Així es desbarata el joc net dels xiquets en un partit de futbol de benjamins

“Ets patètic”, “a tu et trauré a hòsties”. Aquestes són les paraules que va proferir l’entrenador de l’equip benjamí de segon any del Torrent CF a l’àrbitre del partit que disputava el seu equip contra l’Atlètic Vallbonense. Això li va valdre l’expulsió i fins i tot l’àrbitre va suspendre el partit que disputaven xiquets de huit o nou anys. Però la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va convocar tots dos equips setmanes més tard a acabar el partit que s’havia suspés quan anaven empatats 1-1 i quan faltaven 9 minuts per al final, i el Vallbonense es va negar a assistir a l’encontre. El resultat: eliminat l’equip de la Pobla de Vallbona per incompareixença.

Els fets van tindre lloc diumenge passat 21 de gener en el torneig Copa Federació que es disputava en les instal·lacions d’El Planter, concretament en el partit de quarts de final que donava accés a una segona fase. Amb el marcador esmentat d’1-1 l’àrbitre reflecteix en l’acta que va expulsar l’entrenador del Torrent CF “en el minut 6.25 per dirigir-se a mi en els termes següents: Ets patètic”. En la mateixa acta afig: “Després de dir-li que traguera un xiquet del terreny de joc per a ser atés, s’ha dirigit a mi en els termes següents: A tu et trauré a hòsties”. I conclou: “Després d’aquests fets, decidisc donar per suspés el partit”. Tot això emmarcat en un ambient de crits dels pares i acompanyants dels xiquets torrentins, segons afirmen des de diverses fonts, però neguen des d’aquesta formació.

Davant aquesta situació, l’organització amfitriona va arribar a donar com a guanyador l’Atlètic Vallbonense lliurant un trofeu als seus jugadors, però el Torrent hi va presentar un recurs. La suspensió va arribar a la Federació i el Comité de Competició va dictaminar quatre partits de sanció per a l’àrbitre, però també que el 16 de febrer el partit s’havia de reprendre en el minut en què s’havia suspés, i va posar dia i hora, el dimecres 21 de febrer a les 18.30. El Torrent va respondre confirmant l’assistència, però el Vallbonense no hi va respondre; va arribar el dia del partit i s’hi van presentar el Torrent CF i l’àrbitre, però no l’Atlètic Vallbonense. Resultat: es dona per perdedor el Vallbonense 0-3 per incompareixença i passa a la fase següent el Torrent.

La situació ha provocat la indignació entre els pares dels xiquets del Vallbonense, que han recordat que les normes de la competició expliciten textualment: “El Comité de Competició sancionarà qualsevol acte antiesportiu dels equips, tant dins com fora del terreny de joc, que poguera alterar l’ordre públic, i que fora considerat de gravetat especial, amb l’expulsió automàtica del torneig”. Per a aquests les paraules de l’entrenador són prou per a desqualificar el Torrent, però afirmen que els acompanyants també es van bolcar a insultar l’àrbitre amb amenaces com “eixiràs en llitera”. A més lamenten que la convocatòria per a la represa es fera un dia entre setmana i no dissabte o diumenge.

Des de la Federació justifiquen la decisió sobre la base de l’acta arbitral, que assenyala que la suspensió es va dictaminar perquè l’àrbitre va témer per la seua integritat física a causa de les paraules de l’entrenador del Torrent, “no diu res que hi haguera un ambient hostil”. Així doncs, entenen justificada la suspensió del partit, però no atorguen potestat ni a l’àrbitre ni a l’organització per a donar per vencedor el Vallbonense. Davant aquest estat, assenyalen que es va enviar la comunicació a tots dos equips perquè al·legaren si no estaven d’acord amb la decisió i que el Vallbonense “no hi va respondre”. Afigen també que aquest era el moment per a denunciar el que ells qualificaven d’ambient hostil: “Podrien haver aportat vídeos de mòbil d’aquest moment, hauria valgut per a desqualificar-los, però no van contestar res”. Amb tot, afirmen que “la Federació no pot entrar a dictaminar res més que el que es va dictaminar, si no estaria prevaricant-se i podria reclamar l’altre equip afectat”.

Finalment, el Vallbonense va emetre un comunicat oficial a través de les xarxes socials en què qualificava la decisió d’“acte d’arbitrarietat i falta de transparència en la presa de decisions”, cosa que “ha generat un sentiment de profunda frustració i desconfiança en la nostra institució cap a l’organització de la Copa Federació i la FFCV”. Per això han anunciat que el club “no enviarà cap equip més a participar en la Copa Federació ni en cap altre torneig que s’organitze en les instal·lacions gestionades per El Planter. Considerem que la integritat esportiva i el benestar dels nostres jugadors estan per damunt de qualsevol competició i no podem tolerar una falta d’ètica en el desenvolupament dels esdeveniments esportius”.

El president del club, Luis Rosa, ha reconegut: “Amb el reglament a la mà, sé que ens poden desqualificar”. Però ha afegit, en referència al joc net i al comportament correcte en l’esport, que “els valors i els principis que s’han d’ensenyar als xiquets estan per damunt de reglaments i legalismes. És sentit comú cru i pelat”. Assenyala que “amenaces a l’àrbitre com ‘eixiràs en llitera’ no es poden tolerar, i menys encara en partits de xiquets”, i lamenta que “ara els hem de dir que ens lleven el trofeu, i que passen els que han insultat l’àrbitre... El que ha fet la Federació ho capgira tot”.

Rosa recorda que han donat la mà al Torrent i han arribat a demanar que es dictaminara la classificació dels dos equips, però que no s’ha acceptat.