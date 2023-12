Puig llama a la “unidad” para “reforzar la alternativa” al Consell “más reaccionario de la historia de nuestro autogobierno”

💫🎄Missatge de Nadal de @ximopuig



Hui vos done les gràcies a cada militant i a cada valencià per l’honor de representar-vos tots estos anys.



Et desitge a tu i a la teua família un feliç 2024 ✨



Sort, Salut i Bon Nadal.