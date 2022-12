Àfrica Ramírez, presidenta dels editors valencians: “Som un sector menut, però tremendament necessari”

El 15 de desembre passat, l’Associació d’Editorials del País València (AEPV) reelegia Àfrica Ramírez, editora de Balandra Edicions, com a presidenta de l’organització per a un segon mandat amb un suport del 70%. Ramírez confia en el mateix equip amb què ha comptat aquests últims anys per continuar amb la professionalització i la internacionalització del sector del llibre valencià. “La junta té una cosa bona i és que hi està representat tot el territori (Alacant, Castelló i València), el llibre en castellà i en valencià, els diferents gèneres, com el literari, el professional, els llibres de text, el còmic...”, apunta Ramírez, que reconeix que està satisfeta amb la faena feta els últims anys, “encara que és cert que sempre es poden fer més coses”.

L’AEPV va nàixer el 1990 i actualment té 58 editorials associades. “Tenim molta varietat entre els nostres socis i representem al 90% de l’edició”, explica la presidenta de l’entitat, que apunta que la característica principal és que la major part són editorials menudes, “encara que bastant representatives”.

El sector editorial valencià, segons l’Estudi de Comerç Interior del Llibre del 2021 elaborat per l’empresa Connecta Research & Consulting per a la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, factura al voltant de 30 milions d’euros i paga 1,5 milions d’euros en drets d’autor, amb una ocupació directa de 250 persones, “a les quals cal afegir l’ocupació indirecta, que no està quantificada: traductors, correctors, il·lustradors...”. El 2021 es van editar uns 1.500 títols a la Comunitat Valenciana, al voltant de 750 en valencià i altres tants en castellà.

L’associació té diferents projectes en marxa, encara que els més importants, tal com destaca la seua presidenta, són els relacionats amb la formació, que inclouen cursos bonificats: “Estem davant un sector que necessita professionalitzar-se, perquè tenim moltes editorials menudes. En el territori n’hi ha algunes de grans, però el que són els majors grups editorials (com Planeta o Anaya) estan a Madrid o Barcelona”.

També continuaran centrant els seus esforços en la internacionalització, obrint mercats per al llibre valencià: “És un camí molt costós per a les editorials menudes, però també molt necessari”. En aquesta línia, aposten per la participació en les fires literàries més destacades, com poden ser Frankfurt (Alemanya), Bolonya (Itàlia) o Guadalajara (Mèxic), gràcies a la col·laboració de la Generalitat Valenciana, que assumeix el cost d’un expositor conjunt. “Es tracta que les editorials puguen estar-hi presents i que utilitzen la seua presència en aquests fòrums per a obrir el seu propi camí i fer el salt a nous mercats”, apunta la presidenta de l’associació, que aclareix que l’estand està obert a qualsevol editorial, “estiga integrada o no en l’entitat”.

“Tremendament necessaris”

La presidenta de l’AEPV assegura que els editors són “tremendament necessaris”. “Som un sector menut, probablement com els índexs de lectura, que en el territori valencià són més baixos que en el conjunt d’Espanya, tot i que afortunadament estan creixent”. Ramírez subratlla que les editorials valencianes són “molt dinàmiques” i que tenen un “molt bon producte” gràcies a la professionalització, cada vegada més gran, d’un sector “molt complicat” que ha de “trobar l’equilibri entre el vessant cultural i el vessant econòmic”.

Segons detalla, el sector té un problema d’invisibilitat, a pesar que la Comunitat Valenciana compta amb un ecosistema molt productiu: “Tenim llibres de tota mena”. Precisament, el fet que es produïsquen tants llibres acaba convertint-se en un problema, ja que desapareixen ràpidament de les llibreries, que “fomenten les novetats i cada quinze dies canvien els expositors. No dona temps a gaudir dels llibres, ja que hi ha massa rotació”. Per a afrontar aquest problema, Ramírez considera que caldria “conversar” amb els llibreters, “però és molt complicat, perquè les novetats se solapen”.

Projecte europeu

Un dels principals reptes que afronta l’Associació d’Editorials del País Valencià és liderar el projecte europeu ‘Lit up’, en què participen huit entitats de cinc països associades en un consorci: la mateixa AEPV, Euskal Elkartea Editoreak (editors en basc) i l’empresa andalusa Accentp Comunicación, per Espanya; la fundació Afuk, a la zona de Frísia (Països Baixos); l’editorial independent Il Leone Verde, que naix de la unió de diferents editorials menudes (Itàlia); l’editorial Malinc, vinculada amb la traducció i coorganitzadora de les fires del llibre de Maribor i Lubjana, i l’editorial Goga, responsable del Festival Literari de Nova Mesto (Eslovènia); i Krokodil, associació cultural que organitza el Festival Krokodil a Belgrad des de fa més de 15 anys (Sèrbia).

Aquest projecte, que es va gestant des del departament d’internacionalització de l’associació valenciana des del 2019, és “estratègic” per a l’AEPV: “Completa i amplia la presència de les editorials valencianes en les fires internacionals més importants del sector”. Ramírez explica que el projecte compta amb el finançament del programa Europa Creativa de la UE i té una duració de 42 mesos –va començar l’estiu passat i s’allargarà fins a desembre del 2025–. El cost global és de 902.195 euros, dels quals 630.795 euros corresponen a la subvenció i la resta es complementen amb els recursos propis dels membres del consorci.

El projecte té tres objectius principals: la capacitació, la cooperació per a crear una xarxa d’autors i editors europeus i la col·laboració entre associacions per a l’elaboració d’una xarxa d’agents. En el primer àmbit, es treballarà en la formació per a la professionalització, desenvolupant les habilitats necessàries per a competir internacionalment. Així doncs, es treballarà perquè els participants puguen treballar amb èxit en actes de promoció, comercials per a la venda de drets estrangers, en l’adquisició d’habilitats per a gestionar aquests drets forans o en la negociació d’acords de venda i compra internacional.

En el segon camp, s’establirà una xarxa d’autors i editors a Europa per crear relacions comercials i permetre que les editorials i els autors coneguen noves literatures, nous models de negoci i noves oportunitats de mercat que augmenten la rendibilitat dels seus productes a partir d’un calendari d’esdeveniments. Finalment, la xarxa d’agents de suport a editors i autors estarà basada en la comparació d’experiències d’èxit i avaluació en comú de reptes i oportunitats per a desenvolupar la indústria del llibre i promocionar les obres literàries a l’estranger.

El projecte també té una clau cultural, ja que la mobilitat dels autors i els editors en aquests quatre anys “permetrà establir relacions, conéixer homòlegs d’altres països i preservar el patrimoni literari europeu que representen la literatura independent i la literatura en llengües menys utilitzades”. A més, durant el projecte, es presentaran obres en diferents festivals per tot Europa, “ampliant la seua difusió i possibilitant la venda dels seus drets, que en l’actualitat es limiten als seus mercats naturals”, explica Àfrica Ramírez, que confia en l’èxit d’aquesta iniciativa que els permetrà participar en altres projectes en altres llocs.