Estado de las autonomías”. “La pluralidad territorial no tiene monopolio, y mucho menos los que se encierran en discursos que abonan la confrontación” Sobre la infrafinanciación, ha reiterado que no se resolverá si no se reforma de forma justa y proporcionada y sin excepciones ni privilegios. “Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de quedarnos con las migajas del banquete de quien ha preferido poner precio a sus votos para satisfacer la vanidad de una sola persona”, ha aseverado.

El senador de Compromís, Enric Morera, ha acusado al PP de convertir la comisión en “un tribunal de la inquisición” contra la amnistía, así como en una suerte de debate contra la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. “Queremos una investidura, un gobierno que respete a todos los españoles y no solo los trastos viejos del Partido Popular”, ha manifestado este jueves el expresidente de las Corts Valencianes en su intervención en la Cámara Alta, dentro del debate auspiciado por el PP para escenificar su rechazo a la amnistía a los condenados por el 'procés' independentista catalán.

El valencianista ha acusado a los populares de agitar los debates con palabras “demasiado fuertes” destinadas a “tirar a la hoguera” a sus adversarios políticos. En concreto a Mazón le ha reprochado: “Gracias a él estamos en este debate: gracias a su nerviosismo y a su ímpetu de firmar un acuerdo rápido de gobierno con Vox”. “Gracias a esa impostura, muchos ciudadanos reaccionaron para movilizarse y el 23 de julio votaron una nueva mayoría progresista”, ha insistido.

El PSPV califica la intervención de Mazón como un “mitin” y una actuación “hipócrita, cínica y mentirosa” por sus críticas al Ejecutivo de Ximo Puig. El expresidente valenciano ha criticado que “es una utilización de las presidencias autonómicas para apoyar al PP y a su táctica contra la investidura de Pedro Sánchez”. “No sólo no respetan las instituciones sino que se dedican a deteriorarlas”, han apuntado. “En España el principal agente independentista se llama Ayuso y vive en Madrid. Mazón es una marioneta en manos de su partido y de la ultraderecha cuya intervención de hoy en el Senado sólo ha servido para sus intereses”, critican los socialistas valencianos..