Lanzadera selecciona más de 120 empresas, 15 de ellas portuguesas

Lanzadera, la aceleradora de empresas perteneciente a Marina de Empresas e impulsada por Juan Roig, ha seleccionado a más de 120 startups para su convocatoria de enero, con la novedad de que 15 proceden de Portugal. Las empresas están innovando en sectores como el inmobiliario, el sanitario, el industrial, el de la moda, el del marketing, el alimentario o el energético, y destacan las que han desarrollado soluciones utilizando inteligencia artificial para aportar valor a los usuarios.

“Por primera vez, nos hemos desplazado fuera de España para captar empresas. Portugal nos ha sorprendido gratamente por la calidad de los emprendedores y de sus proyectos. En general, las empresas seleccionadas en esta convocatoria ofrecen soluciones tecnológicas diferenciales que les posicionan estratégicamente en el mercado”, explica Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

Lanzadera ha impulsado desde su fundación en 2013 a más de 1.100 empresas que han generado más de 10.000 puestos de trabajo, aportando 21,8 millones de euros en préstamos. Actualmente, alrededor de 300 empresas están recibiendo el apoyo de Lanzadera en sus instalaciones de la Marina de València.

Las empresas seleccionadas están asignadas a una de las 4 fases que forman el programa: la fase Scale Up se dirige a empresas maduras que cuentan con un modelo probado y rentable pero necesitan ayuda para alcanzar nuevas metas; la fase Growth impulsa a empresas con potencial pero que persiguen un crecimiento más rápido; la fase Traction está enfocada a startups en fase inicial; y la fase Start se asigna a emprendedores que aún están dando forma a su proyecto.

Los equipos pueden recibir desde ayudas de 1.000 euros hasta financiación por valor de 500.000 euros, según las necesidades de cada uno. Además, varios de ellos tendrán la posibilidad de colaborar con grandes empresas a través de los acuerdos Corporate activos actualmente en Lanzadera.

Algunas de las empresas seleccionadas

Aldea Energy crea comunidades solares, ayudando a ahorrar a vecinos y empresas y permitiendo disfrutar del autoconsumo sin inversión, sin permanencia e incluso sin tejado.

Automaise optimiza radicalmente la operación de atención al cliente en las empresas, ayudando a los agentes a hacer mejor su trabajo.

AyGLOO es una IA explicable e intuitiva para que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda aprovechar todo el valor de la inteligencia artificial.

Bandora es un Facility Manager virtual que convierte cualquier edificio inteligente en un edificio autónomo, perfectamente integrado con cualquier IoT existente.

Bchange transforma las organizaciones a través del cambio de mentalidad de las personas y el entrenamiento de nuevas habilidades con su Programa de Mindset Management.

Biotech & Nutrition Research ha elaborado Retiprotek, un nuevo nutracéutico que podría ayudar a retrasar la pérdida de visión en personas afectadas por retinosis pigmentaria.

Biuwer es la herramienta de Embedded Analytics con la que startups y empresas SaaS construyen visualizaciones de datos integrándolas en sus propias aplicaciones.

Brand4Impact es una plataforma que une sostenibilidad y rentabilidad a través de un nuevo concepto de donaciones corporativas.

ByAr combina realidad aumentada con otras tecnologías para crear entornos digitales que conectan historias, personas y espacios.

Caza Tu Plaza es un SaaS especializado en oposiciones que dota de mayor eficiencia y eficacia a las academias para impactar en el aprendizaje de los opositores.

Chaise Longue Economy Seat son asientos de avión, tren, barco y autobús de doble altura que incrementan el confort del pasajero y optimizan el espacio de las cabinas.

Chat Ergo Bot es la plataforma SaaS de chatbots y voicebots conversacionales más intuitiva del mercado, con el foco en la pequeña empresa.

Clevergy es un software para optimizar el consumo energético de los hogares. Para ello, se asocia con bancos, comercializadoras, compañías y entidades públicas.

Cocobay es un mundo virtual web3 construido por sus creadores, quienes venden colecciones curadas de objetos virtuales y ropas de avatares en un ecommerce NFT.

Datalex es un software destinado a la práctica legal, diseñado por abogados, para la gestión diaria de asuntos legales.

Deleite Wear es la primera solución de economía circular para vestir a los hoteles con sus residuos textiles.

Designable es una plataforma que facilita a particulares la promoción de edificios bajo demanda, pudiendo personalizar una casa de obra nueva y sostenible.

Digital Manager Guru proporciona todos los recursos para poder ejecutar una operación de venta online con total libertad de elección sobre qué servicios y herramientas utilizar.

Electric Save automatiza los procesos de venta en el sector energético: en base a los datos de las facturas, se realizan ofertas de ahorro instantáneas a través de distintos canales.

Emendu facilita el onboarding tecnológico a las empresas, gracias al renting tecnológico flexible y a su plataforma de IT-as-a-service.

Equito democratiza el acceso al mercado inmobiliario mediante blockchain para ofrecer la compra de fracciones de un inmueble desde 100 euros.

Erasmus Play es un comparador de alojamientos para estudiantes en más de 500 ciudades de todo el mundo que convierte el proceso de reserva en algo fácil, rápido y seguro.

Estetical es la primera solución All-in-One para el sector beauty, cubriendo todas las necesidades de las empresas: software, app, recepción de llamadas y captación de clientes.

Fander permite contratar música en directo para cualquier tipo de evento o celebración, con la posibilidad de elegir el día, la hora y el repertorio.

Fitenium es la aplicación móvil y comunidad online para el entrenamiento personal y la prevención de lesiones.

FitnessKPI es un Business Intelligence dotado con IA que analiza los datos y automatiza acciones para mejorar los resultados.

Flyde es una plataforma de datos de clientes fácil de usar y diseñada para conocer a los clientes de una empresa combinando la inteligencia artificial con el Big Data.

Frutas Prohibidas es restauración 100% plantbased disruptiva, con platos creados desde cero a través de la innovación en técnicas y usos de nuevos alimentos.

Full Venue utiliza IA para predecir la probabilidad de que un fan realice compras, como entradas para eventos, con una precisión de hasta el 95%.

Funtech Rocket es una plataforma online para enseñar de manera divertida y fácil a niños y niñas la habilidad más demandada: programación y código.

Gastrokaizen es un software para que los chefs diseñen platos rentables, garanticen la calidad y tengan su cocina bajo control.

Geek Market pone en común a particulares que desean vender o comprar dispositivos tecnológicos usados con garantía.

Getlinko es un marketplace que contacta anunciantes con blogs, periódicos digitales y podcasts para comprar y vender artículos patrocinados de forma sencilla y segura.

GlobalSolver ayuda a las empresas a resolver problemas complejos e impulsar el valor comercial utilizando Big Data Analytics, Machine Learning y soluciones de IA.

Greendur ha desarrollado una tecnología que descarboniza la generación de calor industrial con la utilización de energías limpias.

Gretel es el primer asistente de marketing digital basado en inteligencia artificial para tomar mejores decisiones con los datos de Google, Facebook y Mailchimp.

Growth Road desarrolla Generative AI aplicada a la psicología, ofreciendo servicios de orientación vocacional y perfilado psicométrico a particulares, colegios y empresas.

Guzzu es una plataforma de nueva fundación donde los creadores musicales pueden experimentar y vender merchandising digital a sus fans.

Hardman permite gestionar de forma automática las operaciones de carga y descarga con los proveedores logísticos y dar visibilidad a los clientes de la situación de su mercancía.

Infinite Foundry es una plataforma de metaverso industrial que utiliza cálculos 3D en tiempo real para impulsar un sistema de control avanzado que aumenta la eficiencia en un 50%.

Innporting es una plataforma tecnológica que conecta empresas exportadoras e importadoras con empresas de transporte.

Keres Esports es el primer club de esports femenino de Europa que busca crear nuevos referentes femeninos en la industria.

Keybotic fabrica los únicos perros robots totalmente autónomos para inspecciones industriales en químicas, seguridad y minería.

Kluest, desarrollado por Sons of a Bit, es el metaverso español de mayor proyección por su propuesta diferencial. Pretende convertirse en el Roblox de la realidad aumentada.

King Brown es una empresa basada en la innovación del brownie y en la distribución de productos de repostería.

Kombo reinventa la alimentación en la oficina mediante cantinas inteligentes operadas por restaurantes y caterings de proximidad.

Kreios Space está desarrollando un sistema de propulsión eléctrica para satélites. Esta tecnología es la única que permite que los satélites orbiten más cerca de la Tierra.

Let’s cook es una empresa de meal kits para poder cocinar con recetas y productos frescos de proximidad.

Lodgerin encuentra alojamiento a estudiantes y jóvenes profesionales en las principales capitales europeas. Cuenta con acuerdos con más de 70 universidades internacionales.

Magistral forma de forma online en las habilidades más demandadas por las empresas: liderazgo, negociación, ventas y hablar en público.

Makalú Kombucha es la primera marca de kombucha valenciana. Producida artesanalmente, se trata de una bebida saludable y social sin alcohol y baja en azúcares.

Mas Leads Es llena la agenda de equipos comerciales captando leads a través de email marketing potenciado por inteligencia artificial.

Matereo es una plataforma escalable y simple de usar para el mantenimiento predictivo de puentes.

MelmacIA diseña modelos de inteligencia artificial entrenados en las mejores fuentes de datos para resolver de forma práctica y sencilla los problemas del sector asegurador.

Miistico es una plataforma digital de venta de productos y servicios emocionales.

Motmo es la plataforma musical en la que los artistas originales enseñan a tocar sus mejores canciones.

Navlandis ha desarrollado Zbox, un innovador contenedor marítimo plegable para conseguir un transporte más sostenible.

Nerety es el marketplace donde se encuentra la mejor moda emergente para los jóvenes.

Neroes utiliza un dispositivo portátil que lee las ondas cerebrales para alimentar a un videojuego que entrena el cerebro de los atletas, quienes aumentan su rendimiento.

Nevaro desarrolla soluciones de salud digital para la gestión de la salud mental, la cual hacen tangible evaluando datos fisiológicos.

News To You se dedica a la extracción de datos a alto nivel de los medios de comunicación, reinventando el clipping de prensa para empresas y directivos.

Niufly ofrece soluciones de agricultura de precisión, siendo especialistas en tratamientos aéreos y teledetección con drones para la protección y mejora de cultivos.

PadelDrop es una compañía que se encarga de automatizar la gestión y servicio de venta de material deportivo en los clubes de pádel.

PeriGes es la solución software que digitaliza todos los procesos de gestión de siniestros encargados por las compañías aseguradoras.

PixelAR es una plataforma para ayudar a los profesionales creativos a publicar todo tipo de contenidos digitales como experiencias 3D y realidad aumentada.

Rentastic es una fintech española galardonada por ofrecer la solución integral de renting industrial más competitiva del mercado.

Renting Finders es el marketplace de coches de renting líder en España y Portugal, con más de 10.000 suscriptores activos.

SharpShark es una legaltech basada en blockchain que proporciona el ciclo completo de “proteger - detectar - eliminar” contenido en la gestión de la propiedad intelectual.

Sensefinity digitaliza la cadena de suministro utilizando IoT, AI y blockchain, ayudando a los propietarios de carga a gestionar sus bienes y su estado en cualquier lugar y momento.

Sigma Industrial Precision ha desarrollado una solución tecnológica para el análisis automático de la electricidad que permite un mantenimiento inteligente

Solved es un software para gestionar las incidencias del sector industrial de un modo sencillo, colaborativo y con datos para mejorar los procesos productivos.

Swap Your Travel es un marketplace de compraventa de viajes que permite recuperar el dinero de los billetes no reembolsables que no vayan a realizarse.

The Virtual Company es una empresa dedicada a las soluciones interactivas hiperrealistas desde cualquier móvil, utilizando AR/VR web.

TribuApp es la plataforma líder para alquilar o rentabilizar una oficina, permitiendo a los usuarios ganar dinero por el espacio que no usan.

Trip2Balance está construyendo la nutrición 2.0 utilizando tecnología para reinventar la experiencia de seguir una dieta

United Gamers ha desarrollado una academia digital para jugadores de esports donde pueden mejorar sus conocimientos, sus habilidades y su salud.

Viexpand es una solución inteligente para la supervisión y el control de sitios industriales, con tecnología de IA de video para ofrecer datos procesables en una fracción de segundo.

Visuamed es una herramienta de planificación quirúrgica que, con realidad virtual, da mayor confianza al equipo intervencionista, minimiza riesgos y mejora la experiencia del paciente.

Virtuleap combina la neurociencia y la realidad virtual para diagnosticar y retrasar los trastornos cognitivos y mejorar el rendimiento cognitivo.

Voicefinder es la plataforma que conecta a creadores y empresas con las mejores voces profesionales en más de 50 idiomas.

VRi es una solución que usa inteligencia artificial para analizar datos complejos de imagen biomédica multidimensional más de mil veces más rápido de lo que lo haría un especialista.

W3 FanSports es una consultoría blockchain para entidades deportivas, aficionados y deportistas profesionales.

XRON Software es un estudio de desarrollo de videojuegos de Barcelona. Su principal objetivo es crear juegos minuciosos de mundo abierto, RPG y supervivencia.