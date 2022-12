Absolt un camioner condemnat inicialment a tres anys de presó per un gram d’amfetamina: “Té raó”

Tres anys de presó per un presumpte delicte contra la salut pública. És la pena de què s’ha lliurat un camioner a qui la Policia va interceptar en el seu vehicle en la plaça de Menéndez Pelayo d’Elx (el Baix Vinalopó) el 7 de desembre de 2020, després de cridar l’atenció d’una patrulla de seguretat ciutadana a conseqüència d’una maniobra sospitosa amb la furgoneta que conduïa. L’home va ser identificat pels agents i el vehicle, escorcollat, i es va trobar a l’interior una renyonera i una substància que va resultar ser amfetamina, a més de diners en metàl·lic.

El conductor va ser condemnat per la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant a una pena de tres anys de presó. No obstant això, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha absolt el camioner per considerar que les proves de l’acusació sobre els fets no van ser “prou serioses”.

La defensa de l’acusat va reconéixer la seua condició de consumidor i va aportar un informe psicològic. A més, el recurs de l’home assenyalava que la quantitat de substància intervinguda entrava dins dels límits establits pel Tribunal Suprem per a delimitar l’autoconsum. “Estem davant un gram de substància”, al·legava.

Un informe pericial d’una psicòloga clínica feia constar la realització d’un test de detecció de drogues en orina que va donar positiu en amfetamines i en cànnabis. L’informe psicològic va concloure que l’home presentava dependència de l’herba i un trastorn per abús d’amfetamines. “Totes les proves revelen que la substància era destinada a l’autoconsum”, destaca el recurs.

“Prova de càrrec insuficient”

La defensa també va aportar la seua vida laboral. “Les circumstàncies personals de l’acusat quant a capacitat econòmica revelen que la substància només la portava per a autoconsum”, diu el recurs. L’home, amb una “activitat laboral lícita i autosuficient”, comptava amb uns ingressos bruts de quasi 3.000 euros d’una empresa de transports. La qual cosa demostraria que l’adquisició de l’amfetamina era exclusivament per a autoconsum, argumentava.

La sentència del TSJ-CV que l’absol considera que la defensa del camioner “té raó”. “Del visionament dels enregistraments del judici així com de l’examen de la documental que obra en la causa es desprén que a la condemna es va arribar amb una prova de càrrec insuficient (...) i al mateix temps sense una anàlisi probatòria completa que permetera, en termes de probabilitat, descartar una equiparació entre la versió de la defensa i la tesi de l’acusació”, assenyala.

La sentència que el va condemnar inicialment es limitava a ressenyar que la culpabilitat de l’acusat quedava “plenament acreditada” per la declaració en el judici dels agents que el van detindre. No obstant això, la Sala Civil i Penal del TSJ-CV considera que la quantitat d’amfetamina confiscada “no és rellevant si s’atén la puresa de la substància que excedia mínimament del gram”.