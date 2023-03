El portavoz de Cs en la Diputación de Alicante deja la formación y el partido le exige sus actas de diputado y concejal

La herida que desangra a Ciudadanos por Alicante aumenta su hemorragia. El hasta ayer portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante y diputado provincial de Infraestructuras en el gobierno de PP-Cs, Javier Gutiérrez, ha anunciado que deja la formación naranja, fundamentalmente por sus discrepancias con la nueva portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris.

Según Gutiérrez, “la llegada de Mamen Peris a la portavocía de Cs en las Cortes ha exacerbado la situación por su más que evidente connivencia con el presidente del gobierno del Botànic”, en referencia a Ximo Puig. Añade que “Peris ha imprimido un giro radical a los posicionamientos del que fue mi proyecto político, ofreciéndose como muleta para todo al señor Puig, urdiendo una estrategia contra mi persona y señalándome como la cabeza de turco necesaria para desestabilizar la Diputación Provincial de Alicante con el único y evidente objetivo de dañar la imagen del presidente de la misma”, Carlos Mazón, que es también presidente del PP valenciano y candidato a president de la Generalitat.

“Por ello, me veo impelido a tomar la decisión de romper mi relación con la formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. No obstante lo cual, cumpliré a rajatabla con el compromiso que adquirí como diputado provincial en adelante, pero ya sin soportar presiones ni indecorosas conductas por quienes no cesan en mi persecución”, ha anunciado.

De este modo, al pasar Gutiérrez al grupo de no adscritos dejará de cobrar su sueldo y únicamente tendrá remuneraciones por su asistencia a plenos y comisiones. Además Gutiérrez pretende mantener su delegación de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, una función que depende de la discreción del presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

Cs le exige las actas de diputado y concejal

Tras en anuncio del todavía diputado provincial la presidenta de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, ha exigido a Gutiérrez, que devuelva sus actas, tanto de en la institución provincial como en el Ayuntamiento de Xixona.

Peris ha calificado a Gutiérrez como “tránsfuga en caso de no devolver el acta de manera inmediata y persistir en mantenerse como diputado no adscrito”. “Sobre el propio Gutiérrez recae una situación de expediente disciplinario abierto en inmediata conclusión que puede haber condicionado su actuación política”, ha señalado, según ha indicado Cs en un comunicado.

En este sentido, ha lamentado que la “deslealtad manifiesta hacia el partido que le dio la oportunidad de ser diputado y edil, Cs, es sobradamente conocida por la sociedad alicantina”.

Peris ha asegurado que va a contactar con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, “para exigir el cese inmediato de las competencias del diputado tránsfuga, así como para evaluar el actual pacto de Gobierno”, que, ha apuntado, “es con Ciudadanos”.

Con la renuncia de Javier Gutiérrez, la nueva portavoz de los naranjas en la institución provincial pasará a ser su ya única representante, la vicepresidenta Julia Parra.

Cisma de Cs en Alicante

El cisma de Ciudadanos de Alicante se arrastra desde hace meses. Uno de los principales detonantes fue la moción de censura en Orihuela el pasado 25 de abril de 2022 con la que el PSPV accedió a la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos para derrocar a sus antiguos socios del PP. Esta moción de censura fue criticada por la dirección provincial que estaba encabezada por Gutiérrez como coordinador provincial, lo que le valió una apertura de expediente y suspensión de militancia.

El capítulo final fue también la división que se provocó en el Ayuntamiento de Xixona, donde Gutiérrez es concejal, después de que tanto el diputado provincial como otro edil abandonaron el gobierno municipal de pacto con el PSPV, y dejaron en solitario a un tercer edil de Ciudadano. En aquel momento Gutiérrez ya se encontraba sin competencias municipales en el gobierno de pacto con los socialistas porque decía preferir centrarse en su función de diputado provincial con los socios del PP.