Corrupción: si te he visto, no me acuerdo

Ex altos cargos se distancian de El Bigotes en sus declaraciones

Los acusados niegan (casi) todo conocimiento del cabecilla de Gürtel

El juicio de la pieza separada número 5 del caso Gürtel, que sigue su desarrollo en la Audiencia Nacional, ha entrado en una fase que el periodista de este diario Lucas Marco definió en su crónica remitiéndose a un dicho: “Si te he visto, no me acuerdo”. Cuando han empezado a declarar los acusados, miembros del Gobierno de Francisco Camps como la exconsellera Alicia de Miguel han atribuido a otros, en su caso al que fue su jefe de gabinete, las contrataciones con la trama que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes. O han asegurado, como Dora Ibars, exdirectora general de Comunicación de la Generalitat Valenciana, que ni siquiera tenían “ningún tipo de relación profesional ni personal”, con el expresidente Francisco Camps, el acusado de más relieve en el banquillo.

Ibars, que está implicada en el contrato más jugoso de los que logró la trama Gürtel incluidos en esta pieza del caso, declaró que “nunca” recibió “ninguna orden, y menos de Camps”, para contratar la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur en 2009. Sobre la 'Guía de la Comunicación' de 2004, adjudicada a Orange Market, atribuyó a Paula Sánchez de León, entonces secretaria autonómica de Comunicación y que llegaría a ser vicepresidenta del Consell, haber decidido la contratación de empresas de Gürtel.

Otros, como David Serra, que no podía negar su conocimiento personal de Álvaro Pérez (fue invitado incluso a su boda), han optado por marcar distancias y caracterizar al Bigotes como un “bravucón” con “capacidad de engañar a muchísima gente”. Según dice ahora Serra, que era vicesecretario general del PP valenciano y alto cargo del Consell cuando la trama corrupta que lideraba Francisco Correa drenó 1,8 millones de euros de las arcas públicas con diversos contratos, él se limitó a conformar las facturas de empresas de Gürtel relacionadas con la celebración del Open de Tenis de la Comunidad Valenciana porque le llamaron desde el gabinete del entonces conseller de Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, y le dijeron que había que pagar.

Dos exconsellers de Sanidad de los gobiernos del PP, Manuel Cervera y Luis Rosado, que también se sientan en el banquillo, declararon sobre el encargo a la trama Gürtel de un vídeo de propaganda para un acto sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia. Cervera alegó que no se encargaba de “asuntos menores” como la contratación de ese tipo de asuntos, aunque sí que reconoció haber supervisado el producto: “Si yo salía una vez, Camps tenía que salir 10”. Rosado, que entonces era gerente de la Agencia Valenciana de Salud, reconoció haber abonado la factura a pesar de no haber contratado el video ni ajustado el presupuesto, aunque descargó la responsabilidad en el “aparato funcionarial”.

Tras la “semana negra” que supusieron las declaraciones de los acusados que han confesado al llegar a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Camps, para quien solicita el Ministerio Público dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante diez años por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública, ve acercarse el momento de explicar hasta qué punto fue, como dejó bien explícito el propio Álvaro Pérez, el anfitrión de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana.

El exsuegro sobre Benavent: “Me dijo que estaba grabando a varias personas”

El origen de las grabaciones del 'yonqui del dinero'

Como la corrupción del PP da tanto de sí, mientras se celebraba la vista en la Audiencia Nacional, en Valencia continuaba el juicio por la pieza de los trabajadores 'zombis' del caso Taula. Y lo hacía con la comparecencia como testigo de Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, para explicar cómo entregó en 2014 a la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo (actual consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana), los audios que dieron origen a la causa en la que, entre otros, está imputado quien fue presidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus. López ratificó que fue un dirigente de Esquerra Republicana al que conocía de Xàtiva quien le aconsejó hablar con la diputada de Esquerra Unida.

López explicó que sabía de la existencia de las grabaciones porque se lo dijo su entonces yerno, algo que no le pareció “en absoluto normal”. El exsuegro comentó sobre Benavent a la salida de la sesión: “Me dijo que estaba grabando a varias personas”.

L'autor té una larga trajectòria en poesía i en prosa

El valencià Josep Piera és ja un dels grans de les lletres catalanes

Ja ho era, però amb aquesta distinció és reconegut explícitament com un dels grans escriptors contemporanis en llengua catalana. El valencià Josep Piera rep el Premi d'Honor de les Letres Catalanes. Autor d'obres en poesia com El somriure de l'herba, i en prosa, amb llibres com El cingle verd o Un bellíssim cadàver barroc, Piera és un dels grans referents de la coneguda com a “generació dels setanta”.

Amb motiu de l'anunci de la distinció, l'escriptor Martí Domínguez escrivia en elDiario.es aquesta semblança en què explica com, a partir d'un temps, una cultura i una geografia estimada, Piera “ha creat tot un món cultural”.

Aquestes notícies, així com diverses col·laboracions de temàtica cultural i també d'opinió, poden ser consultades en la versió en valencià d'elDiario.es. La pots llegir ací.

