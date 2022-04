El 78% del deute de la Generalitat Valenciana és a causa de l’injust finançament autonòmic

No per conegut resulta menys cridaner. El 78% del deute de la Generalitat Valenciana prové de la situació d’infrafinançament que llastra els serveis públics autonòmics, segons un informe de la Sindicatura de Comptes.

El desglossament del deute públic acumulat el 2021 (en total 53.820 milions d’euros) mostra que el 31% s’origina per l’infrafinançament respecte de la mitjana, mentre que es dispara al 37% addicional per l’infrafinançament respecte de les necessitats reconegudes des del 2009, a més del 10% que suposa el cost financer provocat per la injusta distribució del finançament autonòmic, un fenomen que tot l’espectre polític, social i econòmic valencià reconeix a manera de consens. Només el 22% del deute (11.894 milions) escapa de l’infrafinançament. Així doncs, 41.926 milions es deuen d’una manera o altra a l’infrafinançament, segons les conclusions de l’informe, encarregat per la comissió d’investigació sobre el deute públic en les Corts Valencianes.

La Comunitat Valenciana és l’autonomia més endeutada d’Espanya respecte del seu PIB, amb un dèficit pressupostari estructural especialment acusat des de la crisi de la bambolla immobiliària. “Aquest dèficit no és provocat per haver efectuat unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó per uns ingressos inferiors a aquesta, entre els quals destaquen els procedents del sistema de finançament autonòmic”, assenyala la Sindicatura de Comptes.

El mecanisme estatal extraordinari de finançament permet a la Generalitat Valenciana mantindre la seua activitat, malgrat l’infrafinançament i la impossibilitat d’obtindre recursos en els mercats financers. No obstant això, l’Administració valenciana compta amb la contrapartida de rebre finançament autonòmic sense contrapartida, amb l’increment del deute a retornar en el futur.

“Amb un finançament autonòmic en el nivell que correspondria en proporció a la seua població ajustada i respectant les necessitats estimades pel mateix model vigent, la Generalitat hauria pogut evitar una part molt important del deute acumulat”, adverteix l’informe.

Entre el 2012 i el 2020, el finançament total obtingut per la Comunitat Valenciana provinent dels mecanismes estatals de finançament, addicionals al sistema de finançament autonòmic, ascendeixen a 65.208 milions d’euros.

L’exercici 2012 va ser molt significatiu: es dispara l’endeutament financer després de l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament estatal a conseqüència de l’assumpció per part de la Generalitat Valenciana de part del deute de les entitats que conformen el sector públic empresarial i fundacional.

A tall d’exemple paradigmàtic, dels fons obtinguts entre el 2012 i el 2020, la Generalitat va pagar deutes financers i comercials per 139,3 milions d’euros de les institucions firals de València i Alacant.

En el cas valencià, explica l’informe de la Sindicatura de Comptes, l’alt endeutament és conseqüència d’un dèficit públic de caràcter estructural. La Generalitat Valenciana, a manera de peix que es mossega la cua, encadena dèficits pressupostaris de manera continuada que es transformen en una necessitat permanent d’incrementar el deute públic per quadrar el pressupost.

Durant el període d’expansió econòmica, el deute públic valencià va mantindre una tendència “lleugerament creixent” respecte del PIB. No obstant això, el ritme es va disparar fins al 43,3% el 2016 (nou anys abans era de l’11,4%).

La Generalitat Valenciana, assenyala l’informe, “ha tingut més problemes pressupostaris que el conjunt de les comunitats, no sols durant la crisi, sinó anteriorment”. Els tipus d’interés històricament baixos i les facilitats del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) han propiciat unes condicions avantatjoses per a endeutar-se. “Però en el moment en què canvien aquestes condicions”, adverteix la Sindicatura de Comptes, “l’endeutament acumulat representarà un problema greu per al manteniment del sector públic autonòmic”.

El deute representa més de 10.000 euros per habitant: “Cal ser conscients de les conseqüències futures d’aquest problema”. “És un deute que haurem d’afrontar tots els valencians, llevat que hi haja algun mecanisme de rescabalament de l’infrafinançament patit durant les dècades passades”, conclou l’organisme que vetla pels comptes públics.