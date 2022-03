Advocats Cristians denuncia una discoteca de València per promocionar un programa inclusiu per a Falles

Després de la croada d’Advocats Cristians contra una premiada obra de teatre sobre la pederàstia en l’Església, l’organització ultraconservadora torna a la càrrega contra la discoteca Piccadilly i el cartell per la diversitat que ha presentat per a la seua programació durant les Falles. El disseny, obra de l’artista valencià Eduardo Jairycovich, mostra una Mare de Déu dels Desemparats drag queen sota el lema “Som cultura, som tradició, som diversitat”.

Així doncs, la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha denunciat la mítica discoteca valenciana “per promocionar Falles amb un cartell vexatori per als cristians”. En el cartell, afirma l’organització ultraconservadora, “es fa una mofa brutal de la Mare de Déu dels Desemparats, de llarga tradició valenciana; la Mare de Déu està representada per una drag queen.

La discoteca es refereix en el seu compte d’Instagram a l’obra de l’artista, en què posa la coneguda drag queen Liz Dust, com “un cartell que representa el que som”. “Una imatge que parla de llibertat, d’igualtat i de diversitat, en unes festes que demostren que València és una ciutat inclusiva”, postil·la el missatge. Picadilly, un club que es defineix com a gai friendly, està situat en ple barri de Russafa, autèntic epicentre de la gresca fallera per a la qual es prepara la ciutat de València.

“Les referències religioses són evidents, tant en la Mare de Déu mateixa com en l’infant Jesús, a més, el cartell mostra alguns nus i caricaturitza els creients que apareixen en la imatge adorant unes imatges grotesques”, afig Advocats Cristians, que ha denunciat la discoteca pels presumptes delictes contra els sentiments religiosos i d’incitació a l’odi.

La presidenta de l’entitat, Polonia Castellanos, ha demanat que “la justícia obligue l’establiment a retirar el cartell, ofensiu i vexatori per als cristians”. “No és la primera vegada que veiem que alguns tracten de donar-se publicitat atacant els cristians”, afig Castellanos, que considera que és “intolerable i, a més, un delicte”.

Advocats Cristians critica que l’Ajuntament de València (juntament amb altres ciutats com Múrcia o Valladolid) retirara anuncis contra la prohibició de l’assetjament davant les clíniques d’avortaments, i “es permeten aquests que ofenen els cristians mofant-se de les seues creences, fent burla d’una Mare de Déu amb llarga tradició a la ciutat i de tots els fidels que cada any acudeixen a la seua ofrena floral”.

Tot això, a pesar que el cartell faller és d’una empresa privada i la propaganda retirada formava part de les marquesines de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), de titularitat pública.

“Si una ofensa semblant s’haguera fet cap a altres col·lectius, nombrosos polítics ho haurien condemnat”, afirma Polonia Castellanos. “Nosaltres només demanem el mateix respecte. Sembla que contra els cristians tot està permés”, conclou.