13.300 llars compaginen la renda valenciana d’inclusió amb l’ingrés mínim vital

Més de 13.300 llars compaginen la prestació estatal i l’autonòmica per sostindre les seues rendes. L’ingrés mínim vital i la renda valenciana d’inclusió arriben de manera conjunta a 13.306 unitats de convivència, segons les últimes dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. La prestació autonòmica, subsidiària de l’estatal, complementa econòmicament l’ingrés mínim vital quan aquesta segona quantia és inferior a la que es reconeix per la Generalitat, i permet als receptors participar en itineraris d’inclusió o rebre plusos per fer front al pagament de lloguer, hipoteca i complements energètics. En els casos en què la prestació estatal és superior a l’autonòmica, la Generalitat manté als beneficiaris dins del sistema amb quantitat zero perquè puguen optar a la resta dels itineraris i les ajudes que centralitza.

El departament que dirigeix Mónica Oltra insisteix al Ministeri d’Inclusió, a càrrec de José Luis Escrivá, a accelerar els convenis de cogestió de totes dues prestacions amb un sistema de finestreta única perquè els usuaris no hagen de repetir els tràmits i evitar duplicitats. L’executiu central, que es mostra reticent a aquesta mesura, ha subscrit fa poc un conveni amb l’autonòmic per a la posada en marxa d’itineraris d’inserció sociolaboral a través d’entitats del tercer sector, dotat amb 10 milions d’euros. En la Conselleria d’Igualtat urgeixen el ministeri a accelerar la compatibilitat dels tràmits i simplificar el procés, atés el nivell elevat de sol·licituds rebutjades per a l’IMV. Prop del 50% de les peticions s’han denegat o no s’han admés per la Seguretat Social.

La renda valenciana d’inclusió, un conjunt de prestacions que la Generalitat Valenciana va habilitar el 2017, arriba a 75.885 persones en les diferents modalitats, amb 3.100 en llista d’espera. Dels 34.450 titulars de la prestació –un per unitat de convivència–, el 66,84% són dones i el 61,72% tenen entre 41 i 64 anys, dada que casa amb els informes sobre pobresa o exclusió social que apunten que la pobresa s’acarnissa amb les llars monomarentals.

La prestació es gestiona entre els serveis socials municipals i la Conselleria d’Igualtat, que va centralitzar els tràmits fa poc. Segons la llei que regula la prestació, totes dues administracions tenen 90 dies per a tramitar i resoldre els expedients, un termini que divergeix per províncies. En la d’Alacant, la demora mitjana a resoldre dels consistoris és de 162 dies, que en el cas de l’Ajuntament d’Alacant ascendeix 283 dies; l’equip de govern de PP i Ciutadans, amb el suport de Vox, tarda de mitjana nou mesos a tramitar els expedients. La mitjana d’espera als ajuntaments valencians és de 131 dies, mentre que a la província de Castelló és de 91 dies.

Un simulador per a orientar les ajudes

Des del febrer passat, la Generalitat Valenciana ha posat en marxa un simulador perquè les persones amb dubtes sobre les prestacions puguen exposar el seu cas i orientar-se sobre els drets que els reconeix la llei. El web, https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi, planteja un qüestionari sobre la situació familiar de la persona que vulga sol·licitar l’ajuda i remet el sol·licitant als serveis socials més pròxims al seu domicili, i l’informa dels itineraris disponibles.