Conmoción ante la violencia vicaria

El TSJ advierte de que el riesgo cero ante la violencia no existe

Problemas judiciales e impacto social del asesinato de un niño por su padre en Sueca

“El riesgo cero no existe”, advirtió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante las críticas por los fallos del sistema judicial tras el asesinato en Sueca de un niño de 11 años por su padre, condenado previamente por malos tratos a la madre. “Si trasladamos la idea de la falta de coordinación institucional se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas”, añadió el alto tribunal en un comunicado aprobado por unanimidad de sus integrantes.

El crimen, un caso brutal de la denominada violencia vicaria, por la que un hombre castiga a la mujer mediante el asesinato de su hijo, causó una comprensible conmoción social. Los ayuntamientos de Sueca y Cullera, localidad esta última donde reside la madre, organizaron concentraciones de protesta contra la violencia machista. “Este tipo de violencia es muy cruel y cobarde”, dijo el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El caso puso de manifiesto el déficit de un sistema de alerta automática entre juzgados, que mantuvieron dos procedimientos paralelos contradictorios, ya que un juzgado dio la custodia compartida al parricida un mes después de ser condenado por violencia de género.

Pero el testimonio de la familia reveló que la custodia compartida no se llevó a la práctica y que, sin embargo, se dejaba pasar algunas horas juntos al niño con el padre los domingos porque nunca se había mostrado agresivo ni amenazante con el pequeño, aunque sí con su expareja, de quien tenía una orden de alejamiento. “Por costumbre, los domingos llevábamos al niño unas horas para que viese a su padre. Él quería pasar tiempo con su padre, aunque últimamente no iba tan convencido. El domingo, al poco rato de dejarle, llamó a su madre para que fuese a recogerle, y en el trayecto debió hacer la barbaridad que hizo”, lamentaba la portavoz de la familia.

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, reunió a representantes de la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de la atención a las víctimas y del Instituto de Medicina Legal para analizar los fallos de protección en casos de violencia vicaria. Bravo criticó los juicios rápidos “porque es bastante incomprensible que el letrado que asiste a la víctima no tuviera conocimiento de que había iniciado un proceso de separación un mes antes, así como que no se adopten medidas sobre la vivienda habitual, que en ningún momento se comunique que hay un procedimiento de separación y que, ante un monstruo de esa entidad, no seamos capaces de detectar el verdadero riesgo que está sufriendo esa víctima y ese menor”.

“Hablar de fallos o de errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño. Es cierto que el sistema no es infalible. Pero los jueces de esta Comunidad, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos, los forenses… todos, salvan miles de vidas de mujeres y niños. Ése es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad. Lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema. Y eso no se lo puede permitir la Justicia, pero sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima”, advirtió el TSJ valenciano en su comunicado, en el que recordó: “Solo hay un culpable: el agresor”.

La vicepresidenta acusa a Camps y De Rosa de auspiciar la “cacería”

Sacudida política por la petición del juez de imputar a Mónica Oltra

Tras la decisión en ese sentido del juez de instrucción, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha quedado a la espera de su posible imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) en la investigación sobre la actuación de su conselleria, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. La situación de la líder de Compromís causó una sacudida en el Gobierno del Pacto del Botánico, que cierra filas con ella y aplaza las posibles consecuencias políticas mientras la oposición pide su dimisión.

Oltra denunció en las Corts Valencianes, donde exhibió ante el pleno una fotografía de Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí hablando juntos en la estación de Atocha, en Madrid, que el expresidente del PP, el máximo directivo de Ribera Salud y la agitadora de extrema derecha promotora de la querella contra ella están detrás de la “cacería política” de la que es objeto.

Concejales de Ciudadanos apoyan el cambio en Orihuela

Moción de censura contra el alcalde que cobró de la sanidad valenciana sin trabajar

La oposición que forman el PSPV-PSOE y Cambiemos Orihuela podrá sacar adelante una moción de censura contra el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del PP, gracias al apoyo de Ciudadanos, que finalmente ha modificado su posición. Bascuñana está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos debido a que, en la época del PP, cobró durante seis años de la sanidad pública valenciana sin acudir a trabajar.

El portavoz municipal de Ciudadanos, que ha apoyado a Bascuñana durante siete años, aludió a la retirada de competencias y a actuaciones urbanísticas a sus espaldas para justificar un volantazo que no cuenta con el apoyo de la dirección de la formación naranja.

'Esbossos urbans', nova sèrie de Martí Domínguez i Jesús Císcar

Amb les escultures i els espais urbans com a motius d'interés, l'escriptor Martí Domínguez i el fotògraf Jesús Císcar han iniciat una nova sèrie d'articles en l'edició valenciana d'elDiario.es centrada en l'art, la cultura i la ciutat. La primera entrega s'ha centrat en l'obra de l'escultor Andreu Alfaro inspirada en la baronessa Charlotte von Stein, el gran amor platònic de Goethe, ubicada en un cantó de l'Estació del Nord de València.

La versió en valencià d'aquest diari inclou informacions d'actualitat, així com diverses col·laboracions culturals i articles d'opinió. La pots llegir ací.

