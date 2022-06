Un 16% de les funcionàries de l’Ajuntament de València afirmen haver sigut víctimes de violència de gènere en el seu departament

L’Ajuntament de València ha fet una enquesta entre el personal municipal per analitzar quin és el grau de coneixement que té sobre els recursos en matèria d’igualtat amb què compta la corporació. Els resultats serviran també per a dur a terme un diagnòstic sobre la percepció que tenen quant a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’Administració local. Aquesta enquesta és una de les activitats previstes en el marc del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de València, aprovat al març de 2019. Hi han participat 1.437 persones, cosa que representa un 28,6% de la plantilla municipal.

L’enquesta, feta de manera anònima i voluntària, formulava 35 preguntes elaborades per la Comissió d’Igualtat. La regidora d’Organització i Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, va comentar dimarts que és la primera vegada que es fa una enquesta d’aquest tipus i “és important, perquè servirà per a detectar si els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament coneixen les eines i els recursos amb què compten per al foment de la igualtat de tracte i oportunitats entre el personal municipal”.

Per part seua, la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucía Beamud, va destacar la necessitat que les polítiques d’igualtat es desenvolupen de manera transversal en tots els serveis. “És molt important que el funcionariat de l’Ajuntament de València tinga aquesta mirada violeta en totes i cadascuna de les seues accions, perquè d’aquesta manera és quan oferirem un servei públic de qualitat sense cap mena de discriminació ni d’estereotips de gènere o discriminacions per orientació sexual o identitat de gènere”.

Dels resultats de l’enquesta destaca que 143 dones diuen que han patit violència de gènere, un 16,2% del total de les quals han participat en l’enquesta. Quant als tipus de violència, la més freqüent és la psicològica (101 dones), en segon lloc, violència sexual (25 dones) i finalment, la física (16 dones).

També 14 homes diuen que han patit situacions d’aquest tipus, però com que la violència de gènere, per definició, només pot afectar les dones, s’han eliminat aquestes respostes del recompte total per a aquesta pregunta, per evitar biaixos que afecten la resta de les respostes.

A més, 100 persones del total de les enquestades (7,1%) afirmen que coneixen algun cas de violència de gènere en l’entorn laboral de l’Ajuntament. Preguntades a continuació sobre la resolució de la denúncia, indiquen el següent: un 31% diuen que no saben com es va resoldre, un 37% diuen que la víctima se ‘ha canviada de lloc de treball, un 12% afirmen que l’agressor té una ordre d’allunyament i un 2% que està a la presó, un 6% indiquen que la situació continua igual i, finalment, un 15% afirmen que la resolució ha sigut una altra.

Un 11,8% de les persones enquestades declaren que han patit alguna situació d’assetjament. En aquest grup destaquen per haver-ne patit les dones (16,2% de les que han contestat el qüestionari), el grup d’edat entre 30 i 39 anys (18%), els situats en un nivell d’estudis de postgrau (23,3%), els que tenen entre 10 i 19 anys d’antiguitat en l’organització (17,1%).

Cap àrea municipal de l’Ajuntament concentra de manera significativa més proporció de casos d’assetjament declarats per part de les persones que han respost al qüestionari.

Quant al tipus d’assetjament rebut, destaquen “comentaris sexuals de mal gust o ofensius en públic o en privat (per exemple sobre aparença, cos, manera de vestir o sobre la vida sexual)” que representen el 71,8% dels què sí que han rebut assetjament i equival a 117 persones. Els grups que més han rebut aquest tipus d’assetjament són les dones (12,1%) i el grup d’edat de 30 a 39 anys (13,3%), i entre 10 i 19 anys d’antiguitat (14,4%).

Quant a l’assetjament per tracte diferent per causa “del teu sexe o orientació sexual (per exemple ignorar-te, menysprear-te, maltractar-te)”, representa un 39,9% dels que contesten que han rebut algun tipus d’assetjament que equival a 65 persones. De nou les dones han rebut més aquest assetjament (6,2%) i el personal amb estudis de postgrau també (12,6%).

Respecte a l’assetjament per haver “fet comentaris sexistes ofensius (per exemple que ets massa emocional o feble per a aquesta faena, que si estàs amb la regla...)” representa un 37,4% de les que contesten que han rebut algun tipus d’assetjament que equival a 61 persones. Afecta quasi exclusivament les dones 6,6% davant d’un 0,6% en els homes.

Les persones que declaren de manera afirmativa que “t’han tocat de manera que t’han fet sentir incòmoda o incòmode o envaeixen el teu espai personal sense el teu consentiment” representen un 23,9% de la plantilla que declaren que han patit algun tipus d’assetjament (39 persones).

Aquest tipus d’assetjament es veu més representat de nou per al grup de dones quasi exclusivament (4,2% de les dones davant de 0,4% dels homes).

Sobre l’ús d’imatges sexistes en zones comunes o despatxos dels diferents departaments, la majoria de la població enquestada (97,9%) no han detectat aquest tipus d’imatges en el seu entorn. En el cas del baix percentatge (2,1%) de persones que sí que han detectat imatges sexistes, destaquen que es concentra significativament en l’àrea de Protecció Ciutadana, és a dir, Policia Local, bombers o Protecció Civil.

Els percentatges més alts de participació de personal municipal en aquesta enquesta corresponen als serveis de Desenvolupament Innovador, Sectors Econòmics i Ocupació (50%); Participació, Drets i Innovació (50%) i Mobilitat Sostenible i Espai Públic (50%). En el costat oposat, l’àrea de protecció ciutadana és la que menys percentatge de participació ha experimentat amb un 8% del seu personal.

La majoria coneixen els plans d’igualtat

D’altra banda, un 95% de les persones que treballen a l’Ajuntament coneixen el que és un pla d’igualtat i un 61% coneixen concretament el Pla d’Igualtat del consistori. En els últims cinc anys, un 64% de les persones que han emplenat l’enquesta s’han beneficiat d’alguna de les mesures de conciliació disponibles per al personal municipal. En aquest cas, hi ha una diferència molt significativa quant al sexe, ja que les dones han utilitzat en més mesura aquestes mesures, amb una diferència percentual de quasi 20 punts respecte dels homes.

Quant a la formació en matèria d’igualtat, un 59% de les persones enquestades han rebut alguna formació en aquesta matèria i un 78% afirmen que estan interessat a formar-se.

Pel que fa a la igualtat d’oportunitats, a la pregunta si les dones tenen les mateixes oportunitats reals que els homes per a ocupar qualsevol lloc, encara que estiguera tradicionalment ocupat per homes, en una escala de zero a deu, la puntuació obtinguda ha sigut de 8,3. A més, un 94% de les persones que han participat consideren que l’Ajuntament respecta la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i fins un 97% han respost que no han detectat imatges sexistes en el seu entorn laboral.

La meitat del personal enquestat coneixen el reglament municipal per a la utilització del llenguatge no sexista i un 60% asseguren saber què fer en cas de patir assetjament per raó de sexe en el seu lloc de treball.