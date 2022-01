Adeu a les cabines telefòniques: la ciutat de València les canviarà per punts de recàrrega per al mòbil i pantalles tàctils informatives

Les poques cabines de telèfons que queden a València tenen els dies comptats. El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, acompanyat per representants de la Regidoria d’Espai Públic, es va reunir dimecres amb José Manuel Plaza, director d’Administració Pública de Telefónica a la Comunitat Valenciana, per abordar el futur més immediat de les cabines telefòniques als carrers de València arran dels canvis en les normatives de telecomunicacions que faran viable retirar-les de l’espai públic.

El projecte de la nova Llei de telecomunicacions de l’Estat, que previsiblement entrarà en vigor el trimestre vinent, deixarà de considerar com a element essencial les cabines telefòniques, que des de la irrupció de la telefonia mòbil han caigut en desús fins a uns nivells marginals.

Fuset ha explicat que “des de ja mateix València estudia aprofitar el buit que deixaran les anacròniques cabines per avançar en la modernització oferint possibles serveis de ciutat intel·ligent a la ciutadania”. A més, ha explicat: “Volem explorar totes les possibilitats tant tècniques com legals perquè València siga una vegada més referent en transformació digital orientada a la qualitat de vida de la gent”.

Entre els exemples d’usos possibles que des de Smart City València juntament amb la Regidoria d’Espai Públic estan valorant per a substituir a mitjà termini les cabines telefòniques una vegada es retiren, Fuset ha avançat que “hi haurà la possibilitat de reforçar la cobertura de wifi pública dins de l’estratègia contra la bretxa digital, oferir punts de càrrega per a dispositius electrònics i telèfons intel·ligents, botons d’emergències i pantalles tàctils amb informació ciutadana, així com la relativa a la contaminació acústica i atmosfèrica o altres funcionalitats que permeten a l’Ajuntament obtindre dades per ser més eficients en la gestió”.

La regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, ha explicat: “Fa temps que treballem a anar comunicant a Telefónica totes les cabines que molestaven especialment per la seua ubicació i ja se n’han llevat moltes els últims anys. Hem estat fent una faena de recollida de diverses queixes del veïnat i les hem traslladades totes a l’empresa de telefonia que, amb caràcter general, ha anat retirant-les. Cal recordar que des del govern de Joan Ribó treballem per facilitar al màxim el pas dels vianants per les voreres i algunes cabines han acabat convertint-se en elements impropis de la ciutat, que dificulten el pas a les persones majors o amb problemes de mobilitat”.