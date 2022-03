Afectades per efectes crònics de la primera vacuna ultimen una plataforma a València: “No hi ha hagut un dia que no haja tingut cefalees”

“Des que em van posar la primera dosi d’AstraZeneca el 15 de març de l’any passat no hi ha hagut ni un sol dia que no haja tingut mals de cap, els metges no saben dir-me si he de completar la pauta de vacunació ni el risc que tinc en cas de contagiar-me i, a més, he estat pràcticament un any sense poder viatjar, sense poder eixir a dinar o a sopar, perquè, com que només tinc una vacuna, no he pogut accedir al passaport COVID”.

Així resumeix M. J. E., professora de 47 anys el viacrucis que pateix a conseqüència de la inoculació del sèrum. La primera cosa que aclareix és que no és contrària a la vacuna, és més, és partidària de posar-se la segona dosi, ara amb més motiu, ja que no sap si pels efectes adversos que li ha generat un possible contagi l’afectarà més greument: “Els metges pensen que per estadística no haurien d’anar a més els dolors, però el problema és que cap ho garanteix, perquè realment no saben com pot reaccionar, sempre diuen que la decisió és sota la meua responsabilitat i, clar, tinc moltíssima por”.

M. J. E. assegura que ha seguit tots els tractaments i recomanacions, però que res ha contribuït a una millora substancial i sobretot lamenta que no hi haja un registre específic de persones que com ella, després de la primera dosi de la vacuna, pateixen problemes crònics. Segons explica, “si es creara aquest registre, es podrien estudiar protocols o tractaments específics igual que es fa amb les unitats post-COVID, en què s’estudia i es tracta els pacients que després de passar la malaltia, mantenen símptomes crònics”.

A més, assegura que amb aquest registre “també es podria donar alternatives administratives a persones que, malgrat voler vacunar-se, no poden fer-ho, perquè no queden fora quan s’implanten mesures com el passaport COVID”.

“És el peix que es mossega la cua. I així, un any amb dolor constant, por del contagi i restriccions. Per no parlar de la incomprensió per la major part de la gent, atés que, com que dels nostres casos no es parla, dubten que estigues dient la veritat. Ningú acaba de creure realment que estiga passant-te, o que no estiguen donant-te solució o que no estiga estudiant-se aquesta realitat o que no es preveuen aquests casos per al passaport COVID”, lamenta.

El seu no és un cas aïllat. De fet, a força de moure’s ha contactat amb altres dues professores amb una casuística idèntica, cosa que les ha portades a plantejar-se la creació d’una plataforma d’afectats i afectades en l’àmbit de Comunitat Valenciana similar a una creada fa poc a Barcelona. De moment, ja han contactat amb els serveis jurídics de Míriam Sanchis, que està preparant un requeriment per a la Conselleria de Sanitat i un altre per al Síndic de Greuges.

“Exigirem a la conselleria que es cree aquest registre de pacients amb efectes adversos crònics després d’inocular-se la primera dosi, que es creen unitats específiques als hospitals de referència per tractar-los i que se’ls done alternatives quan s’implanten mesures perquè no es queden fora del sistema per no haver-se vacunat, ja que no parlem d’antivacunes, sinó de persones amb unes reaccions susceptibles d’empitjorar”, comenta Sanchis.

“Vaig estar cinc dies ingressada”

M. L., professora de 50 anys, és una altra de les afectades. En el seu cas, es va vacunar amb AstraZeneca el 31 de març a l’hospital de campanya de la Fe de València: “L’endemà vaig començar a tindre mals de cap molt forts, notava molta pressió i, com que no remetia, vaig cridar al metge de capçalera, que em va receptar aspirines, però no notava millora. Vaig anar per urgències a l’hospital al cap d’una setmana, perquè el dolor ja era les 24 hores i em vaig quedar cinc dies ingressada en el 9 d’Octubre; em van dir que hi havia unes 80 persones ingressades amb els mateixos símptomes”.

Segons explica, ha passat per uns quants neuròlegs i ha provat tota mena de medicaments, però els dolors persisteixen, si bé és cert que ara alterna moments amb una mica menys de dolor amb uns altres de fortes punxades.

“Ara estic prenent Tryptizol i Beloken, però no note molta millora, de fet estic a un pas d’agafar-me la baixa, perquè es fa molt costera amunt fer vida normal així”, explica.

M. V. P., professora de 45 anys, és l’altra de les tres afectades que, juntament amb M. L. i M. J. E. s’està movent per constituir la plataforma d’afectats: “Em vaig vacunar el 15 de març amb AstraZeneca, i al cap de dos o tres dies vaig començar a sentir formiguejos i mal de cap, coll entumit. Vaig anar a l’hospital per urgències unes quantes vegades, on se’m van fer diferents proves i em van diagnosticar una cefalea tensional. Des de llavors i quasi un any després, seguisc amb dolors, sobretot en el punt alt del cap, on s’uneixen els ossos del crani i el tos. He rebut diferents tractaments sense solució de moment i quasi un any després continua amb seqüeles”.