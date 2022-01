Acord en Ford Almussafes per a aplicar un ERTO de 15 dies entre els 4.800 treballadors de fabricació

La factoria de Ford a Almussafes (la Ribera Baixa) aplicarà un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de 15 dies repartits en aquest primer trimestre que serà aplicable als 4.800 empleats de la planta de fabricació, i quedaran fora finalment el miler de treballadors de la planta de motors.

Així ho han acordat dilluns la direcció de la companyia i el comité d’empresa, segons ha informat a elDiario.es el portaveu del sindicat UGT i secretari del comité, José Luis Parra.

L’ERTO manté les mateixes condicions econòmiques pactades en expedients anteriors, cosa que suposa cobrir un 80% del sou dels empleats i mantindre el 100% dels complements, és a dir, pagues extra i vacances.

Les dates previstes de l’aturada de la producció, subjectes a possibles canvis en funció de l’arribada de components, són els dies 24, 28 i 31 de gener; 4, 7, 11, 14, 21 i 25 de febrer; i 4, 14, 15, 16, 17 i 31 de març.

La mesura s’adopta a conseqüència de la inestabilitat produïda per la falta de semiconductors i components d’automoció i que afecta la planta des de fa quasi dos anys.

Segons Parra, dimarts a les 15.00 h se celebrarà una altra reunió de la comissió negociadora de l’acord per l’electrificació en què des d’UGT es persegueix l’adjudicació dels futurs models elèctrics.

L’Ajuntament d’Almussafes ha oferit els terrenys que encara romanen disponibles en la parcel·la industrial on se situa actualment la factoria de Ford perquè s’hi construïsca la gigafactoria de bateries per a cotxes elèctrics.

Des de l’inici de la pandèmia, la inestabilitat de la demanda i, més tard, la falta de components han portat a executar un ERTO cada trimestre en la factoria de Ford a València.

De fet, aquest nou ajust es deu a la falta de components que pateix la companyia a conseqüència de la crisi mundial dels microxips. Una situació que ja ha obligat altres vegades a haver de suspendre l’activitat a la fàbrica amb canvis setmanals en els sistemes de producció per la inestabilitat del subministrament.

El Govern valencià ha inclòs una injecció econòmica de 13,2 milions d’euros en els seus pressupostos per a aquest exercici en favor de la multinacional Ford. Des de l’any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 161,6 milions d’euros, incloent-hi els 13,25 previstos per a l’any que ve. L’any 2019 va ser amb diferència el rècord quant a la quantitat aportada per l’Administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d’euros.