30.000 corredors ocupen els carrers diumenge per la Marató València: horaris, recorregut i transport públic

La Marató València Trinidad Alfonso encara la 42a edició, la que completa una marató de maratons, que tindrà lloc el diumenge 4 de desembre. Una edició que comptarà amb 30.000 corredors inscrits, la meitat d’ells arribats des de fora d’Espanya, i que recupera un cap de setmana complet ple d’activitats per als corredors, però també per a tota la ciutat i tots els visitants tinguen l’edat que tinguen.

“Beneïda bogeria la que estem vivint a València. En Correcaminos sempre hem posat amor i passió a les coses. I hem d’agrair a l’Ajuntament de València que s’ha bolcat per ajudar-nos a veure aquest creixement. Però no hauria sigut tampoc possible sense Juan Roig i la seua Fundació Trinidad Alfonso, que ha contribuït molt més enllà de l’aspecte econòmic. Ens ha ajudat a combinar la passió i l’amor de Correcaminos per la serietat i la professionalització del nostre equip. I a entendre que el nostre futur passava per tindre un esdeveniment fort econòmicament i esportivament. És una aliança ben greixada”, va afirmar en la presentació de l’esdeveniment Paco Borao, president de la societat esportiva Correcaminos i director de carrera.

La Marató València compta amb un pressupost de sis milions d’euros, dels quals el 45% es cobreixen amb les inscripcions dels corredors, el 23% l’aporta la Fundació Trinidad Alfonso, col·laborador principal de la prova, el 21% els patrocinadors i col·laboradors i l’11% es correspon amb altres ingressos i institucions. Per costos, el 43% s’utilitza per a sufragar la infraestructura i els serveis al corredor, el 37% a l’elit i un 20% per al personal que treballa en la prova.

La Marató València 2022 recupera tots els esdeveniments paral·lels després de dos anys en què participaran no sols els corredors sinó també les seues famílies, acompanyants i tots els valencians que vulguen acostar-se. Per a Javier Mateo, regidor d’Esports de l’Ajuntament de València, “és un plaer acollir totes aquestes persones que venen a córrer la 42a edició”. “Això suposa un impacte molt important per a València: impacte econòmic, del qual enguany esperem grans xifres que beneficiaran la ciutat; impacte reputacional, en què cadascun dels corredors, i especialment els 15 000 internacionals, es converteixen en ambaixadors de la ciutat per tot el món; i finalment, l’impacte emocional: 30.000 històries que compliran un repte en la Marató València”, va afirmar.

Horaris, recorregut i transport públic

L’inici de la carrera es durà a terme en sis eixides a les 08.15, 08.25, 08.35, 08.45, 08.55 i 09.05, des de la plaça de la Marató en la confluència amb el pont de Montolivet, i està previst que la prova acabe cap a les 15.00.

L’avinguda de l’Institut Obrer de València, entre Amado Granell Mesado i Professor López Piñero, estarà tallada de manera intermitent des de divendres a les 22.00, encara que es permetrà l’accés al veïnat. Per part seua, el dissabte 3 de desembre es tallarà l’Albereda, entre la plaça d’Europa i el pont de l’Assud de l’Or, de 07.30 a 16.00, per acollir la “minimarató”.

Tota la informació sobre les incidències de trànsit en les zones afectades podrà seguir-se en temps real en el compte de Twitter del Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament @transitvalencia, en l’aplicació App València i en l’apartat de mobilitat del geoportal municipal.

Amb motiu dels talls al trànsit provocats per la celebració de la Marató, diumenge que ve els autobusos no podran circular amb normalitat i totes les línies presentaran desviaments o supressions des de l’inici de jornada fins a les 16.00. El servei anirà normalitzant-se de manera progressiva segons vagen fent-se les obertures al trànsit.

A les persones que participen en la prova se’ls recomana utilitzar les línies 99 i 35 (des de la Gran Via de Germanies fins a avinguda de la Plata) a primera hora del matí per a arribar fins a la zona d’eixida si es desplacen des de la part sud de la ciutat. Els que es desplacen des de la zona nord poden utilitzar la 99 i la C3 per a aproximar-se a l’eixida.

D’altra banda, l’empresa municipal ha preparat reforços en les línies 35, 95 i 99 per al dissabte 3 de desembre amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments per a la recollida de dorsals i per a acudir a la Fira del Corredor a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliarà el servei de Metrovalència diumenge que ve, 4 de desembre, per facilitar el desplaçament de participants i públic a l’eixida de la Marató València Trinidad Alfonso, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, prevista a les huit i quart del matí.

Com a part de les mesures de suport a aquesta prova per part de la Generalitat, Metrovalència ha facilitat per primera vegada els desplaçaments de manera gratuïta als 30.000 corredors de la Marató València Trinidad Alfonso, tal com va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, recorda l’entitat en un comunicat.

Per ampliar informació d’horaris i freqüències d’aquest servei es pot telefonar al 900 46 10 46 d’Atenció al Client de Metrovalència o consultar la pàgina web de Metrovalència, en xarxes socials @metrovalencia, en facebook/metrovalencia. fgv i en l’app oficial.