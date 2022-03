Així va deixar Ribera Salud l’Hospital de Torrevella: 200 empleats menys, quiròfans tancats i equipament traslladat a un altre centre privatitzat

L’Hospital de Torrevella i tot el seu departament de salut va tornar a la gestió pública directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 16 d’octubre passat, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys adjudicat en l’època del PP a l’empresa Ribera Salud.

Aquesta és la segona àrea sanitària gestionada per l’empresa esmentada que recupera el Govern valencià, després de fer el mateix amb la de l’hospital d’Alzira a l’abril del 2018, el primer que es va privatitzar.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va retraure a Ribera Salud les contínues traves que va posar per obstaculitzar la recuperació del servei pel fet de no remetre dies abans de produir-se la reversió la informació requerida “malgrat les cinc actuacions que el TSJ-CV ha dictat al llarg de tot un procediment contenciós per la litigiositat en què va convertir Ribera Salud aquesta finalització de la concessió”.

Dijous, en el ple de les Corts Valencianes, interpel·lada per Ciutadans, Barceló va donar més detalls de la situació en què Ribera Salud va deixar el departament de salut de Torrevella una vegada va deixar de gestionar-lo.

Segons la consellera, en matèria de recursos humans, “la política d’acomiadaments duta a terme un mes abans de la reversió va privar el departament de 200 professionals, a qui havia donat per acabats els contractes”, cosa que va deixar una activitat assistencial de mínims: “Quiròfans tancats, plantes tancades, múltiple equipament compartit amb el departament de salut del Vinalopó que gestiona la mateixa empresa (un equipament que dies abans del 16 octubre havia sigut traslladat allí), el TAC en arrendament amb finalització del contracte coincidint amb la reversió, l’equip de ressonàncies amb nombrosos problemes tècnics, sense laboratori d’anàlisis clíniques, sense laboratori d’anatomia patològica, amb un magatzem inhabilitat i demores pels núvols”.

A més, segons Barceló, “uns quants caps de servei sinergitzats entre Torrevella i l’Hospital del Vinalopó, van tornar a l’hospital de procedència (el del Vinalopó), i van deixar vacants prefectures de servei com les urgències, urologia, neurofisiologia, rehabilitació, radiologia o anatomia patològica”.

A això s’uneix que “diversos càrrecs intermedis van deixar llocs estratègics en el departament (com el del supervisor de quiròfans, supervisora d’atenció primària, o el cap de zona bàsica de Guardamar temptats per l’empresa amb contractes millors)” i serveis que partien de plantilles extremadament reduïdes: “un neuròleg, dos dermatòlegs, un cirurgià vascular, un cirurgià toràcic, quatre radiòlegs, dos reumatòlegs, dos anatomopatòlegs o tres uròlegs”.

Per tot això, la conselleria va haver de reconstruir des de recursos humans el departament: “Com explicaré ara, l’empresa concessionària havia procedit a la descapitalització progressiva del departament, tant en personal com en tecnologia. Els explicaré com era la política de l’empresa concessionària que va desmantellar el departament de Torrevella just abans de la reversió”, va proclamar Barceló.

Segons va detallar la consellera, Ribera Salud va eliminar alguns serveis i en va reduir altres com, per exemple, admissió i documentació clínica, informàtica i sistemes d’informació, radiologia, anatomia patològica, laboratori, microbiologia i hematologia.

A més, “mantenia una política d’externalització de l’activitat a empreses pròpies del grup Ribera Salud com B2B, Ribera Salud Tecnologías, Ribera Salud Proyectos o Lab Ribera, i era pràctica habitual l’externalització de l’activitat assistencial a empreses privades, entre altres, neurocirurgia, neuroradiologia, radiologia intervencionista, radioteràpia, reproducció assistida, la Unitat d’Autisme, l’hospital de dia en salut mental, radiologia, anatomia patològica, neurofisiologia, medicina nuclear i cirurgia cardíaca”.

La responsable de Sanitat va afirmar que “l’escenari descrit va deixar poc de marge per a reaccionar, però encara així es va procedir de manera immediata i, des de la incorporació del departament a la gestió pública, a data 23 de març, la plantilla ha passat de 1.043 a 1.793 treballadors, un increment del 58%”.

Malgrat la situació i enmig de la pandèmia, la tendència dels indicadors ha canviat en l’àrea quirúrgica i s’ha contingut la demora en radiologia i consultes, mentre que la llista d’espera quirúrgica està en 62 dies, una de les millors de la Comunitat Valenciana, 5 dies per davall que al febrer del 2021 (67 dies).

Pel que fa a gener-març del 2021, quan el departament estava en mans de Ribera Salud, “s’ha incrementat el nombre d’intervencions quirúrgiques: de 2.147 a 2.457; s’ha incrementat el percentatge de cirurgia major ambulatòria: de 74,4% a 79,7%; s’ha disminuït l’estada mitjana hospitalària de 7,18 a 6,86 dies; s’ha disminuït la demora estructural a primera consulta especialitzada: de 30 a 25 dies; s’ha disminuït la demora estructural a primera consulta de 31 a 28 dies; en ressonàncies magnètiques ha passat de 30,01 dies la demora del 2021 a 26,32 la de març del 2022; i quant a TAC, ha passat de 36,08 dies de demora mitjana al març del 2021 als actuals 31,39”.

“La planificació sanitària de la xarxa pública s’ha dissenyat en els 20 anys de governs del PP en funció dels interessos de les empreses adjudicatàries del model concessionari, i la decisió d’incorporar el departament de Torrevella a la xarxa de gestió pública sanitària després de 15 anys, una vegada va finalitzar el contracte, li assegure que enforteix i reforça la sanitat pública”, va concloure Barceló.