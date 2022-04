Ximo Puig avala la moción contra el alcalde de Orihuela, imputado por malversación: “Hay una situación de inestabilidad, es una decisión legítima”

“La moción de censura está formalizada en el ámbito local, se trata de una cuestión de política local. Había una situación de inestabilidad y se ha tomado esa decisión legítima y yo no tengo más que decir”. Así ha dado por zanjada la discusión por la moción de censura contra el alcalde de Orihuela el dirigente de los socialistas valencianos, Ximo Puig, a cinco días de su votación en el pleno.

El también presidente de la Generalitat Valenciana responde a las acusaciones del líder del PP valenciano, Carlos Mazón, que acusa a los socialistas de urdir una moción con tránsfugas de Ciudadanos para expulsar a su alcalde, imputado por malversación por cobrar durante seis años de Sanidad sin que conste que acudiera a su puesto de trabajo.

El dirigente socialista descarta las opiniones de Mazón y asegura que no se sustentan en ningún hecho. Asimismo, ha señalado que se ha mantenido una relación “institucional razonable” y “positiva” con el Ayuntamiento de Orihuela, porque se ha “avanzado bastante en cuestiones que con gobiernos anteriores no se había avanzado” y espera “continuar haciéndolo con el nuevo gobierno” e “intensificar esa colaboración”.

“Yo respeto la autonomía local y respeto tanto el acuerdo anterior a ese gobierno como el que democráticamente se produzca, y desde luego no tengo ningún tipo de dato que me permita pensar que hay algún tipo de interés oculto, pero no me corresponde a mí valorarlo”, ha insistido el dirigente.

A medida que se acerca el pleno municipal que votará la moción, el próximo 25 de abril, los populares intensifican su campaña. El todavía alcalde, Emilio Bascuñana, denunciaba en rueda de prensa este miércoles media decena de “irregularidades” de quienes hasta el pasado mes han sido sus socios de gobierno local durante siete años. Entre otras cuestiones, el alcalde ha denunciado al exgerente de Cultura : “Se le acusa de una actuación de administración desleal contra los intereses de la sociedad municipal y del municipio de Orihuela tras su decisión de cerrar los museos y otras dependencias la pasada Semana Santa”, indica el PP en un comunicado.