Casa Pinet ja és història: el comiat amb Paco Muñoz, Dani Miquel i els versos d'Estellés

Hi ha un moment que recull l'inici del vídeo on s'observa com Dani Miquel camina emocionat del braç de Paco Muñoz cap a dos micròfons col·locats drets per començar transmetre als presents cançons, paraules i evocacions. Miquel a penes pot contindre l'emoció. Com tantes i tantes vegades, ahir diumenge Casa Pinet estava ple, però no era un dia qualsevol. Era el dels comiats. Aquest històric restaurant, fundat primer a Tàrbena el 1974 i després traslladat a Alcalalí, tanca. Els temps són durs per a aquest tipus d'iniciatives retallades primer per la pandèmia i després per la inflació.

Però ahir diumenge ningú no pensava en aquestes coses. En el vídeo del darrer dinar popular que Casa Pinet va difondre en viu s'aprecia molta emoció continguda i, si bé és veritat que alguna llàgrima es filtra entre les imatges, també es percep alegria per tots els moments compartits entre aquestes sales, de les quals penja amb orgull una bandera republicana, tal i com relaten des de lamarinaplaza.com.

Va ser aquest un temple del valencianisme, l'esquerra i la cultura. Per això la presència ineludible de Paco Muñoz, que va interpretar juntament amb Miquel Serra de Mariola. I com sempre ha manat la tradició, el respectable, en gran part veterà i que se sabia de memòria tots els rituals, va cantar a l'uníson. Com sempre es va fer en àpats pretèrits, ja foren la Internacional, tot un clàssic, o qualsevol altre himne d'una infinitat de repertoris, de Raimon a Lluís Llach.

“Què en serà”

És veritat que el futur causa inquietud. La incertesa no és només econòmica, sinó també política. Què en serà de tot allò acumulat ací, en aquest santurari, durant mig segle? Aquesta pregunta la va elevar el mateix Muñoz i també altres presents. És possible, però, que tot pervisca a la memòria i que a més vinguen altres temples, generacions noves, altres portes obertes al futur, al pensament davant d'un dinar de la terra, a la reflexió laica i contestatària.

En aquest moment dur els propietaris, Jerónimo i Anita, que van iniciar aquesta insòlita empresa el 1974, van estar envoltats de molts altres amics. Vicent Camarasa o Eliseu Ferrando van recitar versos. Altres ja no hi estan, però perviuen en el record: Joan Fuster, Vicent Andrés Estelléss, Billy Brandt o Santiago Carrillo van ser noms propis de Casa Pinet.

Camarasa no debades va recitar Els Amants d'Estellés. No hi podia haver millor lloc per fer-ho. Ni moment. “De tot això, de tot el que és el País Valencià, em quede amb l'estima, amb el que ens estimem”, va postil·lar Miquel.