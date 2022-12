Rebeca Torró asegura que hay 25 expedientes de 430 megavatios de fotovoltaica a punto de autorizarse

El Ejecutivo valenciano dará el visto bueno en los próximos días a una veintena de expedientes de plantas fotovoltaicas. La Conselleria de Política Territorial, una de las competentes en la evaluación de las instalaciones de placas en suelo, ha comunicado este lunes que en las últimas semanas se ha informado de 25 expedientes que suponen en su conjunto una potencia de 430 megavatios, casi la misma cantidad que se ha autorizado desde el principio de la legislatura.

La socialista Rebeca Torró ha reunido este lunes a la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Immaculada Orozco, el subsecretario de la conselleria, Rafael Briet, y la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, para abordar la tramitación de expedientes. Esta veintena de proyectos “equivalen a un total de 25 expedientes favorables que la conselleria ya ha emitido y tramitado gracias al trabajo coordinado que se realiza con los diferentes departamentos y dentro del firme compromiso de la Generalitat de avanzar en la implantación de energías renovables”, ha indicado la consellera. Ahora, los documentos se encuentran en la Conselleria de Economía, el órgano sustantivo, para ser aprobados.

La reunión de la consellera con su equipo, donde se han producido varias fricciones sobre el impacto de las plantas en el territorio, precede al encuentro del presidente con los consellers implicados en la gestión de proyectos de renovables. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reúne este martes a los consellers de Economía, Política Territorial y Transición Ecológica para abordar las discrepancias sobre el modelo de implantación de energía fotovoltaica en la Comunitat Valenciana, que llevan semanas de plena actualidad, con el objetivo de salir con las diferencias resueltas. Este lunes también se han reunido la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, con el nuevo director general de Transición Energética, Enric Juan, que sustituye a Pedro Fresco.

La titular de Política Territorial encargó un informe a la Abogacía de la Generalitat para esclarecer las dudas sobre la interpretación de las tres normas que regulan la implantación de plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana que implican a su departamento, aquellas de menos de 50 megavatios de potencia, que han provocado el retraso de centenares de expedientes. El informe emplaza al Consell a una serie de cambios en la tramitación y recuerda que la Generalitat no puede exigir a un promotor documentación adicional que no viniera marcada en la norma ordinaria, algo que venían haciendo algunos departamentos, dirigidos por Compromís. En concreto, el Consell debe dar respuesta a 90 proyectos antes del 25 de enero para cumplir los plazos marcados por el Ministerio de Transición Ecológica y evitar que los promotores pierdan el permiso de conexión a red eléctrica. Este lunes, en un acto en la Universtiat de València, la ministra Teresa Ribera rechazaba prorrogar los plazos ante los retrasos de las comunidades autónomas, lastradas por la falta de personal, lejos del objetivo en potencia instalada. La Comunitat Valenciana, que debería tener en 6.000 megavativos de energía solar en 2030, aún no ha llegado a los 500 megavatios instalados.