Unides Podem advierte al PSPV del riesgo de ruptura del Botánico si no se cumple el acuerdo de la tasa turística

La tasa turística corre el riesgo de convertirse en una falla insalvable para el Ejecutivo del Pacto del Botánico. La ambigüedad del PSPV, que deja en el aire su apoyo a un compromiso político suscrito con sus socios de Gobierno, ha hecho saltar las alarmas en Unides Podem, el grupo parlamentario que planteó el gravamen en 2017.

Desde que su entonces portavoz, Antonio Estañ, lanzara la propuesta de un impuesto a las pernoctaciones que asumirían los turistas, la cuestión se ha ido reiterando y posponiendo en cada debate presupuestario. En 2019 las tres formaciones del Pacto del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem acordaron impulsar este impuesto con carácter voluntario en los ayuntamientos y una moratoria hasta 2024, para que cada municipio decidiera si aplicarlo o no.

El cambio de posición de los socialistas, que no aclaran si permitirán la tramitación, preocupa al resto de socios. El responsable de Hacienda de Unides Podem, Ferrán Martínez, apunta que las consecuencias de la ruptura de un acuerdo pueden ser “imprevisibles”. El diputado cree que pone en riesgo “la estabilidad” del Ejecutivo de coalición y su propia credibilidad de cara a la ciudadanía, además de dañar las relaciones internas. “Si se rompe de forma flagrante el acuerdo, se rompe la confianza en el Botánico, y se ataca la estabilidad y la unidad del Gobierno, la capacidad de llegar a acuerdos”, apunta Martínez en conversación con elDiario.es.

Los morados no entienden cómo el principal factor “desestabilizador” sobre esta cuestión viene desde un sector del PSPV, su socio parlamentario. El diputado recuerda que la proposición de ley que regula el impuesto se presentó siguiendo unos criterios pactados con los socialistas, como que el impuesto fuera municipal, voluntario y se retrasara un año su aplicación. “Hemos tratado de ser respetuosos, de incluir todas las propuestas que nos han hecho llegar... Hemos tenido una actitud razonable, pero estamos en alerta. Tenemos una enorme preocupación”, advierte Martínez, que, insiste: “Reclamamos al PSOE que tenga un comportamiento mínimamente serio y responsable, que no desestabilice. Queremos que el PSOE no ponga en peligro el Botánico”.

En la misma línea se ha mostrado Estefanía Blanes, dirigente de Esquerra Unida y compañera de coalición. “Votar en contra de la tasa turística significaría romper la confianza entre socios de gobierno”, considera la diputada, que recalca: “Aprobar la tasa no supone ninguna pérdida de derechos para nadie, mientras que no hacerlo sí que atenta contra la autonomía municipal”.