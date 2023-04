Unides Podem-Esquerra Unida presenta su candidatura autonómica y municipal que incluirá las grandes capitales valencianas

Podem y Esquerra Unida renuevan la alianza que sellaron en 2019 y concurrirán juntos una vez más a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Además, también firmarán pactos para las municipales, algo que ya se ha suscrito en 50 municipios y que en breve se cerrará también en las grandes capitales de la Comunitat Valenciana, esto es, Castellón, València, Alicante y Elche.

Así lo han anunciado este miércoles la portavoz adjunta de Unides Podem en las Corts, Estefanía Blanes, la síndica de Unides Podem y candidata a la alcadía de València, Pilar Lima, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y candidato a la presidencia de la Generalitat por la formación morada, Héctor Illueca, y la consellera de Transparencia por la parte de Esquerra Unida, Rosa Pérez, quienes han comparecido para dar cuenta de los términos del acuerdo.

Según han explicado, la marca se llamará Unides Podem-Esquerra Unida y en los municipios variará en función de la formación cuyo número uno encabece la lista con el añadido de Unides al final. Así, si el número uno de un municipio fuera de Esquerra Unida, el nombre de la coalición sería Esquerra Unida-Podem: Unides.

Las dos formaciones han conseguido un pacto que supondrá que Héctor Illueca (Podem) encabezará la candidatura a la Generalitat; esta formación también ostentará todas las cabezas de lista en las tres provincias y Esquerra Unida tendrá el número dos en Alicante y Valencia y el tres en Castellón.

De esta forma, el candidato a la Generalitat será Héctor Illueca (Podem), que ocupará el número uno por València; seguido de Rosa Pérez Garijo (EU) en el número dos; Carmen Collado el tres y Carles Fons (Podem) el cuatro.

En Alicante, la candidata será María Teresa Pérez (Podem) y en el número dos, Estefanía Blanes (EU) y el tres es Álex Aguilar (Podem). Marisa Saavedra (Podem) encabezará la lista en Castellón, Irene Gómez (Podem) será la número dos y el tercer puesto de la lista lo ocupará Esquerra Unida con Silvia Peris.

Críticas a Compromís

Las formaciones de izquierdas lamentan que Compromís no haya querido sumarse a la confluencia nivel autonómico, pero que sin embargo apoye a la plataforma Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz de cara a las generales y advierten de que son “imprescindibles” para un tercer Gobierno del Botánico.

“Hubiéramos querido una confluencia más amplia, pero finalmente fuerzas como Compromís no se han querido sumar. Hemos defendido políticas de transformación que solo estas fuerzas defienden. Somos imprescindibles para un tercer Botánico y para mejorar la vida de valencianos y valencianas”, ha dicho Rosa Pérez.

Sobre la posibilidad de que Podemos se sume a la plataforma Sumar y de que Díaz haga campaña por Compromís, Pérez ha sido tajante: “Sumar debe integrar a todas fuerzas de izquierdas, incluido Podemos, y no se entendería que la vicepresidenta no hiciera campaña por Unides Podem, por lo tanto no hará campaña por Compromís”.

En esta línea, Illueca ha añadido que aspiran “a una campaña lo más unitaria posible, a que nos apoye todo el mundo, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Irene montero, Pablo Iglesias y Ione Belarra, se abre un camino de síntesis política para ganar fuerza y cambiar la actual correlación de fuerzas”.

Además, sobre una encuesta esgrimida por Compromís que no da representación a los morados a nivel autonómico, Illueca ha comentado que “las encuestas son medios de intervención política de los medios, lo hemos visto con el CIS que quitó porcentajes de votos a Unidas Podemos”. Además, ha añadido que tienen “una encuesta reciente de la empresa 40DB que da base una sólida a Unides Podem para repetir resultados y estamos en condiciones de aspirar a tener más fuerza en el Gobierno valenciano, es la única fuerza que tiene potencial de crecimiento y que puede movilizar a sectores desmovilizados, la única se llama Unides Podem Esquerra Unida” y ha asegurado que este sondeo permite reeditar el Botánico.