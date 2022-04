El 84,5% dels edificis valencians suspenen en eficiència energètica

El 45% del parc d’habitatges de la Comunitat Valenciana es van construir abans que hi haguera cap normativa en matèria d’eficiència energètica, mentre que el 84,5% dels edificis estan en els valors més baixos d’eficiència energètica. Així ho ha confirmat el vicepresident segon de la Generalitat i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, que ha detallat que el 35% de les edificacions de la Unió Europea tenen més de 50 anys –a la Comunitat Valenciana hi ha 420.000 construccions d’aquestes característiques–.

Illueca ha participat, amb el president Ximo Puig i la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, en la presentació de les ajudes Next Generation de la Unió Europea a la rehabilitació d’edificis d’habitatges i millora de l’eficiència energètica. El vicepresident segon del Consell ha cridat l’atenció sobre l’“envelliment” del parc de valencià d’habitatges, una circumstància que pateixen principalment “les famílies més humils”.

La Generalitat ha posat en marxa un pla d’ajudes amb capacitat per a mobilitzar fins a 220 milions d’euros fins al 2023 –per a enguany hi ha una partida de 20 milions, ampliables en cas de necessitat– per a actuacions de millora de l’eficiència energètica en més de 17.000 habitatges, tot això a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El programa preveu ajudes per a obres de rehabilitació amb què es puga acreditar una millora de l’eficiència energètica que represente, en el cas d’actuacions en edificis d’habitatges, una reducció, almenys, del 30% en el consum d’energia primària no renovable i, en el cas de les actuacions puntuals en habitatges, una rebaixa del 7% de la demanda d’aquesta energia.

Ajudes de fins a 26.750 euros per habitatge

Les ajudes estan destinades a finançar obres de rehabilitació en els edificis d’ús predominant residencial, tant en l’àmbit urbà com rural, i inclouen l’exigència d’una millora acreditada de l’eficiència energètica que afecta els edificis de tipus residencial col·lectiu i habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Es preveuen les figures d’agents i gestors de la rehabilitació per a facilitar tant l’execució de les actuacions com la canalització de la tramitació de les ajudes, que, en el cas de les comunitats de propietaris i propietàries, podran ser de fins a 18.800 euros per habitatge (el 80% de l’actuació) o, en el cas de situacions de vulnerabilitat, de fins a 26.750 euros per habitatge (el 100% de l’actuació).

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, i l’atorgament s’efectuarà seguint l’ordre rigorós de presentació de les ajudes. El termini de presentació d’aquestes ajudes s’ha obert precisament dilluns, 11 d’abril, i, per a la convocatòria del 2020, finalitzarà l’1 de desembre del 2022. Igualment, el termini que afecta el gestor o agent de la rehabilitació per a sol·licitar la inscripció en els registres habilitats finalitza el 24 de novembre d’enguany.

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, però no podran estar acabades en el moment de la petició, i a més, hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020.

Reformes vinculades a la transició energètica

El president de la Generalitat ha afirmat que aquesta iniciativa és la “punta de llança” per a “accelerar” les reformes vinculades a la necessària transició energètica, i ha reivindicat la seua importància davant l’“escenari extraordinàriament difícil” agreujat per la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna. “No podem mirar més cap a una altra banda”, ha dit el cap del Consell, que s’ha referit a la “gran oportunitat” que s’obri amb les ajudes Next Generation.

Puig ha animat les empreses del sector de l’edificació a participar en aquestes actuacions finançades amb fons europeus i a fer de l’eficiència energètica una “causa comuna”. “Necessitem produir més energia verda i ser més eficients en la gestió de l’energia”, ha afegit. Illueca, de la seua banda, ha fet una crida a les empreses, els professionals tècnics i tot el personal implicat per a mobilitzar el màxim de fons possibles i aprofitar aquest moment per a renovar i rehabilitar, conjuntament, el parc edificat valencià, alhora que ha ressaltat que “una part important de la nostra societat sent els efectes de la climatologia fins i tot dins de casa”, i els converteix en “extremadament vulnerables, tant a les altes com a les baixes temperatures”.

El cap del Consell s’ha mostrat partidari d’actuar davant un parc d’habitatges envellit i de fer tots els esforços perquè les ajudes presentades arriben als que tenen més dificultats per a accedir-hi, perquè, com ha dit, el sector de l’edificació és clau per a fer de l’habitatge un element de cohesió i també per a crear llocs de treball.