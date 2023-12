🎙️El millor del 2023

Ja sabeu que cada primer diumenge de mes, teniu a la vostra disposició a l’edició valenciana d’elDiario.es i a les plataformes de podcasts habituals, un nou episodi de 90 minuts, amb el seu corresponent tracklist, per a gaudir, escoltar, ballar, sentir i aprendre coses entorn a la cultura musical que va marcar les darreres dècades del segle XX i les primeres del segle XXI.

Aquesta vegada, com que l’ocasió ho mereix, vos porte el millor del 2023 –segons Sampleòpolis– l’últim diumenge del mes de desembre i d’enguany, amb els meus millors desitjos per al nou any.

Amb un episodi en format de DJ mix sense interrupcions, durant els propers 90 minuts trobareu una selecció musical molt personal, i en conseqüència, tant subjectiva i esbiaixada com qualsevol altra. Això sí, com sempre, honesta i acurada.

Espere que tingueu una bona entrada d’any, plena de bona música i de felicitat, i per descomptat, que continuem connectades a través de Sampleòpolis i de l’electrònica.

Moltes gràcies per formar part de la comunitat sampleopolítica i feliç 2024.

Tracklist T04E05. El millor del 2023

01. CLARK - Over empty streets (Sus dog, Throttle Records)

02. RRUCCULLA - Sarrera: Afinación de color (Zero freq, Lapsus)

03. PÉPE - From Seed (Réclaim, Lapsus)

04. JAMES HOLDEN - Common land (Imagine this is a high dimensional space of all possibilities, Border Community)

05. OVERMONO - So U Kno (Good Lies, XL Recordings)

06. LORAINE JAMES - I DM U (Gentle confrontation, Hyperdub)

07. DEENA ABDELWAHED - Violence for free (Jbal Rsas, InFiné)

08. LUKE VIBERT - Machine Funk (Machine Funk, De:tuned)

09. YAEJI - For granted (With a hammer, XL Recordings)

10. FEVER RAY - New utensils (Radical romantics, Rabid Records)

11. AÏSHA DEVI - The 7th element (Death is home, Houndstooth)

12. JLIN - Fourth perspective (Perspective, Planet Mu)

13. LABELLE - Danse chamane (Noir Anima, InFiné)

14. RODRIGO CUEVAS - Más animal (Manual de Romería, Sony Music)

15. THE CHEMICAL BROTHERS - Feels like I’m dreaming (For that beautiful feeling, EMI/Virgin)

16. KELELA - Happy ending (Raven, Warp Records)

17. AVALON EMERSON - Dreamliner (& the Charm, Another Dove / One House)

18. APHEX TWIN - Blackbox Life Recorder 21f (Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760, Warp Records)

19. CHICO BLANCO - Q no (Forever 21 Vol. 1, Mareo)

20. EVERYTHING BUT THE GIRL - Nothing left to lose (Fuse, Buzzin' Fly)

21. OLOF DREIJER - Rosa Rugosa (Rosa Rugosa EP, Hessle Audio)

22. rROXYMORE - Blissed memories (At dawn EP, Simple Records / AUS Music)

23. ACID ARAB, SOFIANE SAIDI - Leila (٣ (Trois), Crammed Discs / Shelter Studio)

24. NABIHAH IQBAL - This world couldn’t see us (Dreamer, Ninja Tune)

25. UPSAMMY - Being is a stone (Germ in a population of buldings, PAN)

26. µ-ZIQ - Froglets (1977, Balmat)