Afloren contractes d’un empresari investigat en el cas Mediador amb càrrecs valencians del PP i del PSPV

Diferents ajuntaments valencians i la Generalitat mateixa han contractat els serveis d’ Asesoramiento y Servicios de Drones S.L., empresa de José Santiago Suárez Esteve, empresari valencià investigat en el cas Mediador, la presumpta xarxa que pretesament es dedicava a cobrar comissions a empresaris i en què estaria involucrat l’exdiputat del PSOE Juan Bernardo Fuentes, conegut com a Tito Berni.

En aquest sentit, la quantitat més important correspon a l’Ajuntament de Finestrat, governat amb majoria absoluta pel PP, l’alcalde del qual, Juan Francisco Pérez Llorca, és a més sotssecretari d’Organització del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. La Regidoria de Seguretat Ciutadana que dirigeix María Dolores Viudes ha adjudicat fa poc a l’empresa esmentada un contracte de 49.990 euros per la compra de diferents drons pel fet de ser l’oferta més ben valorada, segons publica la plataforma de contractació pública de l’Estat.

A més, la Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València que gestiona el socialista Aarón Cano va adjudicar a la mateixa empresa tres contractes relacionats amb drons que sumen 17.500 euros: “La contractació va seguir tots els procediments i, entre les dues ofertes que va haver-hi, els tècnics van triar la més avantatjosa, no hi ha res més enllà”, afirma Cano.

En el cas de la Generalitat Valenciana, es tracta d’un contracte del 2018 amb la companyia esmentada per la compra d’un dron per al Servei d’Emergències el cost del qual va ser d’11.000 euros, segons explica el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel: “No hi ha res d’il·lícit a contractar amb una empresa, el que és il·lícit és contractar a canvi d’alguna cosa, que per descomptat no és el cas”, afirma.

A més, Asesoramiento y Servicios de Drones SL va col·laborar amb els bombers i la Policia Local d’Alacant en les passades Fogueres de Sant Joan, com recullen les xarxes socials de la mercantil, sense que l’Ajuntament que presideix el popular Luis Barcala i del qual és regidor el president del PP valencià, Carlos Mazón, haja aclarit en què va consistir aquesta col·laboració i si va haver-hi contraprestació econòmica.

Fonts municipals de l’Ajuntament alacantí van afirmar dimecres que no hi hagué relació contractual del consistori amb l’empresa vinculada a l’escàndol de la trama del denominat cas Mediador i que es van adquirir drons el juliol del 2022 amb l’empresa Mi Primer Dron SL, és a dir, després de les festes de Sant Joan.

Fora de la Comunitat Valenciana, ajuntaments com el de Saragossa (PP) o Lardero (PP) i governs autonòmics com el d’Andalusia (PP) i el País Basc (PNB) han contractat també amb aquesta empresa.

Polèmica a València

El PP a l’Ajuntament de València ha demanat transparència i una comissió d’investigació en el consistori per analitzar contractes “amb empreses vinculades” a la “trama Mediador”, la presumpta xarxa que pretesament es dedicava a cobrar comissions a empresaris i en què estaria involucrat l’exdiputat del PSOE Juan Bernardo Fuentes, conegut com a Tito Berni.

La portaveu ‘popular’ en aquest ajuntament, María José Catalá, ha reclamat, a través d’un comunicat, “transparència, claredat i una comissió d’investigació” en aquesta institució municipal per saber “tots els contractes que hi ha amb la trama Mediador i com s’han aconseguit i s’han facilitat”. Així doncs, ha considerat que els integrants de l’executiu local, “Compromís i PSOE, han de donar explicacions immediates”.

Per part seua, el portaveu de Ciutadans en el consistori de la capital valenciana, Fernando Giner, ha explicat, en un comunicat, que ha mantingut dimecres una reunió “d’urgència” amb l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó (Compromís), per “demanar explicacions pels tres contractes menors” de l’Ajuntament “amb una de les empreses investigades dins del cas Mediador”.

El PSPV acusa el PP de propagar faules

La vicealcaldessa de València i candidata socialista a l’alcaldia, Sandra Gómez, ha demanat al PP que demane “perdó” per la política de faules i fake news que està desenvolupant la seua candidata a València “per intentar tapar els judicis per corrupció contra els seus companys Francisco Camps i Alfonso Rus i les investigacions per la seua porta giratòria en la universitat que va malvendre quan era consellera d’Educació, el conegut com a cas Catalá”, en referència a la VIU.

“El Partit Popular sap molt bé de trames i, de fet, ara mateix es jutja la seua trama Gürtel. Ens donaran algun tipus d’explicació els candidats del Partit Popular de quina mena de relació tenien amb El Bigotes? Ens donarà algun tipus d’explicació la candidata del Partit Popular de quina relació tenia quan era alcaldessa de Torrent amb el president Camps? Ens donarà algun tipus d’explicació de per què va vendre la VIU a un grup amic per un preu que fins i tot el mateix candidat actual de Vox va haver de denunciar? Ens donarà algun tipus d’explicació de per què, sent ja consellera d’Educació, va vendre una universitat pública a un grup privat i hui fa classes en aquesta mateixa universitat? Ens donarà algun tipus d’explicació de per què no ens vol ensenyar el seu contracte laboral? Ens donarà algun tipus d’explicació de per què no ha fet públic el seu sou?”, s’ha preguntat.