Rodríguez Piñero, sobre las elecciones europeas: “España ha dicho no a la extrema derecha y ahora tiene que volver a hacerlo por Europa”

“En 2024, casi la mitad de la población del mundo está llamada a las urnas, incluidos los Estados Unidos. Los ciudadanos de la Unión Europea votaremos en junio en lo que serán las décimas elecciones al Parlamento Europeo. En España la fecha elegida es el 9 de junio. Asistiremos a un nuevo duelo entre el extremismo reaccionario y la respuesta social y democrática que representa la respuesta europeísta. Nos jugamos mucho. Nos jugamos el proyecto europeo y la participación será determinante. Los europeos tendremos que decidir qué futuro y qué modelo de Europa queremos”.

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero habló de las próximas elecciones al Parlamento Europeo este lunes en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Mediterránea en el que fue la ponente invitada y donde intervino el expresidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien protagonizó la presentación.

Rodríguez Piñero, quien anunció que no volverá a ser la candidata del PSPV a las elecciones europeas tras 10 años como eurodiputada, alertó de lo que a su juicio está en juego en los próximos comicios ante la fuerte irrupción de la extrema derecha: “La democracia nunca está ganada. Tenemos que defenderla todos los días porque el progreso y las libertades no están garantizadas. El auge del populismo antidemocrático reside en la mentira y en aprovechar el descontento de mucha gente alimentando el miedo. Para frenarlo y defender a Europa, es necesario combatir las causas del descontento de la gente. Al miedo debemos responder ofreciendo seguridad y proporcionando certezas materiales. A quienes temen sentirse excluidos debemos ofrecerles la respuesta de la solidaridad organizada que es el Estado del Bienestar”.

La eurodiputada socialista se refirió al tema de la inmigración como uno de los grandes retos y como uno de los aspecto que utilizan los ultras para generar odio. Según comentó, “la más que probable victoria de Trump aventura una segunda presidencia mucho más peligrosa y, ante ese escenario, la mejor defensa europea será una gran ofensiva de integración”.

Por este motivo, aseguró, “Europa tiene que implementar un sistema común y coordinado para la migración y el asilo basado en los derechos de las personas, la solidaridad y la responsabilidad compartida, que ha de hacerse en coordinación con nuestros países vecinos y con los países de origen y que ha de responder, también, a las necesidades demográficas de Europa”.

En este punto, destacó que “el Pacto de Asilo y Migración es un gran paso adelante, el mayor posible” y añadió que la próxima legislatura alumbrará su implementación: “El Pacto será positivo si pone freno a la sangría en vidas humanas, si ofrece vías seguras y legales de tránsito y si las condiciones de recepción son humanas y decentes, respetando nuestros valores. Su evaluación permanente permitirá hacer una valoración correcta del mismo”.

Para Rodríguez Piñero, no se puede perder “el tren tecnológico si queremos decidir sobre nuestro futuro y el Corredor Mediterráneo, es imprescindible finalizarlo con urgencia, no caben excusas”. Recordó que “España ha dicho no a la extrema derecha y ahora tiene que volver a hacerlo por Europa, y frenar también a quienes pactan o quieren pactar con ella”. En su opinión, “los grandes partidos políticos debemos converger y defender el proyecto europeo, no podemos dejar que el espacio construido con tanto esfuerzo se venga abajo por el triunfo de partidos antieuropeístas que nos llevarían al fracaso”.